Frauen in Chefetagen – Teil 4/4 // «Es kann nicht nur eine einzige Frau geben» Katrin J. Yuan hat fünf Mandate als Verwaltungsrätin und sehnt sich nach mehr weiblichen Vorbildern in Topjobs. Warum Unternehmen jetzt schnell umdenken sollten, erfährst du im Video. 25.01.2024

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Universität St. Gallen überprüft jährlich, wie viele Männer und Frauen in Schweizer Unternehmen tätig sind.

Die aktuelle Studie zeigt, dass der Anteil der Frauen abnimmt, sobald ihre Position höher wird. Die Zahlen ändern sich von Jahr zu Jahr kaum.

Nicht-Management: 48 Prozent Frauen, 52 Prozent Männer.

Topmanagement: 22 Prozent Frauen, 78 Prozent Männer. Mehr anzeigen

Die jährliche Studie über Geschlechterdiversität in Schweizer Unternehmen zeigt eindeutig, dass viel weniger Frauen im Topmanagement vertreten sind als Männer. Hingegen ist die Geschlechterdiversität im Nicht-Management oder im untersten Management fast Fifty Fifty. Und: Die Frauenquote nimmt eindeutig ab, sobald die Jobposition höher wird.

blue News wollte herausfinden, warum das so ist. Darum haben wir mit vier Frauen gesprochen, die im Topmanagement tätig sind. Wie haben sie es eigentlich angestellt, einen Topjob zu bekommen?

Katrin J. Yuan ist eine davon. Die preisgekrönte Führungskraft in den Bereichen Technologie, Strategie und Transformation hat fünf Mandate als Versicherungsrätin und tritt auch als Keynote-Speakerin auf. Sie wünscht sich, dass es mehr weibliche Vorbilder in Toppositionen gäbe, die anderen wieder ein Vorbild sein könnten. Es darf nicht sein, dass man sich in Unternehmen mit einer Frau in einer Topposition zufrieden gibt. «Umgekehrt, würde man ja auch nicht sagen: Wir brauchen keinen Mann, wir haben schon einen.» Es ist Zeit, umzudenken.

