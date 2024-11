Bressan Braut stellt den Betrieb ein. Bressan Braut

Nach über 100 Jahren schliesst ein Bauunternehmen in Arbon TG seine Türen. Der Mangel an Nachfolgern und Aufträgen zwingt den Inhaber zur Aufgabe, was 35 Arbeitsplätze kostet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen 108 Jahre nach der Gründung schliesst das Bauunternehmen Bressan Baut in Arbon TG seine Pforten.

Der Inhaber, Rolf Bressan, hat keinen Nachfolger gefunden.

Die Schliessung bedeutet das Aus für 35 Arbeitsplätze. Mehr anzeigen

Nach über einem Jahrhundert schliesst das Bauunternehmen Bressan Baut in Arbon TG seine Pforten. Der Inhaber, Rolf Bressan, hat keinen Nachfolger gefunden und sieht sich mit einer düsteren Auftragslage konfrontiert. Die Schliessung bedeutet das Aus für 35 Arbeitsplätze, doch ein Sozialplan soll den betroffenen Mitarbeitern bei der Neuorientierung helfen.

Rolf Bressan, der das Unternehmen seit Jahren führt, erklärt, dass ihm die Kraft fehlt, die Firma weiterzuführen. «Wäre ich zwanzig Jahre jünger, würde ich sagen, ziehen wir es durch», sagt er gegenüber dem Lokalportal «Felix». Trotz intensiver Suche konnte er keinen Nachfolger finden.

Die wirtschaftlichen Herausforderungen sind nicht neu für das Unternehmen, das in den 1990er Jahren bereits einen Drittel seiner Belegschaft entlassen musste, sich aber wieder erholte.

Unternehmensgeschichte reicht 108 Jahre zurück

Doch diesmal ist die Situation ernster. Die Auftragslage hat sich drastisch verschlechtert, und Bressan macht die «ruinöse Preispolitik» in der Bauindustrie dafür verantwortlich. «Die Zukunftsaussichten in der Branche sind alles andere als rosig», sagt er.

Ein Konsultationsverfahren läuft, um mögliche Rettungsmassnahmen zu prüfen, doch Bressan ist bereits auf die Zukunft seiner Mitarbeiter fokussiert. «Mir ist wichtig, dass für sie gesorgt ist», sagt er.

Die Geschichte des Unternehmens reicht bis ins Jahr 1916 zurück, als Emilio Bressan, ein italienischer Gastarbeiter, die Firma gründete. Nach dem Verlust seiner Anstellung als Maurerpolier machte er sich selbstständig und erwarb sich schnell einen Ruf für seine sorgfältige Arbeit.

Diese Tradition endet nun. Bald stehen die Bagger für immer still.

