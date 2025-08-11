  1. Privatkunden
«Etwas für das soziale Gleichgewicht» Kirche baut Luxuswohnungen in Zürich – zu horrenden Preisen

Sven Ziegler

11.8.2025

Visualisierung des Neubaus der reformierten Kirche an der Sennhauserstrasse in Zürich Hottingen.
Visualisierung des Neubaus der reformierten Kirche an der Sennhauserstrasse in Zürich Hottingen.
Reformiert-Zuerich.ch

Die reformierte Kirche Zürich wollte mit einem Neubau in Hottingen «für das soziale Gleichgewicht» sorgen. Am Ende stehen Mieten von bis zu 4700 Franken – und Kritik vom Mieterverband.

Sven Ziegler

11.08.2025, 07:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die reformierte Kirche Zürich baut in Hottingen ZH sechs Wohnungen mit Mieten zwischen 2400 und 4700 Franken.
  • Ursprünglich hatte sie «mittlere Mieten» und einen Beitrag zum sozialen Gleichgewicht versprochen.
  • Der Mieterverband spricht von Luxuspreisen, die zu den teuersten im Quartier gehören.
Mehr anzeigen

Die reformierte Kirche Zürich sorgt mit einem Bauprojekt im Stadtteil Hottingen für Diskussionen. In einem neuen Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen liegen die Mieten für 4,5-Zimmer-Wohnungen bei 4345 bis 4695 Franken, für 2,5-Zimmer-Wohnungen bei 2400 bis 2650 Franken – Nebenkosten inklusive. Selbst für Zürcher Verhältnisse sticht das ins Auge.

Brisant ist vor allem der Hintergrund, wie der «Beobachter» enthüllt: Die Kirche besitzt in der Stadt rund 300 Wohnungen und betont in ihrem eigenen Mietreglement, dass diese «einen Beitrag zu einer sozial vielseitig zusammengesetzten Bewohnerschaft» leisten sollen.

Noch vor einem Jahr versprach ein Sprecher gegenüber dem Portal Ref.ch, der Neubau werde «Mieten im mittleren Preissegment» bieten und zugleich «etwas für das soziale Gleichgewicht in der Stadt tun».

«Miete nun im mittleren bis oberen Segment»

Davon ist laut Mieterverband wenig übrig geblieben. Sprecher Walter Angst verweist gegenüber dem «Beobachter» auf Zahlen der städtischen Mietpreiserhebung 2024: Mit Quadratmeterpreisen zwischen 39 und 48 Franken gehören die Wohnungen zu den teuersten zehn Prozent im Quartier – selbst im hochpreisigen Hottingen. «Hier von mittleren Mieten zu sprechen, ist sicher nicht angebracht», so Angst.

Wirbel in Luzern. Katholiken-Genossenschaft vermietet 4,5-Zimmer-Wohnung für 4780 Franken

Wirbel in LuzernKatholiken-Genossenschaft vermietet 4,5-Zimmer-Wohnung für 4780 Franken

Die Kirche verteidigt sich mit Verweis auf das angewandte Kostenmietmodell. Demnach decken die Mieteinnahmen lediglich die Ausgaben für Land, Bau und Rückstellungen. Allerdings habe die schwierige Hanglage, die klimafreundliche Holzbauweise und die geringe Grösse des Gebäudes die Kosten stark erhöht.

Ein zusätzlicher Rekurs habe das Projekt verzögert und verteuert. «Aus all diesen Gründen liegt die Miete nun im mittleren bis oberen Segment», räumt die Kirche ein.

Video zum Zoll-Fiasko: The Art of the Deal – or No Deal

Video zum Zoll-Fiasko: The Art of the Deal – or No Deal

Man kann Karin Keller-Sutter nicht vorwerfen, dass sie alleine Schuld an Donald Trumps Zoll-Hammer ist. Doch im Nachhinein sind ihre Aussagen zu den Verhandlungen mit Washington wirklich nicht gut gealtert.

07.08.2025

