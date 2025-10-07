  1. Privatkunden
Neue Analyse zeigt So kannst du bis zu 40 Prozent bei der Krankenkasse sparen

Samuel Walder

7.10.2025

Eine neue Auswertung von Comparis zeigt bis zu 40 prozent Ersparnisse bei der Krankenkasse, wenn man es richtig anstellt. 
Eine neue Auswertung von Comparis zeigt bis zu 40 prozent Ersparnisse bei der Krankenkasse, wenn man es richtig anstellt. 
Bild: Keystone/Christian Beutler

Es ist wieder so weit. Versicherte können jetzt ihre Krankenkassenprämie verringern. Eine neue Analyse zeigt, wenn man die Krankenkasse wechselt, die Franchise senkt oder einen Modellwechsel in Betracht zieht, kann man bis zu 40 Prozent gespart werden kann. 

Samuel Walder

07.10.2025, 04:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Krankenkassenprämien steigen 2026 um 4,4  Prozent, doch rund 200'000 Erwachsene könnten durch Anbieter-, Franchise- oder Modellwechsel über 40 Prozent ihrer Prämienkosten sparen.
  • Auch bei niedriger oder maximaler Franchise sind Einsparungen von 20 bis 32  Prozent möglich, besonders durch den Wechsel zu den günstigsten Kassen in der eigenen Region.
  • Trotz gleichem Leistungsumfang in der Grundversicherung variiert die Servicequalität, weshalb vor einem Wechsel die Abrechnungsmodalitäten und Kundenzufriedenheit geprüft werden sollten.
Mehr anzeigen

Nach den Prämienschocks 2024 und 2025 steigen die Krankenkassenprämien 2026 mit 4,4 Prozent deutlich weniger stark an. Trotzdem zeigt eine Analyse des Online-Vergleichsdienstes comparis.ch beträchtliches Sparpotenzial bei Kund*innen, wenn sie etwas ändern.

Rund 0,2 Millionen erwachsene Versicherte könnten ihre Prämienlast im nächsten Jahr um satte 40 Prozent und mehr reduzieren. Das zeigt die Auswertung der vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) genehmigten Prämien. Das Sparpotenzial lässt sich realisieren durch einen Wechsel zu einer der fünf günstigsten Krankenkassen in der eigenen Prämienregion und / oder die Erhöhung der Franchise und / oder einen Modellwechsel bei der eigenen Kasse.

«40 Prozent heisst bei einer durchschnittlichen Prämienbelastung pro Jahr und Person von gut 5’500 Franken eine Einsparung von 2’200 Franken», erklärt Comparis-Krankenkassenexperte Felix Schneuwly.

Bis zu 32 Prozent tiefere Prämien möglich

Personen mit Gesundheitsproblemen und voraussehbar hohen Behandlungskosten im nächsten Jahr werden ihre Franchise allerdings kaum erhöhen wollen. Doch auch über 43’000 Erwachsene mit der minimalen Franchise von 300 Franken könnten 2026 durch einen Wechsel der Versicherung (zu einer der fünf günstigsten Kassen) und / oder des Modells ein Sparpotenzial von 20 bis 30 Prozent realisieren. Rund 206’000 Versicherte sind es, wenn zum günstigsten Angebot gewechselt werden würde.

Bei maximaler Franchise sind 26 Prozent Ersparnisse möglich

Selbst wer bereits eine Maximalfranchise von 2’500 Franken hat, findet sich noch Sparpotenzial. So könnten 723 Versicherte mit einer Maximalfranchise nächstes Jahr mit einem Kassenwechsel bei gleichbleibendem Modell ihre Prämienlast um 20 bis 30 Prozent senken (bei einem Wechsel zu einer der fünf günstigsten Kassen); und rund 21’000 Versicherte, wenn zum günstigsten Angebot gewechselt werden würde.

Nicht nur der Preis zählt

Günstig heisst allerdings nicht immer gut im Sinne einer perfekten Servicequalität. So bieten die Krankenkassen zwar in der Grundversicherung alle dieselben Leistungen an. Doch unterscheidet sich die Dienstleistungsqualität gegenüber den Kunden. So lassen vor allem viele günstige Kassen ihre Versicherten die Rechnungen für medizinische Behandlungen vorschiessen (Prinzip des «tiers garant»).

«Wer knapp bei Kasse ist und hohe medizinische Kosten hat, sollte sich deshalb unbedingt vor einem Kassenwechsel bezüglich der Abrechnungsmodalitäten erkundigen», empfiehlt Schneuwly. Ein guter Anhaltspunkt für die Beurteilung der Qualität einer neuen Krankenkasse seien die Kundenzufriedenheitsnoten.

Baume-Schneider zu Krankenkassenprämien: «Muss weiterschauen, dass man Kostendämpfungen erreichen kann»

Baume-Schneider zu Krankenkassenprämien: «Muss weiterschauen, dass man Kostendämpfungen erreichen kann»

Die Krankenkassenprämien steigen 2026 durchschnittlich um 4,4 Prozent. Die mittlere Monatsprämie beträgt 393.30 Franken, wie das Bundesamt für Gesundheit am Dienstag mitteilte. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Anstieg von 16.60 Franken. Die Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider verweist im Interview mit Keystone-SDA auf die laufenden Arbeiten mit dem Ziel, das Kostenwachstum zu bremsen. Die entsprechenden Gespräche an einem Runden Tisch fänden in einer positiven Atmosphäre statt. Kosten senken wolle man aber nicht auf Kosten der Qualität und der Sicherheit der Patientinnen und Patienten.

23.09.2025

Reich, Reicher, Elon Musk: Vermögen des Tech-Milliardärs klettert auf unvorstellbare Summe

Reich, Reicher, Elon Musk: Vermögen des Tech-Milliardärs klettert auf unvorstellbare Summe

Reich, Reicher, Elon Musk: Der Tech-Milliardär hat nach Berechnungen des Magazins «Forbes» als erster Mensch ein geschätztes Vermögen von 500 Milliarden Dollar erreicht. Es besteht hauptsächlich aus Aktien des Elektroauto-Herstellers Tesla und der Raumfahrt-Firma SpaceX. Nach Berechnungen von «Forbes» liegt Musk damit um rund 150 Milliarden Dollar vor dem Mitgründer des Software-Konzerns Oracle, Larry Ellison.  Musks Vermögen muss aber noch stärker als bei anderen Reichen geschätzt werden, weil viele seiner Unternehmen nicht an der Börse notiert sind. Dazu gehören unter anderem die Online-Plattform X, der KI-Entwickler xAI und die Firma Neuralink, die an Gehirnimplantaten arbeitet. So berechnete der Finanzdienst Bloomberg Musks Vermögen am Mittwoch auf «nur» 470 Milliarden Dollar.

03.10.2025

Rüstungs-Startup Helsing will unbemanntes Kampfflugzeug bauen

Rüstungs-Startup Helsing will unbemanntes Kampfflugzeug bauen

STORY: Das junge Rüstungsunternehmen Helsing will ein unbemanntes Kampfflugzeug entwickeln, das in vier Jahren serienreif sein soll.  Das 2021 gegründete Münchner Unternehmen stellte am Donnerstag im schwäbischen Tussenhausen-Mattsies eine Designstudie für das elf Meter lange und bis zu vier Tonnen schwere Flugzeug mit dem Namen «CA-1 Europa» vor. Helsing hatte im Sommer den schwäbischen Leichtflugzeugbauer Grob Aircraft gekauft, um nicht nur Software und Künstliche Intelligenz für die Rüstungsindustrie liefern, sondern auch eigene Flugzeuge bauen zu können. Das Konzept sei in 14 Wochen entwickelt worden. Der Erstflug ist für 2027 geplant. Gundbert Scherf, Mitgründer und Co-Chef: «Und mit CA-1 Europa, wie wir es genannt haben, machen wir Europa ein Angebot, dies von Europa aus für Europa zu tun.» Helsing gilt inzwischen als eines der wertvollsten jungen Unternehmen in Europa. Das Start-up mit gut 900 Mitarbeitern hat bisher 1,36 Milliarden Euro bei Investoren eingesammelt und wird mit rund zwölf Milliarden Dollar bewertet. Im Ukraine-Krieg sind seit 2022 Kampfdrohnen mit KI von Helsing im Einsatz.

25.09.2025

Ifo-Geschäftsklima überraschend eingetrübt: Dämpfer für Konjunkturerholung

Ifo-Geschäftsklima überraschend eingetrübt: Dämpfer für Konjunkturerholung

STORY: Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich überraschend eingetrübt und damit der erhofften Konjunkturerholung einen Dämpfer versetzt. Der ifo-Geschäftsklimaindex sank im September auf 87,7 Zähler, nach 88,9 Punkten im August, wie das Münchner ifo Institut am Mittwoch zu seiner Umfrage unter rund 9.000 Führungskräften mitteilte. Der Präsident des ifo-Instituts am Mittwoch in München mit weiteren Details. Clemens Fuest, ifo-Präsident: «Und auffällig dieses Mal ist insbesondere der Dienstleistungssektor. Das ist ein Sektor, der ziemlich stabil war in den letzten Jahren. Und da haben wir eine deutliche Abwärtsbewegung, das ist getrieben von den industrienahen Dienstleistungen, zum Beispiel Transport und Logistik. Und das verweist auf die Schwäche in der Industrie, die wir schon länger haben und in der Industrie ist es also noch mal runtergegangen. Die Industrieunternehmen sagen: Wir bekommen nicht die Aufträge, die wir brauchen. Es ist vor allem die Exportschwäche der Industrie, die sich hier bemerkbar macht.» Auf die Pläne der aktuellen Regierung, wie die gewaltigen Kredite von Hunderten Milliarden Euro in den kommenden Jahren eingesetzt werden sollen, blickte der Wirtschafts-Experte durchaus kritisch. «Es kommt aber derzeit hinzu, dass wir sehen, dass die staatlichen Investitionen gar nicht in dem Masse zunehmen, in dem die Schulden zunehmen, die dafür aufgenommen werden. Das heisst, die Mittel werden zweckentfremdet, im Kernhaushalt werden die Investitionen reduziert und man verlässt sich auf das Sondervermögen, Entwicklungen, von der viele Experten, auch das ifo-Institut, immer wieder gewarnt hatten. Leider wird da ein erheblicher Teil der Mittel zweckentfremdet. Und auch da sagen natürlich viele Unternehmen, so haben wir uns das nicht vorgestellt, so werden wir kein Wachstum hinkriegen.» Fuest betonte zudem, wo die grossen Probleme liegen, die demnächst auf die Koalition von Union und SPD zukommen werden. «Und dann gibt es natürlich den ganz grossen Bereich der Rentenversicherung, der Pensionen, der Pflege. Wenn wir da nichts tun, das wissen wir alle, steigen die Sozialversicherungsbeiträge, steigen die Steuerlasten. Das ist alles nicht machbar. Nur hat die Politik da offenbar Angst, das zu tun, was nötig ist. Was getan werden muss, weiss eigentlich jeder. Wir müssen Leistungswachstum begrenzen, wir müssen die Lebensarbeitszeit verlängern. Und die Politik hat offenbar Angst, das zu beschliessen. Deshalb hatten wir jetzt erst mal eine Kommission gegründet. Die Kommission brauchen wir eigentlich nicht wirklich, denn wir wissen ja, welche Reform notwendig ist. Also die Politik muss jetzt entscheiden.» Es war der erste Rückgang der Stimmung in der deutschen Wirtschaft nach einer Serie von sechs Anstiegen des an den Finanzmärkten stark beachteten Frühindikators. Und die Aussichten für das Gesamtjahr sind mau: Führende Forschungsinstitute sagen der deutschen Wirtschaft, Insidern zufolge, in diesem Jahr bloss ein Mini-Wachstum voraus. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) werde voraussichtlich nur um 0,2 Prozent zulegen, wie Reuters von mehreren mit der Sache vertrauten Personen erfuhr.

24.09.2025

