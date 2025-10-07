So kannst du bis zu 40 Prozent bei der Krankenkasse sparen

Eine neue Auswertung von Comparis zeigt bis zu 40 prozent Ersparnisse bei der Krankenkasse, wenn man es richtig anstellt. Bild: Keystone/Christian Beutler

Es ist wieder so weit. Versicherte können jetzt ihre Krankenkassenprämie verringern. Eine neue Analyse zeigt, wenn man die Krankenkasse wechselt, die Franchise senkt oder einen Modellwechsel in Betracht zieht, kann man bis zu 40 Prozent gespart werden kann.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Krankenkassenprämien steigen 2026 um 4,4 Prozent, doch rund 200'000 Erwachsene könnten durch Anbieter-, Franchise- oder Modellwechsel über 40 Prozent ihrer Prämienkosten sparen.

Auch bei niedriger oder maximaler Franchise sind Einsparungen von 20 bis 32 Prozent möglich, besonders durch den Wechsel zu den günstigsten Kassen in der eigenen Region.

Trotz gleichem Leistungsumfang in der Grundversicherung variiert die Servicequalität, weshalb vor einem Wechsel die Abrechnungsmodalitäten und Kundenzufriedenheit geprüft werden sollten. Mehr anzeigen

Nach den Prämienschocks 2024 und 2025 steigen die Krankenkassenprämien 2026 mit 4,4 Prozent deutlich weniger stark an. Trotzdem zeigt eine Analyse des Online-Vergleichsdienstes comparis.ch beträchtliches Sparpotenzial bei Kund*innen, wenn sie etwas ändern.

Rund 0,2 Millionen erwachsene Versicherte könnten ihre Prämienlast im nächsten Jahr um satte 40 Prozent und mehr reduzieren. Das zeigt die Auswertung der vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) genehmigten Prämien. Das Sparpotenzial lässt sich realisieren durch einen Wechsel zu einer der fünf günstigsten Krankenkassen in der eigenen Prämienregion und / oder die Erhöhung der Franchise und / oder einen Modellwechsel bei der eigenen Kasse.

«40 Prozent heisst bei einer durchschnittlichen Prämienbelastung pro Jahr und Person von gut 5’500 Franken eine Einsparung von 2’200 Franken», erklärt Comparis-Krankenkassenexperte Felix Schneuwly.

Bis zu 32 Prozent tiefere Prämien möglich

Personen mit Gesundheitsproblemen und voraussehbar hohen Behandlungskosten im nächsten Jahr werden ihre Franchise allerdings kaum erhöhen wollen. Doch auch über 43’000 Erwachsene mit der minimalen Franchise von 300 Franken könnten 2026 durch einen Wechsel der Versicherung (zu einer der fünf günstigsten Kassen) und / oder des Modells ein Sparpotenzial von 20 bis 30 Prozent realisieren. Rund 206’000 Versicherte sind es, wenn zum günstigsten Angebot gewechselt werden würde.

Bei maximaler Franchise sind 26 Prozent Ersparnisse möglich

Selbst wer bereits eine Maximalfranchise von 2’500 Franken hat, findet sich noch Sparpotenzial. So könnten 723 Versicherte mit einer Maximalfranchise nächstes Jahr mit einem Kassenwechsel bei gleichbleibendem Modell ihre Prämienlast um 20 bis 30 Prozent senken (bei einem Wechsel zu einer der fünf günstigsten Kassen); und rund 21’000 Versicherte, wenn zum günstigsten Angebot gewechselt werden würde.

Nicht nur der Preis zählt

Günstig heisst allerdings nicht immer gut im Sinne einer perfekten Servicequalität. So bieten die Krankenkassen zwar in der Grundversicherung alle dieselben Leistungen an. Doch unterscheidet sich die Dienstleistungsqualität gegenüber den Kunden. So lassen vor allem viele günstige Kassen ihre Versicherten die Rechnungen für medizinische Behandlungen vorschiessen (Prinzip des «tiers garant»).

«Wer knapp bei Kasse ist und hohe medizinische Kosten hat, sollte sich deshalb unbedingt vor einem Kassenwechsel bezüglich der Abrechnungsmodalitäten erkundigen», empfiehlt Schneuwly. Ein guter Anhaltspunkt für die Beurteilung der Qualität einer neuen Krankenkasse seien die Kundenzufriedenheitsnoten.