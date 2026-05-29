Aussichten bleiben verhaltenKonjunkturaussichten für die Schweiz hellen sich nur leicht auf
SDA
29.5.2026 - 09:42
In der Schweiz haben sich die Wirtschaftsaussichten im Monat Mai gemessen am Konjunkturbarometer der Konjunkturforschungsstelle KOF weiter aufgehellt, dies allerdings nur leicht. Für den weiteren Konjunkturverlauf bleiben die Aussichten verhalten.
Keystone-SDA
29.05.2026, 09:42
29.05.2026, 09:55
SDA
Im Mai stieg das KOF-Konjunkturbarometer nur um 0,2 auf 98,0 Punkte, wie das KOF Institut der ETH Zürich am Freitag mitteilte. Damit hat sich der Frühindikator nach dem Rückfall im März (revidiert 95,7 Punkte) weiter erholt, der Sprung zurück über die 100 Punkte gelang jedoch nicht.
Das Mai-Barometer fiel am unteren Ende der Erwartungen aus. Von AWP befragte Ökonomen hatten mit Werten zwischen 97,5 bis 99,0 Punkten gerechnet. Das KOF-Barometer ist ein vorlaufender Sammelindikator, der auf einer Vielzahl von Indikatoren basiert und anzeigen soll, wie sich die Konjunktur in naher Zukunft entwickelt. Werte über 100 Punkte deuten auf Wachstum hin.
Gedämpfte Konsumnachfrage
Im Zuge des Konflikts im Nahen Osten zeichnet sich für die Schweizer Konjunktur derzeit ein uneinheitliches Bild ab. Die in das Konjunkturbarometer einfliessenden Indikatoren zu den Aussichten seien nach wie vor gemischt, hielt die KOF fest.
Dabei stehen laut der Mitteilung insbesondere die Indikatoren des Verarbeitenden Gewerbes weiterhin unter Druck. Dies werde wiederum von positiven Entwicklungen bei Finanz- und Versicherungsdienstleistern abgefedert.
Nachfrageseitig hätten zuletzt die Indikatoren der Auslandsnachfrage günstigere Perspektiven gezeigt, hiess es weiter. Zugleich wurden bei der Konsumnachfrage rückläufige Entwicklungen ausgemacht.
Exportindustrie bleibt unter Druck
Ein gemischtes Bild zeigte sich den KOF-Ökonomen auch in der Analyse des verarbeitenden Gewerbes allein. Während die Indikatoren der Auftragslage, der Lagersituation, sowie der allgemeinen Geschäftslage positive Aussichten aufzeigten, hätten jene der Exportwirtschaft und der Produktionstätigkeit weiter nachgegeben.
In den Unterbranchen von Industrie und Bau wiederum entwickelten sich laut den Angaben zum KOF-Konjunkturbarometer vor allem die Indikatoren der Papier- und Druckerzeugnisse positiv. Im Gegensatz dazu müssten unter anderem die Indikatoren der Textilindustrie und der Elektroindustrie zurückstecken, hiess es.
Trump und Xi in China: Treffen beginnt mit Warnung wegen Taiwan
Chinas Staatschef warnt Trump vor Konflikt um Taiwan. Zum Auftakt des Besuchs von US-Präsident Donald Trump macht der chinesische Staatschef Xi klar, dass die Taiwan-Frage die Beziehung zwischen seinem Land und den USA in eine «äusserst gefährliche Lage bringen» könnte. Ob und was Trump auf Xis Äusserungen entgegnet hat, ist nicht bekannt. Die USA spielen in Bezug auf Taiwan eine wichtige Rolle – unter anderem, weil sie trotz grosser Kritik Pekings Taiwan mit Waffen beliefern.
14.05.2026
Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins
Keine weitere Zinssenkung in den USA: Die Notenbank Federal Reserve lässt den Leitzins unverändert. Wegen hoher Arbeitslosenquote und Inflation belassen die Währungshüter den Zins in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent. Zehn der zwölf Mitglieder stimmen für diesen Schritt.
29.01.2026
«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik
Davos, 22.01.2026: O-Ton, Friedrich Merz, Bundeskanzler: (6:22)
«This new world of great powers is being built on power, on strength, and when it comes to it, on force. It's not a cozy place»
Die Weltordnung, wie wir sie kannten, gerät ins Wanken. CDU-Chef Friedrich Merz zeichnet ein düsteres Bild der internationalen Lage –
und spricht am Donnerstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos von einer neuen Epoche der Machtpolitik.
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sei dabei nur der sichtbarste Ausdruck. Gleichzeitig gewinne China strategisch an Einfluss, während die Vormachtstellung der USA zunehmend herausgefordert werde.
Europa müsse sich darauf einstellen, dass Stärke und Durchsetzungsfähigkeit wieder zentrale Faktoren der internationalen Politik seien.
Merz fordert deshalb ein Umdenken – auch in Deutschland und der Europäischen Union.
Sicherheit, Verteidigungsfähigkeit und geopolitische Handlungsfähigkeit müssten neu bewertet werden.
23.01.2026
Trump und Xi in China: Treffen beginnt mit Warnung wegen Taiwan
Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins
«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik