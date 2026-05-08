Die Konsumentenstimmung hat sich im April in der Schweiz wieder etwas aufgehellt. (Archivbild) Keystone

Die Stimmung der Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten hat sich im April etwas verbessert. Nach dem deutlichen Rückgang im März verharrte die Konsumentenstimmung aber weiterhin klar im negativen Bereich.

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Konkret stieg der vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) berechnete Index der Konsumentenstimmung im April 2026 gegenüber dem Vormonat um 2,9 Punkte auf -40,0 Punkte, wie das Seco am Freitag mitteilte. Im Vergleich zum April 2025 lag der Index um 2,4 Punkte höher.

Über dem Niveau des Vorjahres lagen die Teilindizes «Erwartete Wirtschaftsentwicklung» sowie «Vergangene finanzielle Lage». Die Einschätzung zur erwarteten finanziellen Lage blieb gegenüber dem Vorjahr praktisch unverändert. Verschlechtert hat sich dagegen die Einschätzung zum «Zeitpunkt für grössere Anschaffungen».

Vor allem bei den Erwartungen zur allgemeinen Wirtschaft zeigte sich eine gewisse Aufhellung. Der entsprechende Teilindex verbesserte sich gegenüber April 2025 auf -58,0 Punkte von -66,5 Punkten. Die Konsumenten beurteilten zudem ihre vergangene finanzielle Lage etwas weniger negativ als vor Jahresfrist.

Trotz der leichten Erholung bleibt die Konsumentenstimmung auf historisch tiefem Niveau. Der Index hatte im März mit -42,9 Punkten den tiefsten Stand seit Anfang 2024 erreicht.

Der Index der Konsumentenstimmung wird monatlich auf Basis einer Umfrage des Seco veröffentlicht. Die Daten werden seit 1972 erhoben. Im Unterschied zu vielen gängigen Konjunkturindikatoren bezieht sich die Konsumentenstimmung auf die privaten Haushalte.