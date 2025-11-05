Druck auf Nestlé & Co.Das sind die Konsumtrends fürs kommende Jahr
Samuel Walder
5.11.2025
Inflation, Unsicherheit, Umdenken: Die Konsumwelt befindet sich im Wandel. Markenartikel verlieren an Relevanz – gefragt sind Komfort, Authentizität und asiatische Innovation. Vier globale Trends zeigen, wohin die Reise geht.
Die Luft wird dünn für Konsumgüterriesen wie Nestlé, Procter & Gamble oder Coca-Cola.
Während sich die Inflation weltweit langsam entspannt, bleibt das Portemonnaie vieler Verbraucher in der Tasche, wie «Finanz und Wirtschaft» schreibt. Beim Einkauf wird gespart: Statt teurer Markenprodukte landen zunehmend günstigere Alternativen und Eigenmarken im Einkaufswagen – von Lebensmitteln über Pflege-Produkte bis hin zu Reinigungsmitteln.
Umsatzwachstum lässt sich derzeit fast nur noch über Preiserhöhungen erzielen. Die Börse straft das ab: Die Aktien der Branchenriesen hinken dem Markt deutlich hinterher. Doch es gibt Hoffnung – allerdings in der Nische.
In einer Welt, die sich ständig im Krisenmodus befindet, sehnen sich viele Menschen nach Stabilität und Kontrolle. Unternehmen sind gefordert, Produkte zu liefern, die genau das bieten: Komfort, Sicherheit und Wohlbefinden.
Ein Beispiel: Klimaanlagen. Angesichts zunehmender Hitzewellen reagieren viele Verbraucher pragmatisch – und setzen lieber auf Abkühlung als auf klimapolitische Debatten. Der weltweite Absatz von Klimaanlagen soll bis 2026 189 Millionen Einheiten überschreiten – mit starkem Wachstum ausserhalb der USA.
Auch natürliche Inhaltsstoffe sind gefragt: Über 8'000 Produkte mit «Natural Claims» kamen allein zwischen August 2024 und September 2025 auf den Markt. Der Wunsch nach einem «natürlichen Wohlgefühl» wächst.
Unverblümt und ungefiltert
Authentizität statt Hochglanz – das ist der zweite grosse Trend. Konsumenten, vor allem junge Frauen, leben ihre Individualität zunehmend selbstbewusst aus – etwa in Bereichen wie Gaming, wo die Zahl von Spielerinnen deutlich zulegen. Die Zeit der Zielgruppen-Klischees ist vorbei.
Neu verdrahtetes Wohlbefinden
Fitness ist längst digital: Wearables, smarte Gesundheits-Gadgets und personalisierte Apps boomen. Der Trend zur Tech-basierten Selbstoptimierung zeigt: Wellness ist nicht mehr nur Yoga und grüne Smoothies, sondern ein datengetriebener Lifestyle.
«Rewired Wellness» lautet das Schlagwort – ein Milliardenmarkt, der noch lange nicht ausgereizt ist.
Die asiatische Welle rollt
Was in Ostasien entsteht, begeistert zunehmend auch den Westen. Unter dem Stichwort «Die nächste asiatische Welle» vereint Euromonitor alles, was derzeit aus China, Japan und Korea die Weltbühne erobert: Spielzeuge wie Labubu, Filme wie «KPop Demon Hunters» oder Elektroautos von BYD.
Die Botschaft ist klar: Asiatische Marken sind innovativ, digital-affin und extrem konkurrenzfähig. Westliche Unternehmen müssen reagieren – mit Kooperationen, kultureller Offenheit und gezieltem Digital-Marketing, so die Studienautoren.
