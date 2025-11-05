  1. Privatkunden
Druck auf Nestlé & Co. Das sind die Konsumtrends fürs kommende Jahr

Samuel Walder

5.11.2025

Blick ins Einkaufszentrum Emmen Center im Kanton Luzern: Die Konsumgewohnheiten ändern sich, sagen Marktforschende.
Blick ins Einkaufszentrum Emmen Center im Kanton Luzern: Die Konsumgewohnheiten ändern sich, sagen Marktforschende.
KEYSTONE

Inflation, Unsicherheit, Umdenken: Die Konsumwelt befindet sich im Wandel. Markenartikel verlieren an Relevanz – gefragt sind Komfort, Authentizität und asiatische Innovation. Vier globale Trends zeigen, wohin die Reise geht.

Samuel Walder

05.11.2025, 21:33

05.11.2025, 21:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Wegen anhaltendem Preisdruck greifen Konsumenten zunehmend zu günstigeren Eigenmarken, was Markenriesen wie Nestlé oder Coca-Cola unter Druck setzt.
  • Laut Euromonitor prägen vier globale Konsumtrends bis 2026 das Verhalten: Komfort und Natürlichkeit, Authentizität, Tech-gestützte Gesundheit sowie der wachsende Einfluss asiatischer Marken.
  • Besonders Produkte mit natürlichem Anspruch, digitale Wellness-Lösungen und kulturell geprägte Innovationen aus Asien bieten laut Studie neue Wachstumspotenziale.
Mehr anzeigen

Die Luft wird dünn für Konsumgüterriesen wie Nestlé, Procter & Gamble oder Coca-Cola.

Während sich die Inflation weltweit langsam entspannt, bleibt das Portemonnaie vieler Verbraucher in der Tasche, wie «Finanz und Wirtschaft» schreibt. Beim Einkauf wird gespart: Statt teurer Markenprodukte landen zunehmend günstigere Alternativen und Eigenmarken im Einkaufswagen – von Lebensmitteln über Pflege-Produkte bis hin zu Reinigungsmitteln.

Euromonitor International hat eine neue Studie zu den Konsumtrends 2026 publiziert. Produkte mit natürlichem Anspruch könnten an Aufschwung gewinnen.
Euromonitor International hat eine neue Studie zu den Konsumtrends 2026 publiziert. Produkte mit natürlichem Anspruch könnten an Aufschwung gewinnen.
Malin Wunderlich/dpa

Umsatzwachstum lässt sich derzeit fast nur noch über Preiserhöhungen erzielen. Die Börse straft das ab: Die Aktien der Branchenriesen hinken dem Markt deutlich hinterher. Doch es gibt Hoffnung – allerdings in der Nische.

Der Marktforscher Euromonitor International hat vier Megatrends ausgemacht, die bis 2026 das Konsumverhalten weltweit beeinflussen werden:

Zurück in die Komfortzone

In einer Welt, die sich ständig im Krisenmodus befindet, sehnen sich viele Menschen nach Stabilität und Kontrolle. Unternehmen sind gefordert, Produkte zu liefern, die genau das bieten: Komfort, Sicherheit und Wohlbefinden.

Ein Beispiel: Klimaanlagen. Angesichts zunehmender Hitzewellen reagieren viele Verbraucher pragmatisch – und setzen lieber auf Abkühlung als auf klimapolitische Debatten. Der weltweite Absatz von Klimaanlagen soll bis 2026 189 Millionen Einheiten überschreiten – mit starkem Wachstum ausserhalb der USA.

Auch natürliche Inhaltsstoffe sind gefragt: Über 8'000 Produkte mit «Natural Claims» kamen allein zwischen August 2024 und September 2025 auf den Markt. Der Wunsch nach einem «natürlichen Wohlgefühl» wächst.

Unverblümt und ungefiltert

Authentizität statt Hochglanz – das ist der zweite grosse Trend. Konsumenten, vor allem junge Frauen, leben ihre Individualität zunehmend selbstbewusst aus – etwa in Bereichen wie Gaming, wo die Zahl von Spielerinnen deutlich zulegen. Die Zeit der Zielgruppen-Klischees ist vorbei.

Neu verdrahtetes Wohlbefinden

Fitness ist längst digital: Wearables, smarte Gesundheits-Gadgets und personalisierte Apps boomen. Der Trend zur Tech-basierten Selbstoptimierung zeigt: Wellness ist nicht mehr nur Yoga und grüne Smoothies, sondern ein datengetriebener Lifestyle.

«Rewired Wellness» lautet das Schlagwort – ein Milliardenmarkt, der noch lange nicht ausgereizt ist.

Die asiatische Welle rollt

Was in Ostasien entsteht, begeistert zunehmend auch den Westen. Unter dem Stichwort «Die nächste asiatische Welle» vereint Euromonitor alles, was derzeit aus China, Japan und Korea die Weltbühne erobert: Spielzeuge wie Labubu, Filme wie «KPop Demon Hunters» oder Elektroautos von BYD.

Die Botschaft ist klar: Asiatische Marken sind innovativ, digital-affin und extrem konkurrenzfähig. Westliche Unternehmen müssen reagieren – mit Kooperationen, kultureller Offenheit und gezieltem Digital-Marketing, so die Studienautoren.

Skurrile Panzer mit Metallstacheln rollen durch den Ukraine-Krieg. Putins Truppen setzen auf Improvisation statt Hightech – ihre «Stachelschweine» sollen Drohnen abwehren und länger überleben. Kann das funktionieren?

04.11.2025

Gewerbeverband erwartet verschlechterte Wirtschaftslage für KMU

Gewerbeverband erwartet verschlechterte Wirtschaftslage für KMU

Der Schweizerische Gewerbeverband erwartet für die KMU in den kommenden zwölf Monaten eine wirtschaftliche Verschlechterung oder eine Stagnation. Das zeigte das KMU-Barometer des Verbands. Besonders belastend seien die Bürokratie, der Fachkräftemangel und die immer restriktivere Raumplanung, sagten Vertreter des Schweizerischen Gewerbeverbands (SGV) am Dienstag in Bern an einem Medienanlass. Eine weitere Sorge für das Gewerbe sei der fehlende Nachwuchs. Der SGV stützte seine Erkenntnisse auf eine Umfrage, an welcher seine Kantonalsektionen teilnahmen.

04.11.2025

Weniger Haselnüsse aus Italien: Wird Nutella teurer?

Weniger Haselnüsse aus Italien: Wird Nutella teurer?

Klimawandel und Wanzenbefall: Im Heimatland des Nuss-Nougat-Aufstrichs ist die Ernte so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Experten erwarten noch höhere Preise. Kommt die Rettung aus China?

01.11.2025

Alltag im Waffenstillstand: Frust über Bargeldmangel in Gaza

Alltag im Waffenstillstand: Frust über Bargeldmangel in Gaza

STORY: Seit drei Wochen ist der Waffenstillstand zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas im Gazastreifen in Kraft. Auch wenn es seitdem vereinzelt zu gegenseitigem Beschuss gekommen ist – die ständige Angst vor Luftangriffen hat nachgelassen, nun geht es für die Menschen in dem grossflächig zerstörten Palästinensergebiet darum, ihren Alltag neu zu organisieren. Zum Beispiel beim Versuch, Geld abzuheben.  «Früher dauerte ein Vorgang bei der Bank weniger als eine Stunde», sagt diese Frau, «heute kann es zehn Stunden dauern, wenn man überhaupt an die Reihe kommt. Man braucht zwei oder drei Tage, um hin und her zu laufen, verbringt sein ganzes Leben damit, dort zu stehen, und am Ende bekommt man nur 400 oder 500 Schekel. Was kann man damit bei den unglaublich hohen Preisen von heute kaufen?» Mit den umgerechnet rund 100 bis 130 Euro könne man sich kaum etwas leisten, klagt die siebenfache Mutter. Der Mangel an Bargeld in den Banken sorgt für Frust. Manche greifen auf App-Dienste zurück, allerdings zu hohen Gebühren. «Die Händler verkaufen Dir Dein Gehalt für 30, 35 oder 40 Prozent – so sieht unser Leben mittlerweile aus.» Viele Banknoten und Münzen haben den zweijährigen Krieg, der durch den Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 ausgelöst wurde, nicht ohne Schäden überstanden. Diese Frau macht Geldscheine wieder verkehrsfähig. Mit den umgerechnet rund fünf bis sechs Euro, die sie damit verdiene, könne sie Brot kaufen, sagt sie. Während des Krieges haben viele Menschen in Gaza Arbeitsplätze und Häuser verloren, ihre Ersparnisse aufgebraucht oder ihren Besitz verkauft, um Lebensmittel, Zelte und Medikamente zu kaufen. Einige mussten auf Tauschhandel zurückgreifen, um über die Runden zu kommen. Die Frage der Bargeldversorgung für Gaza ist in dem 20-Punkte-Plan von US-Präsident Donald Trump zur Beendigung des Krieges nicht enthalten. Die zuständige israelische Militärbehörde Cogat reagierte nicht unmittelbar auf eine Reuters-Anfrage, ob und wann Banknoten wieder eingeführt werden dürfen.

31.10.2025

