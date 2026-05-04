  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Dank starker Performance KPT steigert 2025 Gewinn deutlich

SDA

4.5.2026 - 09:30

Die Versicherungsgruppe KPT hat 2025 deutlich mehr verdient. (Archivbild)
Die Versicherungsgruppe KPT hat 2025 deutlich mehr verdient. (Archivbild)
Keystone

Die genossenschaftlich organisierte Berner Versicherungsgruppe KPT hat im Geschäftsjahr 2025 klar mehr verdient. Treiber waren insbesondere eine «starke Anlageperformance» und ein «solides versicherungstechnisches Ergebnis».

Keystone-SDA

04.05.2026, 09:30

04.05.2026, 09:50

Unter dem Strich resultierte auf Konzernebene ein Gewinn von 59 Millionen Franken, 24 Millionen mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Combined Ratio im KVG- und VVG-Geschäft lag bei 99,8 Prozent. Zudem habe die KPT ihre Solvenz im KVG-Bereich weiter verbessert und verfüge über eine solide Kapitalbasis, die weiter gestärkt werden solle, heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Konsolidierung nach Wachstumsphase

Nach dem starken Wachstum in den Jahren 2022 und 2023 befindet sich die KPT laut den Angaben in einer Phase der Konsolidierung und Stabilisierung. Der Kundenbestand in der Grundversicherung liege per Anfang 2026 trotz eines Rückgangs auf 437'000 von rund 470'000 im Jahr zuvor weiterhin über dem Niveau zu Beginn der Strategieperiode, heisst es. Bereits per Anfang 2025 hatte KPT rund 80'000 Versicherte verloren.

Nach Angaben der KPT wurden 2025 auch Fortschritte bei der Digitalisierung erzielt. Beispiele seien das neue Kundenportal KPTnet, die KPT App sowie eine überarbeitete Website.

Strategisch strebt die KPT bis 2027 an, «die einfachste Krankenkasse mit dem Plus an Kundenfokus» zu werden. Man fokussiere sich auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und einfache Kundenerlebnisse, heisst es.

An der Delegiertenversammlung wurde zudem Franziska König neu in den Verwaltungsrat gewählt. Sie ist seit 2021 als Head Health Services bei der Galenica Gruppe tätig. Davor bekleidete sie verschiedene Führungsfunktionen bei einer Schweizer Krankenversicherung.

Meistgelesen

Die Gastronomie verliert still und leise ihr wichtigstes Geschäft
So gefährlich ist das Hantavirus für dich
Fahrt ohne SBB-Billett kostet Schwyzer 20'000 Franken

Videos aus dem Ressort

Johann Wadephul: UN muss Verantwortung im Iran-Krieg übernehmen

Johann Wadephul: UN muss Verantwortung im Iran-Krieg übernehmen

Berlin, 27.04.2026: Krisendiplomatie in New York: Aussenminister Johann Wadephul fordert mehr Einsatz vom UN-Sicherheitsrat im Iran-Konflikt. O-Ton Johann Wadephul, Aussenminister «Die UN müssen jetzt ihrer Verantwortung gerecht werden, insbesondere der Sicherheitsrat. Kriege und Konflikte schwelen, und wir sehen zum Teil die Unfähigkeit von Staaten, effektive Konfliktlösungsmechanismen in Kraft zu setzen. Insbesondere der Konflikt um den Iran und die blockierte Strasse von Hummus wird ein Thema sein, zu dem ich auch das Wort ergreifen werde im Sicherheitsrat.» Wadephul fordert, der UN-Sicherheitsrat müsse handlungsfähiger werden: Blockaden, auch durch China und Russland, dürften Lösungen nicht länger verhindern. Deutschland hofft zudem auf ein UN-Mandat für eine mögliche Mission in der Strasse von Hormus, einer wichtigen Route für die weltweite Energieversorgung. In New York plant Wadephul Gespräche mit UN-Generalsekretär António Guterres sowie weiteren ranghohen UN-Vertretern und Amtskollegen. Dabei soll es auch um die Zukunft der Vereinten Nationen gehen.

28.04.2026

Einsatz im Mittelmeer: Minenjagdboot wird bald wegen Iran-Krieg verlegt

Einsatz im Mittelmeer: Minenjagdboot wird bald wegen Iran-Krieg verlegt

Das deutsche Minenjagdboot «Fulda» soll schon bald aufbrechen – Verteidigungsminister Boris Pistorius will, dass es schnell geht, sollte demnächst ein Einsatz zur Sicherung der Strasse von Hormus anstehen. Pistorius betont, Voraussetzung für einen Einsatz sei zuallererst ein Ende der Kampfhandlungen im Krieg der USA und Israels mit dem Iran. Zudem erinnert er daran, dass ein solcher Einsatz nur mit einem Mandat des Bundestags möglich sei.

27.04.2026

Pete Hegseths «Pulp Fiction»-Gebet

Pete Hegseths «Pulp Fiction»-Gebet

Verteidigungsminister Pete Hegseth zitiert am 16. April auf einer Pressekonferenz in Washington ein abgewandeltes Gebet, das bei der Rettung der US-Piloten im Iran gesprochen worden sei. «Sie nennen es CSAR [Combat Search and Rescue] 25:17, was meiner Meinung nach Hesekiel 25:17 reflektieren soll», sagt er und betet drauflos. Hegseth zitiert ein abgewandeltes Gebet, das bei der Rettung der US-Piloten im Iran gesprochen worden sei. «Sie nennen es CSAR [Combat Search and Rescue] 25:17, was meiner Meinung nach Hesekiel 25:17 reflektieren soll», sagt er und betet drauflos. Im Video siehst du jedoch, dass es sich um ein abgewandeltes Zitat aus dem Kultfilm «Pulp Fiction» von 1994 handelt, das nur an den Bibelvers angelehnt ist. 

17.04.2026

Johann Wadephul: UN muss Verantwortung im Iran-Krieg übernehmen

Johann Wadephul: UN muss Verantwortung im Iran-Krieg übernehmen

Einsatz im Mittelmeer: Minenjagdboot wird bald wegen Iran-Krieg verlegt

Einsatz im Mittelmeer: Minenjagdboot wird bald wegen Iran-Krieg verlegt

Pete Hegseths «Pulp Fiction»-Gebet

Pete Hegseths «Pulp Fiction»-Gebet

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Zusammenhang mit Massenprotesten. Fünf weitere Menschen im Iran hingerichtet

Zusammenhang mit MassenprotestenFünf weitere Menschen im Iran hingerichtet

Russland. Ukrainische Drohne trifft Wohnhaus nahe dem Zentrum Moskaus

RusslandUkrainische Drohne trifft Wohnhaus nahe dem Zentrum Moskaus

Beinahe-Kollision in Newark. Flugzeug streift Lastwagen und Laternenmast bei Landung – Video zeigt Zwischenfall

Beinahe-Kollision in NewarkFlugzeug streift Lastwagen und Laternenmast bei Landung – Video zeigt Zwischenfall