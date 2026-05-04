Dank starker PerformanceKPT steigert 2025 Gewinn deutlich
SDA
4.5.2026 - 09:30
Die genossenschaftlich organisierte Berner Versicherungsgruppe KPT hat im Geschäftsjahr 2025 klar mehr verdient. Treiber waren insbesondere eine «starke Anlageperformance» und ein «solides versicherungstechnisches Ergebnis».
Keystone-SDA
04.05.2026, 09:30
04.05.2026, 09:50
SDA
Unter dem Strich resultierte auf Konzernebene ein Gewinn von 59 Millionen Franken, 24 Millionen mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Combined Ratio im KVG- und VVG-Geschäft lag bei 99,8 Prozent. Zudem habe die KPT ihre Solvenz im KVG-Bereich weiter verbessert und verfüge über eine solide Kapitalbasis, die weiter gestärkt werden solle, heisst es in einer Mitteilung vom Montag.
Konsolidierung nach Wachstumsphase
Nach dem starken Wachstum in den Jahren 2022 und 2023 befindet sich die KPT laut den Angaben in einer Phase der Konsolidierung und Stabilisierung. Der Kundenbestand in der Grundversicherung liege per Anfang 2026 trotz eines Rückgangs auf 437'000 von rund 470'000 im Jahr zuvor weiterhin über dem Niveau zu Beginn der Strategieperiode, heisst es. Bereits per Anfang 2025 hatte KPT rund 80'000 Versicherte verloren.
Nach Angaben der KPT wurden 2025 auch Fortschritte bei der Digitalisierung erzielt. Beispiele seien das neue Kundenportal KPTnet, die KPT App sowie eine überarbeitete Website.
Strategisch strebt die KPT bis 2027 an, «die einfachste Krankenkasse mit dem Plus an Kundenfokus» zu werden. Man fokussiere sich auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und einfache Kundenerlebnisse, heisst es.
An der Delegiertenversammlung wurde zudem Franziska König neu in den Verwaltungsrat gewählt. Sie ist seit 2021 als Head Health Services bei der Galenica Gruppe tätig. Davor bekleidete sie verschiedene Führungsfunktionen bei einer Schweizer Krankenversicherung.
Johann Wadephul: UN muss Verantwortung im Iran-Krieg übernehmen
Berlin, 27.04.2026: Krisendiplomatie in New York: Aussenminister Johann Wadephul fordert mehr Einsatz vom UN-Sicherheitsrat im Iran-Konflikt.
O-Ton Johann Wadephul, Aussenminister
«Die UN müssen jetzt ihrer Verantwortung gerecht werden, insbesondere der Sicherheitsrat. Kriege und Konflikte schwelen, und wir sehen zum Teil die Unfähigkeit von Staaten, effektive Konfliktlösungsmechanismen in Kraft zu setzen. Insbesondere der Konflikt um den Iran und die blockierte Strasse von Hummus wird ein Thema sein, zu dem ich auch das Wort ergreifen werde im Sicherheitsrat.»
Wadephul fordert, der UN-Sicherheitsrat müsse handlungsfähiger werden: Blockaden, auch durch China und Russland, dürften Lösungen nicht länger verhindern.
Deutschland hofft zudem auf ein UN-Mandat für eine mögliche Mission in der Strasse von Hormus, einer wichtigen Route für die weltweite Energieversorgung.
In New York plant Wadephul Gespräche mit UN-Generalsekretär António Guterres sowie weiteren ranghohen UN-Vertretern und Amtskollegen. Dabei soll es auch um die Zukunft der Vereinten Nationen gehen.
28.04.2026
Einsatz im Mittelmeer: Minenjagdboot wird bald wegen Iran-Krieg verlegt
Das deutsche Minenjagdboot «Fulda» soll schon bald aufbrechen – Verteidigungsminister Boris Pistorius will, dass es schnell geht, sollte demnächst ein Einsatz zur Sicherung der Strasse von Hormus anstehen. Pistorius betont, Voraussetzung für einen Einsatz sei zuallererst ein Ende der Kampfhandlungen im Krieg der USA und Israels mit dem Iran. Zudem erinnert er daran, dass ein solcher Einsatz nur mit einem Mandat des Bundestags möglich sei.
27.04.2026
Pete Hegseths «Pulp Fiction»-Gebet
Verteidigungsminister Pete Hegseth zitiert am 16. April auf einer Pressekonferenz in Washington ein abgewandeltes Gebet, das bei der Rettung der US-Piloten im Iran gesprochen worden sei.
«Sie nennen es CSAR [Combat Search and Rescue] 25:17, was meiner Meinung nach Hesekiel 25:17 reflektieren soll», sagt er und betet drauflos. Hegseth zitiert ein abgewandeltes Gebet, das bei der Rettung der US-Piloten im Iran gesprochen worden sei. «Sie nennen es CSAR [Combat Search and Rescue] 25:17, was meiner Meinung nach Hesekiel 25:17 reflektieren soll», sagt er und betet drauflos.
Im Video siehst du jedoch, dass es sich um ein abgewandeltes Zitat aus dem Kultfilm «Pulp Fiction» von 1994 handelt, das nur an den Bibelvers angelehnt ist.
17.04.2026
Johann Wadephul: UN muss Verantwortung im Iran-Krieg übernehmen
Einsatz im Mittelmeer: Minenjagdboot wird bald wegen Iran-Krieg verlegt