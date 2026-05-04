Die Versicherungsgruppe KPT hat 2025 deutlich mehr verdient. (Archivbild) Keystone

Die genossenschaftlich organisierte Berner Versicherungsgruppe KPT hat im Geschäftsjahr 2025 klar mehr verdient. Treiber waren insbesondere eine «starke Anlageperformance» und ein «solides versicherungstechnisches Ergebnis».

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Unter dem Strich resultierte auf Konzernebene ein Gewinn von 59 Millionen Franken, 24 Millionen mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Combined Ratio im KVG- und VVG-Geschäft lag bei 99,8 Prozent. Zudem habe die KPT ihre Solvenz im KVG-Bereich weiter verbessert und verfüge über eine solide Kapitalbasis, die weiter gestärkt werden solle, heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Konsolidierung nach Wachstumsphase

Nach dem starken Wachstum in den Jahren 2022 und 2023 befindet sich die KPT laut den Angaben in einer Phase der Konsolidierung und Stabilisierung. Der Kundenbestand in der Grundversicherung liege per Anfang 2026 trotz eines Rückgangs auf 437'000 von rund 470'000 im Jahr zuvor weiterhin über dem Niveau zu Beginn der Strategieperiode, heisst es. Bereits per Anfang 2025 hatte KPT rund 80'000 Versicherte verloren.

Nach Angaben der KPT wurden 2025 auch Fortschritte bei der Digitalisierung erzielt. Beispiele seien das neue Kundenportal KPTnet, die KPT App sowie eine überarbeitete Website.

Strategisch strebt die KPT bis 2027 an, «die einfachste Krankenkasse mit dem Plus an Kundenfokus» zu werden. Man fokussiere sich auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und einfache Kundenerlebnisse, heisst es.

An der Delegiertenversammlung wurde zudem Franziska König neu in den Verwaltungsrat gewählt. Sie ist seit 2021 als Head Health Services bei der Galenica Gruppe tätig. Davor bekleidete sie verschiedene Führungsfunktionen bei einer Schweizer Krankenversicherung.