Neue Zahlen des Bundesamts für Gesundheit zeigen, dass auch 2025 die Prämien steigen. KEYSTONE

Ob Arztbesuch, Medikamente oder Spitex – die Gesundheitskosten steigen rapide. Die Krankenkassenprämien für 2026 dürften erneut klettern. Das zeigen die neuen Zahlen des BAG.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Gesundheitskosten in der Schweiz sind im ersten Quartal 2025 um 4,9 % gestiegen.

Besonders betroffen sind Zug, Luzern und das Tessin – eine weitere Prämienerhöhung für 2026 gilt als wahrscheinlich.

Haupttreiber der Kosten sind gestiegene Medikamentenausgaben (plus 30 % in 9 Jahren), höhere Arzthonorare und ein markanter Zuwachs bei der Spitex (+11,2 %).

Verbände wie FMH, H+ und Spitex verweisen auf demografischen Wandel, Nachwirkungen der Pandemie und politische Fehlanreize als Ursachen. Mehr anzeigen

Die Krankenkassenprämien in der Schweiz steigen kontinuierlich an, und auch für das Jahr 2026 ist keine Entlastung in Sicht. Wie neue Zahlen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) zeigen, sind schon im ersten Quartal 2025 die Preise gestiegen.

Die Gesundheitskosten, die massgeblich die Prämien beeinflussen, sind im ersten Quartal 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 4,9 Prozent gestiegen. Im Durchschnitt gab eine Person im Jahresverlauf 4'754 Franken für von der obligatorischen Krankenkasse gedeckte Kosten aus, 223 Franken mehr als im Vorjahr. Besonders betroffen sind die Kantone Zug und Luzern mit einem Kostenanstieg von 7,5 beziehungsweise7 Prozent. Auch St. Gallen, Aargau und Tessin verzeichnen deutliche Zuwächse.

Medikamentenkosten steigen um 30 Prozent pro Person

Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung sind die steigenden Medikamentenkosten. In den letzten neun Jahren sind die Ausgaben für Medikamente in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung pro versicherte Person um mehr als 30 Prozent gestiegen. Krebsmedikamente tragen dabei erheblich zum Kostenanstieg bei.

Angesichts dieser Entwicklungen ist auch für 2026 mit weiteren Prämienerhöhungen zu rechnen. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) betont die Notwendigkeit, langfristig die Kosten zu dämpfen, um das Gesundheitssystem finanzierbar zu halten.

Versicherte sollten daher ihre Versicherungsmodelle und Franchisen überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Der offizielle Prämienrechner des BAG bietet eine hilfreiche Möglichkeit, verschiedene Optionen zu vergleichen.

Ärzte kosten am meisten

Am stärksten schlägt derzeit der Besuch beim Arzt ins Gewicht: 49 Franken mehr als im Vorjahr zahlt man dafür im Schnitt. Spitäler kosten zusätzlich 38 Franken, und auch «übrige Leistungserbringer» wie Psychotherapeutinnen oder Podologen fordern ihren Tribut – 25 Franken mehr pro Kopf. Der stärkste relative Anstieg aber kommt von einer Organisation, die eigentlich helfen soll, Kosten zu senken: der Spitex – plus 11,2 Prozent, wie «20 Minuten» berichtet.

Babyboomer, Bürokratie, Behandlungen

Der Ärzteverband FMH sieht die Gründe in der alternden Bevölkerung und einer Zunahme chronischer Krankheiten. Besonders die geburtenstarken Jahrgänge – die Babyboomer – erreichen das Alter, in dem der Bedarf an medizinischer Versorgung deutlich zunimmt. Zudem macht sich auch die Nachwirkung der Corona-Pandemie noch bemerkbar.

Hinzu kommt: Ambulant statt stationär ist zwar politisch gewünscht, sorgt aber kurzfristig für Mehrkosten – weil ambulante Behandlungen voll zulasten der Krankenkassen gehen, während stationäre Aufenthalte zur Hälfte vom Staat mitfinanziert werden. Abhilfe verspricht die Efas-Reform, die 2028 kommen soll.

H+ und Spitex: «Wir sind nicht schuld»

Der Spitalverband H+ betont gegenüber «20 Minuten», man bremse das Kostenwachstum aktiv – etwa durch mehr ambulante Leistungen und digitale Tools. Schuld sei vielmehr die Politik mit ihrer «wachsenden Bürokratie» und zu tiefen Tarifen.

Die Spitex Schweiz wiederum verweist auf den Wunsch der Menschen, so lange wie möglich zu Hause zu leben – das sei volkswirtschaftlich günstiger, aber eben auch aufwändiger. Zudem wachse die Zahl pflegender Angehöriger, die über Spitexbewilligungen legal entlöhnt werden können – ein Bereich, der derzeit kaum reguliert ist. Klarere Regeln fordert der Verband dringend, heisst es gegenüber «20 Minuten».

Apotheker und Labors: Auch hier wird’s teurer

Auch Apotheken verzeichnen ein Plus: 21 Franken mehr pro Person. Der Apothekerverband nennt den Anstieg chronischer Erkrankungen, verändertes Patientenverhalten und eine verspätete Grippewelle als mögliche Gründe – betont aber auch die förderliche Wirkung eines neuen Preismodells, das günstige Generika begünstigt.

Die Labors wiederum verweisen auf stabile Pro-Kopf-Kosten – bei steigender Inanspruchnahme. Sie sehen sich eher als Teil der Lösung: «Früherkennung spart langfristig Geld.»