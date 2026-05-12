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Preis-Leistung sorgt für Frust Zwei grosse Krankenkassen fallen bei Schweizern durch

Sven Ziegler

12.5.2026

Nicht alle Krankenkassen machen Schweizer zufrieden. 
Nicht alle Krankenkassen machen Schweizer zufrieden. 
Bernd Weißbrod/dpa

Die Krankenkassenprämien steigen weiter – und mit ihnen wächst der Frust vieler Versicherter. Besonders beim Preis-Leistungs-Verhältnis schneiden einige grosse Anbieter in einer neuen Umfrage schlecht ab. Vor allem zwei Westschweizer Kassen landen deutlich unter dem Durchschnitt.

Sven Ziegler

12.05.2026, 12:01

12.05.2026, 12:02

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Versicherte in der Schweiz bewerten das Preis-Leistungs-Verhältnis ihrer Krankenkassen deutlich kritischer als andere Bereiche.
  • Besonders schlecht schneiden laut einer Moneyland-Analyse die Krankenkassen Groupe Mutuel und Assura ab.
  • Insgesamt bleibt die Zufriedenheit mit den Krankenkassen dennoch relativ hoch.
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Die stetig steigenden Krankenkassenprämien hinterlassen bei vielen Schweizerinnen und Schweizern zunehmend Spuren. Zwar zeigen sich die Versicherten mit ihren Krankenkassen insgesamt noch relativ zufrieden, beim Preis-Leistungs-Verhältnis wächst der Frust jedoch deutlich.

Wie eine neue Analyse des Vergleichsdienstes Moneyland zeigt, erhält genau dieser Bereich die schlechtesten Bewertungen. Besonders kritisch beurteilen viele Befragte dabei die grossen Westschweizer Anbieter Groupe Mutuel und Assura.

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So liegt die allgemeine Zufriedenheit mit den Krankenkassen bei 7,8 von 10 Punkten. Insgesamt vergeben die rund 1500 befragten Personen damit zwar noch die Note «gut». Deutlich schlechter fällt jedoch die Einschätzung beim Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Dieser Bereich erreicht im Durchschnitt lediglich 6,9 Punkte.

Am schlechtesten schneidet laut der Analyse die Groupe Mutuel ab. Die Krankenkasse mit Sitz in Martigny erhält insgesamt 7,4 Punkte, beim Preis-Leistungs-Verhältnis aber besonders schlechte Bewertungen. Ebenfalls unter dem Durchschnitt liegt Assura aus dem Waadtland, die in der Gesamtauswertung auf den letzten Platz kommt.

Freundlichkeit Top, Preis-Leistung Flop

Auch andere grosse Anbieter bleiben von Kritik nicht verschont. Laut der detaillierten Auswertung zeigen sich viele Versicherte auch bei CSS und Concordia nur mässig zufrieden mit dem Verhältnis zwischen Prämien und Leistungen.

Besser schneiden mehrere andere Anbieter ab. Den Spitzenplatz teilen sich gemäss der Analyse gleich vier Krankenkassen: Helsana, ÖKK, Sanitas sowie die Swica erhalten jeweils die Bewertung «sehr gut».

Positiv beurteilen die Befragten insbesondere die Freundlichkeit der Mitarbeitenden und die Erreichbarkeit der Krankenkassen. Auch hier bleiben Groupe Mutuel und Assura allerdings unter dem Durchschnitt.

Parallel dazu dürften die Prämien auch 2027 weiter steigen. Laut einer ersten Prognose von Comparis könnten sich die Kosten für die Grundversicherung im kommenden Jahr im Schnitt um weitere 3,7 Prozent erhöhen. Für viele Versicherte dürfte die Diskussion über die Leistung ihrer Krankenkasse damit weiter an Bedeutung gewinnen.

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