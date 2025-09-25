  1. Privatkunden
Neue Berechnungen zeigen Ohne Wechsel schenkst du deiner Krankenkasse jedes Jahr Hunderte Franken

Sven Ziegler

25.9.2025

Je nachdem kann sich ein Wechsel der Krankenkasse lohnen. 
Je nachdem kann sich ein Wechsel der Krankenkasse lohnen. 
Keystone

Die Krankenkassenprämien steigen auch 2026 – im Schnitt um 4,4 Prozent. Mit einem Wechsel kannst du laut AXA aber mehrere Hundert Franken im Jahr sparen.

Sven Ziegler

25.09.2025, 11:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Schnitt sparst du mit einem Wechsel der Krankenkasse rund 505 Franken im Jahr. Das hat die Axa berechnet. 
  • Am meisten profitieren junge Erwachsene mit bis zu 21 Prozent tieferer Prämie.
  • Das grösste Sparpotenzial gibt es in Genf, Waadt und Tessin.
Mehr anzeigen

Die Krankenkassenprämien steigen auch 2026 – im Schnitt um 4,4 Prozent, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mitteilte. Damit setzt sich der Trend der letzten Jahre fort, wenn auch etwas abgeschwächt im Vergleich zu 2025. Für viele Haushalte bedeutet das zusätzliche Belastungen im Budget.

Ein Kassenwechsel kann helfen, die Kosten zu dämpfen. Darauf weisen jedes Jahr Konsumentenschützer und Vergleichsplattformen wie comparis.ch hin. Wie viel sich tatsächlich sparen lässt, ist allerdings von Kanton, Alter und gewähltem Versicherungsmodell abhängig.

Die Versicherung AXA hat eigene Berechnungen veröffentlicht und spricht von einem durchschnittlichen Sparpotenzial von 505 Franken pro Person und Jahr – rund elf Prozent der erwarteten Prämie.

Über 700 Franken Einsparungen möglich

Besonders gross ist das Sparpotenzial laut den AXA-eigenen Zahlen in der Romandie und im Tessin. In Genf kannst du im Schnitt 705 Franken sparen – rund zwölf Prozent der Prämie.

Auch in der Waadt und im Tessin liegt die mögliche Ersparnis bei fast 600 Franken pro Jahr. Prozentual sticht das Wallis heraus: Dort sind es im Schnitt 13 Prozent.

Selbst in Kantonen mit vergleichsweise tiefen Prämien wie Appenzell Innerrhoden (365 Franken), Zug (370 Franken) oder Uri (380 Franken) kannst du mit einem Wechsel laut den AXA-Zahlen rund zehn Prozent sparen.

Wechsel hängt stark von verschiedenen Faktoren ab

Grundlage der AXA-Berechnungen sind Wechsel der letzten drei Jahre über den eigenen Service, hochgerechnet auf die BAG-Daten für 2026. 

Die konkreten Beiträge für einen Wechsel der Krankenkasse können stark variieren. Entscheidend ist letztlich der persönliche Wohnort, das Alter und das Modell der Grundversicherung.

Das BAG empfiehlt, jedes Jahr im Herbst die Prämienrechner zu nutzen und verschiedene Kassen zu vergleichen. Wichtig sei nicht nur der Preis, sondern auch die Servicequalität und die Wahl des passenden Versicherungsmodells. 

