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Nächster Kosten-Schock Krankenkassenprämien dürften um rund fünf Prozent steigen

SDA

26.5.2026 - 11:04

Weil die Kosten im Gesundheitswesen weiter steigen, dürften auch die im Herbst kommunizierten Krankenkassenprämien teurer werden. (Themenbild)
Weil die Kosten im Gesundheitswesen weiter steigen, dürften auch die im Herbst kommunizierten Krankenkassenprämien teurer werden. (Themenbild)
Keystone

Die Gesundheitskosten in der Schweiz sind im vergangenen Jahr erneut deutlich gestiegen. Laut Bundesamt für Gesundheit erhöhten sich die Ausgaben pro Kopf um 247 Franken. Für 2026 rechnen die Versicherer derzeit mit einem weiteren deutlichen Anstieg. 

Keystone-SDA

26.05.2026, 11:04

26.05.2026, 11:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Gesundheitskosten pro Kopf sind 2025 um 247 Franken gestiegen.
  • Der Bund rechnet für 2026 mit einem weiteren Kostenanstieg von knapp fünf Prozent.
  • Entsprechend dürften auch die Krankenkassen-Prämien erneut deutlich steigen.
Mehr anzeigen

Um zusätzliche 247 Franken pro Kopf sind die Gesundheitskosten im vergangenen Jahr gestiegen. Dieser Trend wird sich laut dem Bund auch im laufenden Jahr fortsetzen. Die Prämien dürften im Herbst um rund fünf Prozent steigen.

Diese Aussagen machten die Expertinnen und Experten des Bundesamts für Gesundheit (BAG) am Dienstag an einem Mediengespräch in Bern. «Wir gehen im Durchschnitt davon aus, dass die Prämien ungefähr gleich wie die Kosten wachsen werden», sagte Philipp Muri, Leiter Abteilung Versicherungsaufsicht. Die Versicherer gingen für das Jahr 2026 aktuell von einer Kostensteigerung von knapp 5 Prozent aus.

Zwei Rechnungen, ein Problem. Wie ein Krankenkassen-Wechsel zum Albtraum wird

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Im ersten Quartal betrug das Kostenwachstum laut BAG rund 2,9 Prozent. Die Gründe dafür seien zahlreich und bekannt: etwa die Demografie, der medizinische Fortschritt sowie das Mengenwachstum. «Kostendämpfung bleibt deshalb eine Daueraufgabe», sagte Kristian Schneider, stellvertretender BAG-Direktor.

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