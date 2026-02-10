Der Bürstenhersteller Trisa wurde von der Ransomware-Gruppe Lynx angegriffen, die Lösegeld erpressen wollte. (Symbolbild) sda

Der Luzerner Bürstenhersteller Trisa ist Opfer eines Cyberangriffs geworden. Hinter der Attacke steckt laut Berichten die Ransomware-Gruppe Lynx, die mit der Veröffentlichung gestohlener Daten droht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Bürstenhersteller Trisa wurde von der Ransomware-Gruppe Lynx angegriffen, die Lösegeld erpressen wollte.

Laut Trisa wurden nur wenige Daten kopiert und die Systeme stabilisiert.

Die Täter drohen jedoch, erbeutete Daten zu veröffentlichen. Mehr anzeigen

Der Bürstenhersteller «Trisa» aus Triengen (LU) ist Ziel eines Cyberangriffs geworden. Wie das Branchenportal «Inside-IT» berichtet, wurde das Familienunternehmen von der Ransomware-Bande Lynx attackiert. Solche Angriffe zielen darauf ab, Unternehmensdaten zu verschlüsseln oder zu stehlen, um Lösegeld zu erpressen.

Trisa bestätigte den Vorfall am Montag gegenüber Inside-IT. Einem Angreifer sei es gelungen, «für kurze Zeit in klar abgegrenzte und eng limitierte Bereiche des IT-Systems einzudringen». Dank sofortigen Gegenmassnahmen sei der Betrieb jederzeit aufrechterhalten geblieben.

Nach Angaben der Firma wurden weniger als ein Prozent der Unternehmensdaten kopiert – darunter könnten auch Kunden- oder Mitarbeiterdaten sein. Alle Betroffenen seien informiert worden, und die gesetzlichen Meldepflichten seien erfüllt.

Die Angreifer behaupten im Darknet, über ein Terabyte an Daten erbeutet zu haben, und drohten, die Informationen zu veröffentlichen, wenn Trisa nicht innerhalb einer Woche Kontakt aufnimmt. Als Beweis legten sie Screenshots vor.

Strafanzeige erstattet

Das Unternehmen hat Strafanzeige erstattet. Sämtliche Systeme funktionierten wieder einwandfrei und würden laufend von internen und externen Sicherheitsexperten überwacht, sagte Trisa-Chef Adrian Pfenniger in einem Statement.

Die Lynx-Ransomware gilt laut Sicherheitsexperten als hochentwickelte Malware, die seit 2024 als «Ransomware-as-a-Service» von verschiedenen Gruppierungen eingesetzt wird. Bereits im März 2025 war mit dem Industriekonzern Adval Tech ein weiteres Schweizer Unternehmen Opfer derselben Bande geworden.