  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Konzern sieht sich auf Kurs Kühne+Nagel erzielt im ersten Quartal weniger Umsatz

SDA

24.4.2026 - 08:25

Der Logistikkonzern verbuchte im ersten Quartal 2026 weniger Umsatz und auch weniger Gewinn. (Archivbild)
Der Logistikkonzern verbuchte im ersten Quartal 2026 weniger Umsatz und auch weniger Gewinn. (Archivbild)
Keystone

Der Logistikkonzern Kühne+Nagel hat im ersten Quartal 2026 weniger umgesetzt und auch weniger verdient. Allerdings war die Vorjahresperiode von ausserordentlichem Wachstum geprägt gewesen. Mit dem Ausblick sieht sich der Konzern auf Kurs.

Keystone-SDA

24.04.2026, 08:25

24.04.2026, 08:30

In den Monaten Januar bis März sank der Nettoumsatz von Kühne+Nagel um 12 Prozent auf 5,60 Milliarden Franken, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Dabei belastete unter anderem auch der schwache Dollar die Entwicklung. Währungsbereinigt wäre der Umsatz um 5 Prozent zurückgegangen.

Der um die volatilen Frachttarife bereinigte Rohertrag reduzierte sich um 6 Prozent auf 2,11 Milliarden, wie es weiter hiess. Im Vorjahr war das Geschäft von Kühne+Nagel im Startquartal stark gewachsen, das die Frachtbewegungen insbesondere in die USA aufgrund der Sorge vor der Einführung hoher Zölle in den USA zugenommen hatten.

Schwächer fielen auch die Ergebnisse aus: Das Betriebsergebnis (EBIT) ging um 15 Prozent auf 343 Millionen Franken zurück, während der Reingewinn um 18 Prozent auf 248 Millionen abnahm. Die Konversionsmarge (Verhältnis EBIT zu Rohertrag) erreichte 16 nach 18 Prozent im Vorjahr.

Mit den Zahlen hat Kühne+Nagel allerdings die Erwartungen der Analysten übertroffen, vor allem beim EBIT und Gewinn. Im Vorfeld wurden ein Nettoumsatz in Höhe von 5,58 Milliarden Franken (AWP-Konsens), ein Rohertrag von 2,10 Milliarden, ein EBIT von 285 Millionen sowie ein Reingewinn von 201 Millionen erwartet.

Nahost-Konflikt in Beobachtung

Einschneidend ist für die Logistikbranche auch der Krieg im Nahen Osten. «Die Seefracht war von den kurzfristigen Disruptionen im Nahen Osten betroffen. Wir verfolgen die Entwicklungen auf den Märkten sehr genau, insbesondere hinsichtlich der steigenden Rohstoffpreise und der daraus resultierenden Konsumnachfrage», wird CEO Stefan Paul dazu zitiert.

Derweil ermögliche es das internationale Netzwerk der Gruppe und das enge Zusammenwirken mit Kunden, jederzeit flexibel auf die sich schnell verändernden Situationen zu reagieren. «Diese Kompetenz und die aktuellen Marktdynamiken stimmen uns zuversichtlich für das zweite Quartal 2026, wozu auch unser konsequentes Kostenmanagement beiträgt», sagte Paul.

Den Ausblick hat Kühne+Nagel leicht angepasst. Im 2026 strebt der Konzern einen operativen EBIT in der Bandbreite von 1,25 bis 1,40 Milliarden Franken an. Bisher lag diese bei 1,2 und 1,4 Milliarden. Das im Oktober 2025 angekündigte Effizienzprogramm wirke sich bereits positiv auf das Ergebnis aus.

Meistgelesen

Warum Trump Irans Führung fatal falsch liest
Frau wird tot in Wald gefunden
Heftiger Unfall auf A1 – Ein Todesopfer

Mehr aus dem Ressort

Internet. Intel übertrifft in KI-Boom Wall-Street-Erwartungen

InternetIntel übertrifft in KI-Boom Wall-Street-Erwartungen

Nahrungsmittel. Nestlé kündigt bis zu 180 Stellenstreichungen in Frankreich an

NahrungsmittelNestlé kündigt bis zu 180 Stellenstreichungen in Frankreich an

Fliegen nur noch mit Rucksack. Swiss führt neuen Billig-Tarif ein und streicht freien Handgepäckkoffer

Fliegen nur noch mit RucksackSwiss führt neuen Billig-Tarif ein und streicht freien Handgepäckkoffer