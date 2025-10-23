Der Umsatz sank um 7 Prozent auf 6,04 Milliarden Franken, wie Kühne+Nagel am Donnerstag bekannt gab. Der um die volatilen Frachttarife bereinigte Rohertrag nahm um 4 Prozent auf 2,11 Milliarden ab.
In der Folge ging der operative Gewinn (EBIT) um satte 37 Prozent auf 285 Millionen zurück und der Reingewinn um 39 Prozent auf 206 Millionen.
Das Marktumfeld sei von Überkapazitäten und Margendruck geprägt, heisst es in einer Mitteilung. Gleichwohl seien Marktanteile gewonnen worden.
Kühne+Nagel ist ein Spielball der handelspolitischen Kontroversen, direkt und indirekt. Direkt haben die Zölle von US-Präsident Donald Trump Folgen auf die Handelsvolumina, indirekt wirken sich Trumps Aussagen auch auf die für Kühne+Nagel wichtige US-Währung aus. Ohne Währungseffekte hätte sich denn auch der Umsatz nur um 3 Prozent zurückgebildet.
Die Erwartungen der Analystinnen und Analysten wurden beim Umsatz übertroffen, beim EBIT aber verfehlt.
Ziele gesenkt
Die Ziele für das laufende Jahr senkt Kühne+Nagel deutlich: Der Konzern peilt neu einen EBIT von über 1,3 Milliarden Franken an. Bislang war ein Wert zwischen 1,45 und 1,65 Milliarden angestrebt worden.
Gleichzeitig lanciert Kühne+Nagel ein Sparprogramm: Damit sollen die Kosten um über 200 Millionen Franken pro Jahr gesenkt werden. «Schwierige externe Faktoren zwingen uns, unsere Effizienz und die Performancekultur nachhaltig und langfristig zu steigern», lässt sich CEO Stefan Paul zitieren.
Diesem fallen weltweit 1000 bis 1500 der ingesamt 85'000 Stellen zum Opfer, wie der Präsentation zum Quartalsabschluss zu entnehmen ist. Mit dem Jobabbau will der Konzern die Kostenbasis um mindestens 110 Millionen Franken verringert. Weitere Massnahmen sollen nochmals mindestens 90 Millionen an Erparnissen bringen, so dass sich diese insgesamt auf über 200 Millionen summieren.
Der Jobabbau verursacht zunächst aber auch Kosten. Laut den Unterlagen ist mit einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag zu rechnen, der im Schlussquartal 2025 und im Startquartal 2026 verbucht werden.
Reiche zur Herbstprognose: «Wirtschaft mahnt zu Recht Reformen an»
STORY: Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprecherkommentar gesendet. Katherina Reiche (CDU) / Bundeswirtschaftsministerin «Die Herbstprojektion der Bundesregierung rechnet daher für das kommende Jahr mit einem BIP-Anstieg von 1,3 Prozent und für das Jahr 2027 mit einem Anstieg auf 1,4 Prozent. Ein grosser Teil des Wachstumsimpulses dürfte aus dem Sondervermögen kommen sowie aus den Verteidigungsinvestitionen. Es ist kein Potenzialwachstum, aber es ist Wachstum, was durch den staatlichen Impuls zum Tragen kommen kann, wenn er flankiert wird durch Strukturmassnahmen.» «Nach zwei Jahren Talfahrt weisen die Zahlen für die deutsche Wirtschaft auf eine Stabilisierung auf tiefstem Niveau hin. Für das zweite Halbjahr 2025 bleibt der Ausblick dann auch verhalten. Die höheren US-Zölle belasten Unternehmen, und auch die Binnenwirtschaft kommt nur langsam in Fahrt.» «Im kommenden Jahr dürften dann die wirtschaft- und finanzpolitischen Massnahmen der Bundesregierung zunehmend greifen und zum Tragen kommen und Wachstumsimpulse geben. Das Investitionssofortprogramm, die erhöhte degressive Abschreibung, also der Investitionsbooster, die sich dann anschliessende Körperschaftssteuerreform ab 2028, die Sonderabschreibungen für Elektroautos, die Ausweitung der Forschungszulage.» «Die deutsche Wirtschaft tritt auf der Stelle. Die deutsche Wirtschaft tritt seit 2019 auf der Stelle. Andere Volkswirtschaften wachsen auch in Europa. Deutschland droht zurückzufallen. Die Bürger spüren, dass es alles andere als rund läuft. Die Wirtschaft mahnt zu Recht Reformen an. Wir müssen kämpfen. Wir müssen kämpfen um unseren Wohlstand, wir müssen kämpfen zurück zum Wachstum. Und wir müssen kämpfen, damit Europa stark bleibt.»
