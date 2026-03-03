  1. Privatkunden
Stellenabbau weitet sich aus Kühne+Nagel streicht über 2000 Jobs

SDA

3.3.2026 - 08:23

Der Jobabbau soll zu Einsparungen von 150 Millionen Franken führen, nachdem bisher 110 Millionen angestrebt worden waren
Der Jobabbau soll zu Einsparungen von 150 Millionen Franken führen, nachdem bisher 110 Millionen angestrebt worden waren
Keystone

Der Logistikkonzern Kühne+Nagel verschärft seinen Sparkurs. Statt maximal 1500 Stellen sollen nun über 2000 Jobs gestrichen werden. Das geht aus den Unterlagen zum Jahresabschluss 2025 hervor.

Keystone-SDA

03.03.2026, 08:23

03.03.2026, 09:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen:

  • Kühne+Nagel plant den Abbau von über 2000 Stellen und damit deutlich mehr als ursprünglich angekündigt.
  • Mit dem Stellenabbau sollen Einsparungen von 150 Millionen Franken erzielt werden.
  • Am Gesamtziel von 200 Millionen Franken Einsparungen hält der Konzern fest.
Mehr anzeigen

Der Logistikkonzern Kühne+Nagel streicht mehr Stellen als bisher geplant. Es sollen über 2000 Jobs wegfallen, wie aus einer Präsentation zum Jahresabschluss 2025 hervorgeht.

Bisher war von einem Abbau von 1000 bis 1500 Vollzeitstellen die Rede gewesen. Per Ende Jahr wies das Innerschweizer Unternehmen gut 80'000 Vollzeitstellen aus.

Der Jobabbau soll zu Einsparungen von 150 Millionen Franken führen, nachdem bisher 110 Millionen angestrebt worden waren. Insgesamt bleibt es aber beim Sparziel von 200 Millionen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Die Einsparungen sollen laut den Angaben im Verlauf des Jahres wirksam werden. Die Einmalkosten, die das Sparprogramm zunächst verursacht, seien im Schlussquartal 2025 verbucht worden. Es würden keine zusätzlichchen Einmaleffekte erwartet.

