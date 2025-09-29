  1. Privatkunden
Nur kurze Zeit Kult-Schoggi von Swiss gibt es jetzt auch am Boden

Sven Ziegler

29.9.2025

Die Swiss-Schoggi gibts künftig auch am Boden.
Keystone

Das kleine Schöggeli, das Passagiere von Swiss sonst nur im Flugzeug erhalten, gibt es erstmals auch am Boden: Ab dem 30. September liegt die Schokolade in Tafelform für drei Wochen in ausgewählten Migros-Regalen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Swiss bringt ihr bekanntes Bord-Schöggeli erstmals als 100-Gramm-Tafel in die Läden.
  • Die Schokolade ist für drei Wochen in rund 450 Migros-Filialen erhältlich.
  • Auf den Verpackungen finden sich QR-Codes für ein Gewinnspiel mit Fluggutscheinen.
Mehr anzeigen

Für viele Reisende ist es ein Stück Airline-Tradition: das kleine Schöggeli, das Swiss-Passagieren nach dem Flug serviert wird. Nun gibt es die Schokolade auch ausserhalb des Flugzeugs – und zwar in grösserem Format.

Wie Travelnews berichtet, bringt die Migros die bekannte Swiss-Schokolade von Frey erstmals als 100-Gramm-Tafel in den Verkauf. Ab dem 30. September liegt die Tafel während drei Wochen in rund 450 Filialen im Regal. Der Preis: 2.95 Franken.

Die Sonderaktion ist Teil des 100-Jahr-Jubiläums der Migros und eine Reaktion auf den Wunsch vieler Kundinnen und Kunden, die das «Swiss-Schöggeli» auch am Boden geniessen oder verschenken möchten. «Das Swiss-Schöggeli ist seit Jahren ein Symbol für Schweizer Gastfreundschaft», sagt Stefan Vasic, Head of Marketing bei Swiss.

Auch Fluggutscheine werden verlost

Seit 2015 produziert Frey rund 20 Millionen Stück pro Jahr für die Airline – nach Standards der Rainforest Alliance, die für nachhaltigen Kakaoanbau steht.

Zusätzlich gibt es ein Gewinnspiel: Wer den QR-Code auf der Verpackung scannt, hat die Chance auf 500 Fluggutscheine im Wert von je 200 Franken oder 20 Hauptpreise à 1000 Franken.

