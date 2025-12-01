Kunden überrennen Lidl für günstige Vignette

Leute machen Grosseinkauf im LIDL für 10 CHF Rabatt Wer am Montag 1. Dezember im LIDL für 70 CHF einkaufen geht, erhält die Autovignette für 10 CHF billiger. Das liessen sich die Leute in Volketswil nicht entgehen und standen dafür extra Schlange vor dem Laden. 01.12.2025

Mit einem Rabatt auf die Autobahn-Vignette hat Lidl am Montag eine grosse Nachfrage ausgelöst: Vor vielen Lidl-Filialen stauten sich die Autos, auch der Discounter spricht von einer «erfolgreichen» Aktion.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lidl bot die Vignette 2026 zum Tiefpreis von 19.90 Franken an – exklusiv für Lidl-Plus-Nutzer und nur am 1. Dezember.

Die Nachfrage war laut Lidl sehr hoch; in mehreren Filialen bildeten sich bereits am Morgen Schlangen.

Auch in den nächsten zwei Tagen bleibt die Vignette vergünstigt – wenn auch teurer als zum Start. Mehr anzeigen

Lidl hat den Dezember mit einem Preisstunt eröffnet, der bei vielen Autofahrenden gut ankam: Wer am Montag mit der Lidl-Plus-App einkaufte und mindestens 70 Franken ausgab, erhielt die Autobahnvignette 2026 für nur 19.90 Franken. Das Angebot lag damit deutlich unter dem regulären Preis von 40 Franken – und «tiefer, als die Vignette je im Schweizer Detailhandel verkauft wurde», wie der Discounter im Voraus warb.

Mit der Aktion stiess Lidl auf Gehör. Schon am Vormittag kam es in den Filialen teilweise zu langen Schlangen. «Wir mussten über zehn Minuten anstehen», berichtet eine blue News Leserin, die am Morgen in Weinfelden TG einkaufte. «Praktisch alle wollten die neue Autobahn-Vignette.»

Auch in Volketswil ZH zeigte sich ein ähnliches Bild. Der Parkplatz war den ganzen Tag über bis auf den letzten Tag gefüllt, durch das Industriegebiet bildete sich teilweise ein Stau. Zahlreiche Personen verlegten ihren Wocheneinkauf extra auf den Montag, um von der Aktion zu profitieren, wie sie im Gespräch mit blue News verrieten.

So teilte einer der Kunden seinen Einkauf extra auf sich und seine Frau auf, um zwei Vignetten zu ergattern. «Aber es ist schon ziemlich voll heute», sagt er.

«Haben mit der Aktion einen Nerv getroffen»

Auf Anfrage von blue News bestätigt Lidl: Die Aktion sei sehr gut angelaufen. «Sie hat unsere Erwartungen übertroffen», sagt Milena Hermann von Lidl Schweiz. «Es herrschte ein grosser Ansturm, die Parkplätze waren voll und wir hatten alle Kassen im Dauereinsatz. Unsere Kolleginnen und Kollegen in den Filialen haben heute Grossartiges geleistet. Die ersten Analysen zeigen: Lidl hat doppelt so viele Vignetten verkauft als im Vorjahr», verrät sie gegenüber blue News.

Bram van der Valk, Geschäftsleiter Kunde bei Lidl Schweiz, sagt: «Die grosse Nachfrage zeigt, dass wir mit diesem Angebot einen Nerv getroffen haben. Es freut mich, dass wir unseren Kundinnen und Kunden gerade in der Adventszeit eine kleine Freude bereiten können.»

Am 2. und 3. Dezember ist die Vignette bei Lidl Plus für 23.90 Franken erhältlich – ebenfalls bei einem Mindesteinkauf von 70 Franken. Ohne App kostet die Vignette an allen drei Tagen 29.90 Franken.