  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nischenprodukt in der Schweiz Bell-CEO: «Laborfleisch frühestens in 5 Jahren marktreif»

SDA/Helene Laube

24.12.2025 - 06:01

In einem Bioreaktor im Labor des Startups Mirai Foods in Wädenswil ZH wachsen Stammzellen für kultiviertes Fleisch. (Archivbild)
In einem Bioreaktor im Labor des Startups Mirai Foods in Wädenswil ZH wachsen Stammzellen für kultiviertes Fleisch. (Archivbild)
Bild: Keystone/Gaetan Bally

Die Phase starken Wachstums bei Fleischersatzprodukten ist nach Angaben des Bell-CEO Marco Tschanz vorbei. Fleischersatzprodukte seien in den Ländern, in denen sie angeboten werden, ein «Nischenprodukt» geblieben. Langfristig setzt das Unternehmen dennoch auf Laborfleisch.

Keystone-SDA, SDA/Helene Laube

24.12.2025, 06:01

24.12.2025, 06:58

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Phase starken Wachstums bei Fleischersatzprodukten ist nach Angaben des Bell-CEO Marco Tschanz vorbei.
  • Fleischersatzprodukte seien ein «Nischenprodukt» geblieben, sagt er in einem neuen Interview.
  • Langfristig setzt das Unternehmen dennoch auf Laborfleisch.
Mehr anzeigen

Der Umsatz des Fleischersatzsortiments der Bell Food Group wachse nur noch zwischen 0 und 1 Prozent pro Jahr, sagte Tschanz im Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung».

Während der Corona-Pandemie habe es zwar einen Boom gegeben, dieser sei jedoch abgeflaut. Fleischersatzprodukte seien damit «bis jetzt ein Nischenprodukt geblieben». Ein Grund dafür sei der Geschmack, der weiterhin nicht mit jenem von Fleisch vergleichbar sei. Zudem handle es sich häufig um «hochverarbeitete Produkte mit vielen Zusatzstoffen», sagte Tschanz. In Bezug auf den Preis hätten sich die in der Vergangenheit oft teureren Ersatzprodukte inzwischen an das Original angeglichen.

Bell setzt daneben weiterhin auf konventionelles Fleisch. Der Pro-Kopf-Konsum in der Schweiz sei seit vielen Jahren stabil, führte Tschanz aus. Gleichzeitig wachse die Bevölkerung, und Bell gewinne Marktanteile. Besonders beim Pouletfleisch habe der Konsum zuletzt deutlich zugenommen.

Fleisch aus dem Labor: «Da müssen wir dabei sein»

Langfristig misst Bell jedoch auch dem sogenannten kultivierten Fleisch Bedeutung bei. Das Unternehmen beteiligte sich 2018 am niederländischen Start-up Mosa Meat, das Fleisch im Labor herstellt. «Wenn eine Technologie entsteht, um den Rohstoff Fleisch zu erzeugen, ohne ein Tier zu schlachten und zu zerlegen, dann müssen wir dabei sein», sagte Tschanz. Bell sei dank der Beteiligung «nahe dran an der Forschung und Entwicklung» und habe «aufs richtige Pferd gesetzt».

Bis ein Produkt aus kultiviertem Fleisch den Massenmarkt erreiche, werde es jedoch noch dauern. Der Bewilligungsprozess sei «sehr aufwendig und stark reguliert», sagte Tschanz. In der EU dauerten die Prüfverfahren zwei bis drei Jahre, anschliessend müsse die Politik entscheiden. «Fünf Jahre wird es also mindestens noch dauern.»

Zunächst werde kultiviertes Fleisch in der Schweiz voraussichtlich in Restaurants angeboten, wo es speziell gekennzeichnet werden könne, und nicht im Supermarkt. Kultiviertes Fleisch werde herkömmliche Produkte nach Einschätzung von Tschanz nicht ersetzen, sondern ergänzen. Weltweit nehme die Nachfrage nach Fleisch zu, diese könne «auf klassische Weise nicht mehr gedeckt werden».

In Ländern wie Grossbritannien, den USA, Singapur oder Israel ist Laborfleisch bereits zugelassen und wird in Lebensmittelgeschäften und Restaurants angeboten.

Israelische Firma baut Laborfleisch-Produktion in Kemptthal ZH auf

Israelische Firma baut Laborfleisch-Produktion in Kemptthal ZH auf

Das israelische Unternehmen Aleph Farms baut im zürcherischen Kemptthal eine europäische Produktionsbasis für kultiviertes Fleisch aus Rinderzellen auf. Die Anlagen laufen bereits.

11.09.2025

Meistgelesen

Dieser verrückte Amerikaner will die ganze (!) Schweiz in einem Tag bereisen
Deutsche Aktivistinnen zu US-Sanktionen: «Akt der Repression» +++ Nationalgarde: Rückschlag für Trump vor Supreme Court
Migros, Coop, Lidl – diese Öffnungszeiten gelten an Weihnachten
Ist teures Shampoo wirklich besser als billiges?
Otto Pfister: «Tja, dann assen wir halt mal Affenhirn»

Mehr zum Thema

Start für kultiviertes Rindfleisch. Israelisches Unternehmen eröffnet erste Laborfleisch-Anlage in Kemptthal ZH

Start für kultiviertes RindfleischIsraelisches Unternehmen eröffnet erste Laborfleisch-Anlage in Kemptthal ZH

Kolumne. Fleischersatz – leckerer Hype oder gehypter Unsinn?

KolumneFleischersatz – leckerer Hype oder gehypter Unsinn?

Aus der Petrischale auf den Teller. Frisch aus dem Labor: Die Zukunft gehört dem Fleisch ohne Schlachten

Aus der Petrischale auf den TellerFrisch aus dem Labor: Die Zukunft gehört dem Fleisch ohne Schlachten