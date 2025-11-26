  1. Privatkunden
20'000 Kilometer in 29 Stunden Das ist neu der längste Direktflug der Welt

SDA

26.11.2025 - 19:02

Die chinesische Fluggesellschaft China Eastern bietet ab kommender Woche den längsten Direktflug der Welt an.
Die chinesische Fluggesellschaft China Eastern bietet ab kommender Woche den längsten Direktflug der Welt an.
IMAGO/foto2press

Bis zu 29 Stunden in der Luft: Die chinesische Airline China Eastern bietet neu den längsten Flug der Welt an: Die Boeing 777-300ER muss von Shanghai nach Buenos Aires rund 20'000 Kilometer zurücklegen.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

26.11.2025, 19:02

26.11.2025, 19:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ab dem 4. Dezember bietet die chinesische Fluggesellschaft China Eastern neu längsten Direktflug der Welt an.
  • Zweimal wöchentlich fliegt eine Boeing 777-300ER von Schanghai Buenos Airlines.
  • Für die 20'000 Kilometer lange Strecke kalkuliert China Eastern 25,5 Stunden für den Hinflug und 29 Stunden für den Rückflug.
  • Allerdings legt das Flugzeug im neuseeländischen Auckland einen technischen Stopp ein, wo es betankt und die Crew gewechselt wird.
Mehr anzeigen

Die chinesische Fluggesellschaft China Eastern bietet ab kommender Woche den längsten Direktflug der Welt an. Ab dem 4. Dezember fliegt die Airline zweimal wöchentlich von der chinesischen Wirtschaftsmetropole Schanghai in die argentinische Hauptstadt Buenos Aires.

Argentiniens Regierung genehmigte die neue Verbindung am Mittwoch per Veröffentlichung im Amtsblatt. Schanghai und Buenos Airlines liegen sich auf dem Globus fast genau gegenüber. Für die 20'000 Kilometer lange Strecke kalkuliert China Eastern 25,5 Stunden für den Hinflug und 29 Stunden für den Rückflug.

Rüttel-Rangliste. Die turbulentesten Flugrouten Europas führen über die Schweiz

Rüttel-RanglisteDie turbulentesten Flugrouten Europas führen über die Schweiz

Allerdings handelt es sich bei der Verbindung nicht um einen Nonstop-Flug. Die Maschinen vom Typ Boeing 777-300ER werden im neuseeländischen Auckland einen technischen Stopp einlegen, wie das Luftfahrtmagazin «Aero» berichtete. Dort wird das Flugzeug aufgetankt und die Crew gewechselt. Die Passagiere dürfen die Maschine während des zweistündigen Aufenthalts kurz verlassen.

Viel Komfort, gutes Essen. Diese Airline hat die beste Economy Class der Welt

Viel Komfort, gutes EssenDiese Airline hat die beste Economy Class der Welt

Grounding mit Ansage. Neun Swiss-Maschinen müssen länger als ein Jahr am Boden bleiben

Grounding mit AnsageNeun Swiss-Maschinen müssen länger als ein Jahr am Boden bleiben

Swiss ausserhalb der Top 10. Das sind die 20 besten Airlines der Welt

Swiss ausserhalb der Top 10Das sind die 20 besten Airlines der Welt

