  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

369 Mitarbeiter betroffen Schweizer Batteriehersteller bezahlt Januar-Lohn nicht 

SDA

13.2.2026 - 12:59

Der Batteriehersteller Leclanché steckt in der Krise. 
Der Batteriehersteller Leclanché steckt in der Krise. 
sda

Beim Westschweizer Batterieunternehmen Leclanché sind die Januar-Löhne noch immer nicht ausbezahlt. Das Management spricht von «sehr ernsten» Liquiditätsproblemen und sucht fieberhaft nach neuen Finanzierungsquellen.

Keystone-SDA

13.02.2026, 12:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Leclanché leidet unter akuten Liquiditätsengpässen, was zu Verzögerungen bei den Januar-Löhnen führte.
  • 369 Mitarbeitende in Yverdon-les-Bains und in Deutschland warten weiterhin auf ihr Gehalt.
  • Das Unternehmen prüft mehrere kurzfristige Finanzierungsoptionen und bezeichnet die Lage als sehr ernst.
Mehr anzeigen

Der Batteriehersteller Leclanché kämpft mit kurzfristigen Liquiditätsengpässen. Dadurch kam es zu Zahlungsverzögerungen, unter anderem bei den Januar-Löhnen.

Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung arbeiteten «aktiv an Lösungen für diese Herausforderungen», teilte das Unternehmen am Freitag mit. Mehrere kurzfristige Finanzierungsoptionen, auch mit wichtigen Partnern, befänden sich in «unterschiedlichen Phasen der Umsetzung».

Ziel sei es, zeitnah geeignete Massnahmen zu ergreifen, um die finanzielle Situation zu stabilisieren. Das Management betont, die Lage «sehr ernst» zu nehmen und will weitere Informationen veröffentlichen, sobald neue Details vorliegen.

Unternehmen kämpft mit Finanzierungsproblemen

Am Donnerstagabend hatte die Westschweizer Wirtschaftszeitung «L'Agefi» berichtet, dass die 369 Mitarbeitenden von Leclanché am Hauptsitz in Yverdon-les-Bains und in der deutschen Tochtergesellschaft noch immer auf die Auszahlung ihres Januar-Gehalts warten würden.

In einer ersten Mitteilung an die Belegschaft vom 29. Januar seien die Angestellten über eine Verzögerung bei der Auszahlung informiert worden und es sei versprochen worden, diese Situation binnen einer Woche zu beheben. In einer zweiten Mitteilung Anfang Februar sei dann eine weitere Verzögerung um eine Woche angekündigt worden, wobei von «Kommunikationsproblemen mit den Aktionären» die Rede gewesen sei.

Das 1909 gegründete Unternehmen mit Sitz in Yverdon-les-Bains ist auf Lithium-Ionen-basierte Energiespeicherlösungen spezialisiert und kämpft schon länger mit Finanzierungsproblemen.

Meistgelesen

Lawinen-Abgang bei Adelboden BE – Rega im Einsatz
Brisante E-Mail aufgetaucht: Moretti fand feuerfesten Schaumstoff «zu teuer»
Kreditkarten-Betrügerin Simon holt zweimal Gold: «Es ist niemand freundlich zu mir»

Videos aus dem Ressort

Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins

Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins

Keine weitere Zinssenkung in den USA: Die Notenbank Federal Reserve lässt den Leitzins unverändert. Wegen hoher Arbeitslosenquote und Inflation belassen die Währungshüter den Zins in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent. Zehn der zwölf Mitglieder stimmen für diesen Schritt.

29.01.2026

«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik

«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik

Davos, 22.01.2026: O-Ton, Friedrich Merz, Bundeskanzler: (6:22) «This new world of great powers is being built on power, on strength, and when it comes to it, on force. It's not a cozy place» Die Weltordnung, wie wir sie kannten, gerät ins Wanken. CDU-Chef Friedrich Merz zeichnet ein düsteres Bild der internationalen Lage – und spricht am Donnerstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos von einer neuen Epoche der Machtpolitik. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sei dabei nur der sichtbarste Ausdruck. Gleichzeitig gewinne China strategisch an Einfluss, während die Vormachtstellung der USA zunehmend herausgefordert werde. Europa müsse sich darauf einstellen, dass Stärke und Durchsetzungsfähigkeit wieder zentrale Faktoren der internationalen Politik seien. Merz fordert deshalb ein Umdenken – auch in Deutschland und der Europäischen Union. Sicherheit, Verteidigungsfähigkeit und geopolitische Handlungsfähigkeit müssten neu bewertet werden.

23.01.2026

Wie Trump kontern? EU beruft Sondergipfel ein

Wie Trump kontern? EU beruft Sondergipfel ein

Wie kann die EU Donald Trump kontern? Nach den Zoll-Drohungen des US-Präsidenten im Streit um Grönland befindet sich Europa auf Kollisionskurs mit den Vereinigten Staaten. Bei einem Sondergipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs Ende der Woche dürfte es auch um die milliardenschweren Gegenmassnahmen gehen, die der EU als Handelsoption zur Verfügung stehen.

20.01.2026

Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins

Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins

«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik

«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik

Wie Trump kontern? EU beruft Sondergipfel ein

Wie Trump kontern? EU beruft Sondergipfel ein

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Luftverkehr. Euroairport Basel führt automatisiertes Check-in ein

LuftverkehrEuroairport Basel führt automatisiertes Check-in ein

Tourismus und Freizeit. Brand in Crans-Montana belastet Schweizer Tourismus bisher kaum

Tourismus und FreizeitBrand in Crans-Montana belastet Schweizer Tourismus bisher kaum

Wirtschaftsdachverband. Silvan Wildhaber soll Präsident von Economiesuisse werden

WirtschaftsdachverbandSilvan Wildhaber soll Präsident von Economiesuisse werden