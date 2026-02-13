369 Mitarbeiter betroffenSchweizer Batteriehersteller bezahlt Januar-Lohn nicht
SDA
13.2.2026 - 12:59
Beim Westschweizer Batterieunternehmen Leclanché sind die Januar-Löhne noch immer nicht ausbezahlt. Das Management spricht von «sehr ernsten» Liquiditätsproblemen und sucht fieberhaft nach neuen Finanzierungsquellen.
Keystone-SDA
13.02.2026, 12:59
SDA
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
Leclanché leidet unter akuten Liquiditätsengpässen, was zu Verzögerungen bei den Januar-Löhnen führte.
369 Mitarbeitende in Yverdon-les-Bains und in Deutschland warten weiterhin auf ihr Gehalt.
Das Unternehmen prüft mehrere kurzfristige Finanzierungsoptionen und bezeichnet die Lage als sehr ernst.
Der Batteriehersteller Leclanché kämpft mit kurzfristigen Liquiditätsengpässen. Dadurch kam es zu Zahlungsverzögerungen, unter anderem bei den Januar-Löhnen.
Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung arbeiteten «aktiv an Lösungen für diese Herausforderungen», teilte das Unternehmen am Freitag mit. Mehrere kurzfristige Finanzierungsoptionen, auch mit wichtigen Partnern, befänden sich in «unterschiedlichen Phasen der Umsetzung».
Ziel sei es, zeitnah geeignete Massnahmen zu ergreifen, um die finanzielle Situation zu stabilisieren. Das Management betont, die Lage «sehr ernst» zu nehmen und will weitere Informationen veröffentlichen, sobald neue Details vorliegen.
Unternehmen kämpft mit Finanzierungsproblemen
Am Donnerstagabend hatte die Westschweizer Wirtschaftszeitung «L'Agefi» berichtet, dass die 369 Mitarbeitenden von Leclanché am Hauptsitz in Yverdon-les-Bains und in der deutschen Tochtergesellschaft noch immer auf die Auszahlung ihres Januar-Gehalts warten würden.
In einer ersten Mitteilung an die Belegschaft vom 29. Januar seien die Angestellten über eine Verzögerung bei der Auszahlung informiert worden und es sei versprochen worden, diese Situation binnen einer Woche zu beheben. In einer zweiten Mitteilung Anfang Februar sei dann eine weitere Verzögerung um eine Woche angekündigt worden, wobei von «Kommunikationsproblemen mit den Aktionären» die Rede gewesen sei.
Das 1909 gegründete Unternehmen mit Sitz in Yverdon-les-Bains ist auf Lithium-Ionen-basierte Energiespeicherlösungen spezialisiert und kämpft schon länger mit Finanzierungsproblemen.
