Bei Lidl in Wädenswil ZH soll ab Freitag gestreikt werden. (Symbolbild) IMAGO/mix1

Aus Solidarität mit ihrem entlassenen Chef wollen über 30 Verkäuferinnen des Lidl in Wädenswil ZH ab Freitag streiken. Kunden reagieren mit Verständnis, die Stimmung in der Filiale ist gedrückt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Über 30 Lidl-Mitarbeitende in Wädenswil wollen aus Solidarität mit ihrem entlassenen Chef streiken.

Kunden zeigen Verständnis, die Stimmung in der Filiale ist von Trauer und Wut geprägt.

Lidl betont, es werde nie grundlos gekündigt, die Filiale solle trotz des Streiks geöffnet bleiben. Mehr anzeigen

In der Lidl-Filiale in Wädenswil ZH ist die Stimmung gedrückt: Ab Freitag soll der Laden auf unbestimmte Zeit geschlossen bleiben. Grund ist die Entlassung des Filialleiters, gegen die sich über 30 Mitarbeitende mit einem Streik wehren wollen.

Ein roter Zettel am Eingang informierte die Kunden über die geplante Schliessung – er wurde jedoch rasch wieder entfernt, wie der «Blick» berichtet. Trotzdem halten die Angestellten an ihrem Protest fest. «Wir ziehen das durch», sagen sie entschlossen.

Die Kunden zeigen Verständnis: Der Filialleiter habe sich stets engagiert und sei für seine Mitarbeitenden da gewesen, berichten sie. Beim Einkauf seien sogar Tränen geflossen. «Er hat einen super Job gemacht», sagt eine Stammkundin gegenüber der Zeitung.

Laut Lidl keine grundlose Kündigung

Lidl weist die Vorwürfe zurück. Kündigungen würden nie grundlos ausgesprochen, heisst es auf Anfrage. Zur konkreten Personalangelegenheit will der Discounter aus Persönlichkeitsschutz keine Details nennen, betont aber, die Filiale solle weiterhin geöffnet bleiben.

Die Lidl-Filiale in Wädenswil an der Zugerstrasse wurde 2010 eröffnet und war der erste Standort am linken Zürichseeufer.