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Noch 2024 blieb er Lidl-CEO tritt nach 3 Jahren ab

Sven Ziegler

4.5.2026

Lidl Schweiz bekommt doch keinen neuen Chef. Nicholas Pennanen wechselt nicht wie ursprünglich geplant nach Österreich, sondern bleibt CEO des hiesigen Ablegers des Detailhandelskonzerns. (Archivbild)
Lidl Schweiz bekommt doch keinen neuen Chef. Nicholas Pennanen wechselt nicht wie ursprünglich geplant nach Österreich, sondern bleibt CEO des hiesigen Ablegers des Detailhandelskonzerns. (Archivbild)
sda

Wechsel an der Spitze von Lidl Schweiz: CEO Nicholas Pennanen verlässt das Unternehmen im Spätsommer und übernimmt eine internationale Rolle. Sein Nachfolger steht bereits fest – und kehrt aus Österreich zurück.

Sven Ziegler

04.05.2026, 09:18

04.05.2026, 09:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Lidl-Schweiz-CEO Nicholas Pennanen wechselt im Spätsommer in eine internationale Führungsrolle innerhalb des Konzerns.
  • Unter seiner Leitung verzeichnete Lidl Schweiz starkes Wachstum und konnte Marktanteile ausbauen.
  • Nachfolger wird Michael Kunz, derzeit CEO von Lidl Österreich und erster Schweizer an der Spitze von Lidl Schweiz.
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An der Spitze von Lidl Schweiz kommt es zu einem Wechsel. CEO Nicholas Pennanen wird das Unternehmen im Spätsommer verlassen und eine internationale Führungsaufgabe übernehmen.

Wie Lidl in einer Mitteilung schreibt, wechselt Pennanen als Bereichsvorstand zur Lidl Stiftung. Dort soll er künftig für mehrere Länder verantwortlich sein. Pennanen war knapp drei Jahre lang CEO von Lidl Schweiz. I

Kehrtwende nach früherem Entscheid

Bemerkenswert: Noch im Sommer 2024 hatte Lidl eine ähnliche Rochade anders entschieden. Damals blieb Pennanen ausdrücklich in der Schweiz, obwohl intern bereits Verschiebungen geplant waren. 

Pennanen selbst zieht eine positive Bilanz. «Wir haben Lidl Schweiz als Team nochmals erfolgreicher gemacht und gemeinsam Rekorde aufgestellt», wird er in der Mitteilung zitiert.

Unter Pennanen hat sich Lidl Schweiz dynamisch entwickelt. Der Discounter konnte Marktanteile ausbauen und meldet zuletzt zweistelliges Wachstum, unter anderem im Bio-Segment.

Diese Entwicklung dürfte ein zentraler Grund für den Wechsel sein. Erfolgreiche Landeschefs werden im Konzern traditionell in grössere, internationale Rollen befördert. Pennanen selbst spricht von einer «neuen Herausforderung auf internationaler Ebene».

Nachfolger kommt aus Österreich

Sein Nachfolger steht bereits fest: Michael Kunz übernimmt im Herbst 2026 die Leitung von Lidl Schweiz.

Der 41-Jährige ist derzeit CEO von Lidl Österreich und kehrt für die neue Aufgabe in die Schweiz zurück. Kunz ist gebürtiger Schweizer und wird der erste Schweizer CEO in der Geschichte von Lidl Schweiz sein.

Michael Kunz wird neuer CEO von Lidl Schweiz.
Michael Kunz wird neuer CEO von Lidl Schweiz.
Lidl

Seine Karriere bei Lidl begann er 2011 als Regionalleiter in der Schweiz. Später übernahm er verschiedene Funktionen, bevor er 2024 zum CEO von Lidl Österreich ernannt wurde.

Kunz übernimmt ein gut aufgestelltes Unternehmen, wie er selbst betont. «Nicholas übergibt mir ein sehr gut aufgestelltes Team, ein kerngesundes Unternehmen», wird er zitiert.

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