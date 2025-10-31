Logo am neuen Lidl Hauptsitz, aufgenommen an der offiziellen Eroeffnung, am Freitag, 2. November 2018, in Weinfelden. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller) KEYSTONE

Lidl setzt in der Schweiz zum nächsten Wachstumsschub an: Bis zu 110 neue Filialen, 2000 zusätzliche Jobs und ein weiteres Verteilzentrum sollen den Discounter noch näher zu den Kundinnen und Kunden bringen.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lidl plant, in der Schweiz in den nächsten 7 bis 10 Jahren von 190 auf rund 300 Filialen zu wachsen und dabei 2000 neue Arbeitsplätze zu schaffen.

Zur Unterstützung der Expansion ist ein drittes Verteilzentrum in Roggwil vorgesehen, über das derzeit ein Verfahren vor dem Bundesgericht läuft.

Trotz starkem Wettbewerb setzt Lidl auf Preissenkungen durch Effizienzsteigerungen und geringere Margen, ohne die Produzentenpreise zu senken. Mehr anzeigen

Lidl will in der Schweiz weiter mit hohem Tempo expandieren. Der Discounter wolle in den kommenden sieben bis zehn Jahren von 190 auf rund 300 Filialen wachsen, wie Länderchef Nicholas Pennanen im Interview mit dem «Blick» vom Freitag sagte.

«Unsere einzige Schwäche ist, dass wir noch nicht nahe genug bei den Kunden sind», sagte der 40-jährige Deutsch-Finne. Aktuell beschäftigt Lidl in der Schweiz rund 5000 Mitarbeitende. Mit der geplanten Erweiterung sollen 2000 neue Stellen entstehen.

Für die Versorgung plant das Unternehmen ein drittes Verteilzentrum im bernischen Roggwil, weswegen derzeit ein Verfahren vor Bundesgericht läuft. Pennanen zeigte sich dennoch zuversichtlich: «Wir sind guten Mutes.»

Preissenkungen über Effizienz und teils tiefere Margen

Im laufenden Geschäftsjahr erzielten laut Pennanen bisher über 60 Filialen Rekordumsätze, das Umsatzwachstum sei prozentual zweistellig. Genaue Zahlen veröffentliche das zur deutschen Schwarz-Gruppe gehörende Unternehmen jedoch nicht. Ein Teil des Gewinns werde in der Schweiz reinvestiert. Seit dem Markteintritt 2009 habe Lidl über zwei Milliarden Franken in den Standort investiert.

Im harten Preiskampf mit den Konkurrenten wie Coop, Migros, Aldi und Denner will Lidl weiterhin die günstigsten Preise bieten. «Wir haben unseren Kunden versprochen, stets den günstigsten Warenkorb anzubieten», sagte Pennanen. Zuletzt senkte der Discounter die Preise unter anderem bei Fleisch, Brot und Pasta.

Die Preissenkungen würden durch Effizienzgewinne in Verwaltung und Logistik finanziert. «Die Bauern bekommen deswegen nicht weniger Geld von uns.» Beim Fleisch etwa nehme Lidl kleinere Margen in Kauf und federe die Preissenkungen über das Gesamtsortiment ab.