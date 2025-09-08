Die Limmatbeck-Filialen, etwa hier in Neuenhof AG, sind per sofort geschlossen. Google Maps

Die Bäckerei-Kette Limmatbeck im Zürcher Limmattal ist Geschichte: Alle sechs Standorte bleiben per sofort geschlossen, 55 Mitarbeitende verlieren ihre Stelle. Geschäftsführer Patrick Binder verabschiedete sich mit einem Brief von seiner Belegschaft.

Im Zürcher Limmattal bleibt der Duft von frischem Brot und Gipfeli ab sofort aus: Die Bäckereikette Limmatbeck hat am Sonntagmittag ihre sechs Standorte in Dietikon, Spreitenbach, Oberengstringen, Neuenhof und Embrach endgültig geschlossen.

Wie der Blick berichtet, traf die Entscheidung die Belegschaft völlig unerwartet. Rund 55 Personen – darunter Verkäuferinnen, Bäcker, Konditorinnen und Fahrer – sind von heute auf morgen ohne Job.

In einem Schreiben, das den Angestellten wenige Tage zuvor zugestellt wurde, erklärte Geschäftsführer Patrick Binder, dass der Betrieb am 7. September eingestellt werde. «Ihr seid ab diesem Tag freigestellt», heisst es im Brief. Gleichzeitig forderte er die Mitarbeitenden auf, Schlüssel und Arbeitsbadges bis Sonntag zurückzugeben.

Auch Inhaber ist verschwunden

Binder begründet die Liquidation laut Blick mit «stets gestiegenen Kosten und drastisch rückläufigen Umsätzen». Auch seine eigene krankheitsbedingte Abwesenheit habe die Lage verschärft. Ohne ihn sei die Firma «handlungsunfähig» gewesen, schreibt er. Zudem hätten Partner, Lieferanten und selbst der Verwaltungsrat das Vertrauen verloren.

Die 2013 gegründete Limmatbeck AG war aus einer über zwanzigjährigen Backtradition hervorgegangen. Pläne für einen Verkauf einzelner Betriebsteile zerschlugen sich laut Binder, da sie nicht mit den Strukturen des Unternehmens vereinbar gewesen seien.

Nach der Schliessung scheint der Inhaber selbst untergetaucht zu sein: Die Telefonnummern sind laut Blick abgeschaltet, sein Handy nicht mehr erreichbar.