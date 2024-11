Lindt&Sprüngli will die limitierte Dubai-Schokolade im Shop des Lindt-Museums in Kilchberg bei Zürich verkaufen. (zVg) sda

Nach dem grossen Erfolg in Deutschland bringt Lindt & Sprüngli seine limitierte Dubai-Schokolade nun auch in die Schweiz. Die exklusive Schokoladenkreation wird ab Samstag im Lindt-Museum in Kilchberg angeboten.

Die limitierte Dubai-Schokolade von Lindt & Sprüngli, die in Deutschland für einen Ansturm auf die Geschäfte sorgte, wird nun auch in der Schweiz erhältlich sein. Ab Samstag können Schokoladenliebhaber die exklusive Kreation im Lindt-Museum in Kilchberg bei Zürich erwerben. Die Auflage ist auf 500 Stück begrenzt, und der Preis pro Tafel beträgt 14,95 Franken, wie das Unternehmen in einer Mitteilung bekanntgab.

In Deutschland hatte die Schokolade einen regelrechten Hype ausgelöst. Menschen standen stundenlang Schlange, um eine der begehrten Tafeln zu ergattern. Einige Käufer boten die Schokolade später auf Plattformen wie Ebay für bis zu 350 Euro an, obwohl der ursprüngliche Verkaufspreis bei 14,99 Euro lag.

Die Dubai-Schokolade von Lindt basiert auf einer Kreation der Schokoladenkünstlerin Sarah Hamouda, die erstmals 2021 vorgestellt wurde. Dank der Unterstützung durch Influencer erlangte das Produkt schnell virale Bekanntheit und wurde zu einem begehrten Sammlerstück.

Ein exklusives Erlebnis für Schokoladenliebhaber

Die handgefertigte Schokoladenkreation bietet ein einzigartiges Geschmackserlebnis, das durch die limitierte Verfügbarkeit noch begehrenswerter wird. Lindt & Sprüngli setzt damit auf Exklusivität und die Faszination für limitierte Produkte, die in der heutigen Zeit durch soziale Medien und Influencer-Marketing verstärkt wird.

Einfluss der sozialen Medien

Die Rolle der sozialen Medien bei der Verbreitung des Hypes um die Dubai-Schokolade kann nicht unterschätzt werden. Influencer trugen massgeblich dazu bei, das Produkt bekannt zu machen und die Nachfrage zu steigern. Diese Strategie zeigt, wie wichtig digitale Plattformen für den Erfolg von Marken und Produkten geworden sind.

