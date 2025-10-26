  1. Privatkunden
«Weisses Gold» aus Australien Diese Mega-Mine ist der Motor der globalen Energiewende

dpa

26.10.2025 - 22:49

Lithium-Gigant Australien: Motor der globalen Energiewende - Gallery
Lithium-Gigant Australien: Motor der globalen Energiewende - Gallery. Der Blick auf die riesige Greenbushes-Mine ist atemberaubend.

Der Blick auf die riesige Greenbushes-Mine ist atemberaubend.

Bild: Carola Frentzen/dpa

Lithium-Gigant Australien: Motor der globalen Energiewende - Gallery. Besucher können die gewaltige Mine von einem Aussichtspunkt aus bestaunen – und sie soll bald noch grösser werden.

Besucher können die gewaltige Mine von einem Aussichtspunkt aus bestaunen – und sie soll bald noch grösser werden.

Bild: dpa

Lithium-Gigant Australien: Motor der globalen Energiewende - Gallery. Der Ort Greenbushes südlich von Perth wirkt wie aus der Zeit gefallen.

Der Ort Greenbushes südlich von Perth wirkt wie aus der Zeit gefallen.

Bild: Carola Frentzen/dpa

Lithium-Gigant Australien: Motor der globalen Energiewende - Gallery. In einem Besucherzentrum können auch Laien alles über Lithium und seine Verwendung erfahren.

In einem Besucherzentrum können auch Laien alles über Lithium und seine Verwendung erfahren.

Bild: Carola Frentzen/dpa

Lithium-Gigant Australien: Motor der globalen Energiewende - Gallery. Lithium wird auch für E-Bike-Batterien gebraucht.

Lithium wird auch für E-Bike-Batterien gebraucht.

Bild: Carola Frentzen/dpa

Lithium-Gigant Australien: Motor der globalen Energiewende - Gallery. Erklärtafeln am Aussichtspunkt erläutern die Verwendung von Lithium.

Erklärtafeln am Aussichtspunkt erläutern die Verwendung von Lithium.

Bild: dpa

Lithium-Gigant Australien: Motor der globalen Energiewende - Gallery. Abends tummeln sich die Minenarbeiter in einem der historischen Pubs.

Abends tummeln sich die Minenarbeiter in einem der historischen Pubs.

Bild: dpa

Lithium-Gigant Australien: Motor der globalen Energiewende - Gallery. Die Greenbushes-Mine wird von Talison Lithium betrieben.

Die Greenbushes-Mine wird von Talison Lithium betrieben.

Bild: dpa

Lithium-Gigant Australien: Motor der globalen Energiewende - Gallery. Der Aussichtspunkt auf die Mine liegt am Ortsrand von Greenbushes.

Der Aussichtspunkt auf die Mine liegt am Ortsrand von Greenbushes.

Bild: dpa

Südlich von Perth in Australien liegt Greenbushes, die grösste Hart-Gestein-Lithiummine der Welt. Die Nachfrage nach dem «weissen Gold» ist immens. Doch der Boom hat seinen Preis.

,

DPA, Redaktion blue News

26.10.2025, 22:49

26.10.2025, 22:50

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Greenbushes im Südwesten Australien ist die grösste Hart-Gestein-Lithiummine der Welt.
  • Sie erstreckt sich über mehr als 2000 Hektar und liefert etwa 20 Prozent der weltweiten Produktion.
  • Die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien wächst ständig.
  • Sie stecken etwa in Elektrofahrzeugen, aber auch in tragbarer Elektronik wie Smartphones und Laptops, Elektrogeräten wie kabellosen Staubsaugern, Bohrern oder Taschenlampen sowie in der Solar- und Windenergie.
Mehr anzeigen

Von oben betrachtet, offenbart die Greenbushes-Mine ihre ganze atemberaubende Dimension: Riesige Muldenkipper und Bagger bewegen sich wie winzige Spielzeuge am Rand eines gewaltigen Beckens aus terassenförmig in die Tiefe geschnittenem Gestein. An einem Aussichtspunkt bestaunen Besucher den immensen Krater, in dem helle Mineraladern in den Wänden funkeln – Lithium, wegen seiner hellen Farbe auch «weisses Gold» genannt. Nirgendwo auf der Welt wird mehr davon gefördert als hier, im Südwesten Australiens.

Mit einer jährlichen Produktion von mehr als 1,4 Millionen Tonnen Spodumen-Konzentrat – aufbereitetes Hart-Gestein-Erz mit besonders hohem Lithiumgehalt – gilt Greenbushes als die grösste Hart-Gestein-Lithiummine der Welt. Die Tagebauanlage rund 250 Kilometer südlich von Perth steht heute im Rampenlicht der globalen Energiewende – denn hier wird jener Rohstoff gewonnen, ohne den die meisten Elektroautos und Energiespeicher kaum denkbar wären. Sie erstreckt sich über mehr als 2000 Hektar und liefert etwa 20 Prozent der weltweiten Produktion.

Recycling-Revolution. Wie eine Schweizer Fabrik Autobatterien neues Leben einhaucht

Recycling-RevolutionWie eine Schweizer Fabrik Autobatterien neues Leben einhaucht

«Wie ein Erdbeben»

Am Rande der Greenbushes-Mine rauschen derweil Laster im Minutentakt vorbei. Regelmässig hallen Sprengungen durch das nahegelegene Dorf. «Die Sprengungen werden zwar von den Betreibern angekündigt – aber jedes Mal wackelt mein ganzes Haus, fast wie bei einem Erdbeben», erzählt eine Anwohnerin.

Das Örtchen Greenbushes wurde 1888 als Bergbaustadt gegründet, nachdem hier kurz zuvor Zinnvorkommen entdeckt wurden. Später wurde in der Mine auch Tantal gefördert, bevor sich der Abbau Anfang der 1980er Jahre auf Lithium konzentrierte. Heute leben nur noch ein paar Hundert Menschen in dem kleinen Dorf. Nach Feierabend tummeln sich die Bergleute in zwei historischen Pubs, gestandene Männer mit wettergegerbten Gesichtern, viele tragen noch ihre knallgelben Sicherheitswesten.

Was ist Hartgestein-Lithium?

Das Bergwerk wird von Talison Lithium betrieben, einem Joint Venture von drei Unternehmen aus China, Australien und den USA. «In Greenbushes wird Lithium im Tagebau gewonnen, mit konventionellem Bohren, Sprengen und Lkw-Schaufel-Betrieb», erklärte ein Sprecher des Ministeriums für Bergbau, Erdöl und Exploration in Westaustralien. Anschliessend werde das Erz zerkleinert, gesiebt und gemahlen, um die Spodumen-Kristalle vom umgebenden Gestein zu lösen. Das Material durchläuft dann mehrere Aufbereitungsstufen, die das Spodumen zu einem hochgradigen Produkt konzentrieren, typischerweise mit rund sechs Prozent Lithiumoxid.

Dieses Produkt wird als chemisches Konzentrat SC6 bezeichnet und ist ein wichtiger Rohstoff für die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien – etwa für E-Autos. Zur Veranschaulichung heisst es auf der Webseite des deutschen Energieunternehmens EnBW: «Rund zehn Kilo Lithium brauchen die Hersteller für die Batterien eines Elektroautos.»

625 Meter über dem Flussbett. Auf der höchsten Brücke der Welt rollt jetzt der Verkehr

625 Meter über dem FlussbettAuf der höchsten Brücke der Welt rollt jetzt der Verkehr

Wofür wird Lithium gebraucht?

Verwendet werden solche Batterien nicht nur in Elektrofahrzeugen, sondern auch in tragbarer Elektronik wie Smartphones und Laptops, Elektrogeräten wie kabellosen Staubsaugern, Bohrern oder Taschenlampen sowie in der Solar- und Windenergie. 

Und die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien wächst ständig. Vor allem in China, wo 95 Prozent des in Greenbushes gewonnenen Lithiums hinfliessen. Die Volksrepublik hat einen enormen Bedarf an «weissem Gold», getrieben von Pekings massiver Produktion von E-Autos und Unterhaltungselektronik.

Steigende Nachfrage 

Nach Schätzungen der Internationalen Energieagentur (IEA) wird sich der globale Lithiumverbrauch bis 2030 mehr als verdreifachen. Australien ist dafür bestens gerüstet: Dutzende Projekte entstehen im ganzen Land, von Western Australia bis ins Northern Territory.

Denn das Lithium in Greenbushes wird irgendwann zur Neige gehen – nach einem Bericht des Betreibers Talison aus dem Jahr 2024 kann das wertvolle Metall in der Mine voraussichtlich noch rund zwei Jahrzehnte abgebaut werden. Momentan werden aber sogar Pläne zu einer Erweiterung des Bergwerks um etwa 28 Prozent auf dann 2800 Hektar geprüft.

Äthiopien eröffnet Mega-Staudamm. Hoffnung für Afrika oder Beginn eines neuen Konflikts?

Äthiopien eröffnet Mega-StaudammHoffnung für Afrika oder Beginn eines neuen Konflikts?

«Lithiumdreieck» in Südamerika

Das Lithium aus Down Under unterscheidet sich deutlich von dem aus Südamerika. Während im sogenannten «Lithiumdreieck» in Bolivien, Chile und Argentinien riesige Salzwüsten erschlossen werden und salzhaltige Sole in flachen Becken verdunsten, setzt Australien auf klassischen Bergbau. «Solen sind zwar energieeffizient, jedoch wetterabhängig, während Hart-Gesteinsminen wie Greenbushes eine stabile, hochreine Rohstoffquelle bieten, die unabhängig vom Klima ist», betonte der Ministeriumssprecher.

Damit auch Laien verstehen, was in der Mine passiert, gibt es im Ort das Greenbushes Discovery Centre, ein Besucherzentrum und Museum. Hier können Interessenten die geologischen Grundlagen, die Aufbereitung von Spodumen-Konzentrat und die globale Bedeutung des Rohstoffs kennenlernen.

Gesundheitsbelastung durch Staub

Die enorme Produktion hat derweil auch Schattenseiten. Staubentwicklung ist ein ständiges Problem für die Anwohner. Auch wer die Mine nur einen Tag lang besucht, spürt ein Kratzen im Hals. Eine Frau, die seit zwölf Jahren in Greenbushes wohnt, berichtet, dass sie fast jeden Tag ihre Pflanzen «staubsaugen» müsse, um die Ablagerungen zu entfernen. Der feine Minen-Staub setze sich einfach überall ab, erzählt sie. 

Ältere Menschen und gesundheitlich angeschlagene Bewohner spürten die Belastung besonders deutlich. Der Ministeriumssprecher wies hingegen auf die strengen Umweltauflagen hin, unter denen die Mine betrieben werde, darunter eine kontinuierliche Überwachung von Staub- und Lärmbelastung.

Zurück am Aussichtspunkt am Ortsrand offenbart sich die andere Seite der Mine: Das Panorama ist geradezu surreal-schön. «Wow! Das sieht aus wie Bergbau auf dem Mond», raunt eine Touristin. Wer hier oben steht, kann die tektonische Wucht spüren, mit der sich die Welt gerade neu ordnet – hin zu einer Zukunft, in der Batterien die Motoren ersetzen und Rohstoffe wie Lithium zu mächtigen geopolitischen Hebeln werden. Australien hat sich dabei bereits eine Schlüsselrolle gesichert.

Sprengung legt Kühlturm in Sekunden still: Rückbau eines nie vollendeten Kernkraftwerks in Tennessee

Sprengung legt Kühlturm in Sekunden still: Rückbau eines nie vollendeten Kernkraftwerks in Tennessee

Eindrucksvolle Bilder aus Tennessee: In nur wenigen Sekunden verschwindet ein gewaltiger Kühlturm, der jahrzehntelang ungenutzt in der Landschaft stand.

23.09.2025

Umweltorganisationen besorgt. So funktioniert der umstrittene Tiefseebergbau

Umweltorganisationen besorgtSo funktioniert der umstrittene Tiefseebergbau

Rohstoffe, Schifffahrtswege und Raketen. Trump will viel mehr als Grönland – Putin und Xi ebenfalls

Rohstoffe, Schifffahrtswege und RaketenTrump will viel mehr als Grönland – Putin und Xi ebenfalls

Geplatzter Rohstoff-Deal. So dreist wollte Trump Selenskyj übers Ohr hauen

Geplatzter Rohstoff-DealSo dreist wollte Trump Selenskyj übers Ohr hauen

Diese Mega-Mine ist der Motor der globalen Energiewende
Sebastian Ströbel: «Abenteuer ja – aber nicht auf Kosten meiner Kinder»
Tusk warnt vor «ewigem Krieg» +++ Russische Soldaten dringen in Pokrowsk ein
Ist konventionelle Landwirtschaft krebserregend?
Rekord-Kartoffelernte stellt die Branche vor neue Probleme