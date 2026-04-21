Plus 1,8 ProzentLöhne im Jahr 2025 deutlich gestiegen
SDA
21.4.2026 - 09:05
Die Löhne in der Schweiz sind im vergangenen Jahr deutlich angestiegen. Es resultierte der stärkste Reallohnanstieg seit vielen Jahren.
Keystone-SDA
21.04.2026, 09:05
21.04.2026, 10:26
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Im Jahr 2025 sind die Nominallöhne laut den Berechnungen des Bundesamts für Statistik (BFS) durchschnittlich um 1,8 Prozent gestiegen, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. In der letzten Schätzung von Ende 2025 war noch von einem Anstieg um 2,0 Prozent die Rede gewesen. Das BFS schätzt die Nominallohnentwicklung quartalsweise.
Zwar wurde ein Teil der Lohnzuwächse durch die Inflation wieder aufgefressen. Unter Einbezug einer durchschnittlichen Jahresteuerung von 0,2 Prozent stiegen die Reallöhne im Durchschnitt aber immer noch um 1,6 Prozent, hält das BFS fest.
Im Jahr 2024 waren die Löhne gemäss BFS real nur um 0,7 Prozent gestiegen. In den drei Jahren davor hatte jeweils eine Reallohneinbusse resultiert.
Der aktuelle Reallohnanstieg ist laut dem BFS der deutlichste seit 2009 (+2,6%). Eine vergleichbare Zunahme sei einzig 2015 und 2020 mit +1,5 Prozent beobachtet worden.
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