Londoner Luxus-Anwesen wechselt für astronomischen Preis den Besitzer

Das Providence House ist ein riesiges Anwesen mitten in London. Instagram / Candylondonofficial

Ein geheimer Deal wirbelt den Luxusmarkt in London durcheinander. Für über 518 Millionen Dollar wechselt eines der exklusivsten Anwesen der Welt den Besitzer. Über den Käufer ist fast nichts bekannt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der britische Milliardär Suneil Setiya hat in London ein Anwesen für über 518 Millionen Dollar gekauft.

Die Immobilie gehört zu den teuersten der Welt und bietet unter anderem einen privaten See und ein unterirdisches Schwimmbad.

Über Setiya ist wenig bekannt, obwohl seine Firma zu den profitabelsten Trading-Unternehmen zählt. Mehr anzeigen

Mitten in London sorgt ein diskreter Mega-Deal für Aufsehen. Für mehr als 518 Millionen US-Dollar hat der britische Unternehmer Suneil Setiya ein Anwesen erworben, das zu den exklusivsten Immobilien weltweit zählt.

Wie unter anderem die «New York Post» berichtet, handelt es sich um das sogenannte «Providence House» im noblen Stadtteil Chelsea. Die Villa aus dem 19. Jahrhundert liegt auf dem Gelände des Royal Hospital Chelsea und bietet aussergewöhnlichen Luxus. Dazu gehören ein privater See, ein unterirdisches Schwimmbad, ein Kino mit eigener Candy-Bar sowie ein sogenannter Panic Room. Besonders bemerkenswert ist der riesige Garten – einer der grössten privaten Grünflächen im Zentrum Londons.

Der Verkauf ist auch deshalb aussergewöhnlich, weil das Anwesen nie offiziell auf dem Markt war. Trotzdem wurde es nun zu einem Preis veräussert, der bestehende Rekorde deutlich übertrifft.

Milliardär äussert sich nicht zum Kauf

Im Zentrum des Interesses steht dabei weniger die Immobilie als ihr neuer Besitzer. Setiya gilt als einer der erfolgreichsten, aber zugleich zurückhaltendsten Finanzunternehmer Grossbritanniens. Öffentlich tritt er kaum in Erscheinung, Interviews oder persönliche Stellungnahmen sind selten.

Sein Unternehmen Quadrature Capital gehört laut «Bloomberg» zu den profitabelsten Trading-Firmen weltweit. Zwischen 2020 und 2024 sollen sich die Einnahmen auf rund 1,5 Milliarden Dollar vervielfacht haben.

Das Anwesen verfügt über den zweitrgössten Garten Londons – nach dem Buckingham Palace. Instagram / candylondonofficial

Trotz seines enormen Vermögens bleibt Setiya ein Mann im Hintergrund. Über eine Sprecherin liess er lediglich ausrichten, dass er sich zu privaten Angelegenheiten nicht äussere.

Neben seinem Geschäft engagiert sich Setiya auch im Klimaschutz. Über seine Stiftung stellt er jährlich rund 100 Millionen Dollar für entsprechende Projekte zur Verfügung.