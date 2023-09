In Visp im Oberwallis wird ein Teil des Covid-19-Impfstoffs von Moderna hergestellt. (Archivbild) Keystone

Der Pharmazulieferer Lonza stellt die Produktion des Corona-Impfstoffs für Moderna in Visp im dritten Quartal ein. Moderna will seinen Bedarf künftig aus eigener Produktion decken.

Der US-Impfstoffhersteller Moderna fokussiert die Produktion seines mRNA-Wirkstoffs auf weniger Standorte. Die Nachfrage nach Covid-Impfungen sei mit dem Übergang von einem Pandemie- in einen endemischen Markt zurückgegangen sei, hiess es in einer Mitteilung.

Lonza war für eine Stellungnahme gegenüber der Nachrichtenagentur AWP zunächst noch nicht erreichbar.

Moderna hatte sich zuletzt Kostensenkungsmassnahmen verordnet. Der US-Konzern leidet darunter, dass die Nachfrage nach Covid-Impfungen stockt.

CEO nimmt überraschend den Hut

Für Lonza kommt die Nachricht zur Unzeit: Erst gestern war bekannt geworden, dass CEO Pierre-Alain Ruffieux das Unternehmen überraschend per Ende September verlässt. Bis ein Nachfolger gefunden ist, soll Verwaltungsratspräsident Albert Baehny zusätzlich zu seinen bisherigen Pflichten erneut auch die operative Leitung des Unternehmens übernehmen

Der abrupte Führungswechsel kam an den Finanzmärkten gar nicht gut an. Konkret verloren die Lonza-Aktien an der Börse am späten Montagvormittag 8,2 Prozent auf noch 456,70 Franken. Ihre bisherigen Jahresgewinne haben sie damit fast vollständig wieder abgegeben. Zwischenzeitlich waren sie sogar mehr als 10 Prozent abgerutscht und hatten ein neues Jahrestief bei 445,40 Franken markiert.

Moderna deckt Bedarf aus eigener Produktion

Die Impfstoff-Nachfrage für die Jahre 2024 und 2025 soll nun von Moderna-eigenen Standorten in Norwood im US-Bundesstaat Massachusetts gedeckt werden. Darüber hinaus werden laut den Firmenangaben ab 2025 zusätzliche Kapazitäten dazukommen, wenn neue mRNA-Produktionsanlagen in Grossbritannien, Kanada und Australien in Betrieb gehen.