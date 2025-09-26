Lufthansa-Gruppe streicht Tausende Jobs – auch Swiss betroffen?

Die Lufthansa-Gruppe plant künftig das Netz für die Kurz- und Mittelstreckenflüge ihrer Airlines – darunter auch die Swiss – zentral im Konzern. (Archivbild) sda

Der Lufthansa-Konzern plant laut einem Bericht einen massiven Stellenabbau: Jede fünfte Verwaltungsstelle soll verschwinden. Auch die Swiss, die für den Konzern Gewinne schreibt, könnte unter den Sparmassnahmen leiden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lufthansa will am Montag beim Kapitalmarkttag einen Stellenabbau präsentieren.

Geplant ist die Streichung von rund 20 Prozent der Verwaltungsjobs.

Auch die Swiss könnte von der Zentralisierung der Konzernfunktionen betroffen sein. Mehr anzeigen

Die Lufthansa-Gruppe greift zu drastischen Mitteln, um ihre Finanzen wieder auf Kurs zu bringen. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters plant der Konzern einen massiven Stellenabbau: Rund jede fünfte Verwaltungsstelle soll gestrichen werden. Das Management will die Pläne am Montag am Kapitalmarkttag am Flughafen München vorstellen.

Hintergrund ist der anhaltende Druck auf die Rendite. Seit Jahren verfehlt der Konzern das Ziel einer Umsatzrendite von acht Prozent. Nur die Schweizer Tochter Swiss schreibt derzeit deutliche Gewinne, während andere Airlines des Konzerns rote Zahlen liefern.

Effizienz-Offensive mit Risiken

Das Sparprogramm läuft unter dem Projektnamen «Matrix Next Level». Dabei sollen zentrale Bereiche wie Streckennetz, Vertrieb oder Loyalitätsprogramme direkt aus der Zentrale in Frankfurt gesteuert werden. Für die Premium-Airlines wie Swiss bleibt vor allem das Bordprodukt im Fokus.

Die Zentralisierung könnte auch in der Schweiz zu Jobverlusten führen. Offiziell kommentieren weder Lufthansa noch Swiss die Berichte. Beobachter gehen jedoch davon aus, dass Funktionen, die bisher in Zürich angesiedelt waren, künftig nach Deutschland verlagert werden.

Tausende Stellen in Gefahr

Der Lufthansa-Konzern beschäftigt derzeit rund 103’000 Menschen in 90 Ländern. Sollte die Verwaltung wie geplant um 20 Prozent reduziert werden, wären Tausende Arbeitsplätze betroffen. Für Swiss-Mitarbeitende könnte dies bedeuten, dass vor allem Stellen in den Bereichen Planung und Administration wegfallen.

Lufthansa-CEO Carsten Spohr will mit der Offensive den Anlegern zeigen, dass der Konzern bei der Kostensenkung entschlossen vorgeht. Ob die Swiss als einzige profitable Tochter dabei stärker geschont wird, bleibt offen.