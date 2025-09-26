Lufthansa-Gruppe streicht Tausende Jobs – auch Swiss betroffen?

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kahlschlag bei Airline Lufthansa-Gruppe streicht Tausende Jobs – auch Swiss betroffen?

Sven Ziegler

26.9.2025

Die Lufthansa-Gruppe plant künftig das Netz für die Kurz- und Mittelstreckenflüge ihrer Airlines – darunter auch die Swiss – zentral im Konzern. (Archivbild)
Die Lufthansa-Gruppe plant künftig das Netz für die Kurz- und Mittelstreckenflüge ihrer Airlines – darunter auch die Swiss – zentral im Konzern. (Archivbild)
sda

Der Lufthansa-Konzern plant laut einem Bericht einen massiven Stellenabbau: Jede fünfte Verwaltungsstelle soll verschwinden. Auch die Swiss, die für den Konzern Gewinne schreibt, könnte unter den Sparmassnahmen leiden.

Sven Ziegler

26.09.2025, 15:03

26.09.2025, 15:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Lufthansa will am Montag beim Kapitalmarkttag einen Stellenabbau präsentieren.
  • Geplant ist die Streichung von rund 20 Prozent der Verwaltungsjobs.
  • Auch die Swiss könnte von der Zentralisierung der Konzernfunktionen betroffen sein.
Mehr anzeigen

Die Lufthansa-Gruppe greift zu drastischen Mitteln, um ihre Finanzen wieder auf Kurs zu bringen. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters plant der Konzern einen massiven Stellenabbau: Rund jede fünfte Verwaltungsstelle soll gestrichen werden. Das Management will die Pläne am Montag am Kapitalmarkttag am Flughafen München vorstellen.

Hintergrund ist der anhaltende Druck auf die Rendite. Seit Jahren verfehlt der Konzern das Ziel einer Umsatzrendite von acht Prozent. Nur die Schweizer Tochter Swiss schreibt derzeit deutliche Gewinne, während andere Airlines des Konzerns rote Zahlen liefern.

Effizienz-Offensive mit Risiken

Das Sparprogramm läuft unter dem Projektnamen «Matrix Next Level». Dabei sollen zentrale Bereiche wie Streckennetz, Vertrieb oder Loyalitätsprogramme direkt aus der Zentrale in Frankfurt gesteuert werden. Für die Premium-Airlines wie Swiss bleibt vor allem das Bordprodukt im Fokus.

Die Zentralisierung könnte auch in der Schweiz zu Jobverlusten führen. Offiziell kommentieren weder Lufthansa noch Swiss die Berichte. Beobachter gehen jedoch davon aus, dass Funktionen, die bisher in Zürich angesiedelt waren, künftig nach Deutschland verlagert werden.

Tausende Stellen in Gefahr

Der Lufthansa-Konzern beschäftigt derzeit rund 103’000 Menschen in 90 Ländern. Sollte die Verwaltung wie geplant um 20 Prozent reduziert werden, wären Tausende Arbeitsplätze betroffen. Für Swiss-Mitarbeitende könnte dies bedeuten, dass vor allem Stellen in den Bereichen Planung und Administration wegfallen.

Lufthansa-CEO Carsten Spohr will mit der Offensive den Anlegern zeigen, dass der Konzern bei der Kostensenkung entschlossen vorgeht. Ob die Swiss als einzige profitable Tochter dabei stärker geschont wird, bleibt offen.

Mehr aus der Wirtschaft

Ortsbildschutz. Bundesrat will Wohnungsbau in schützenswerten Orten erleichtern

OrtsbildschutzBundesrat will Wohnungsbau in schützenswerten Orten erleichtern

Massive Verschärfung geplant. Trotz Drohungen – Bundesrat macht Ernst bei UBS-Kapitalregeln

Massive Verschärfung geplantTrotz Drohungen – Bundesrat macht Ernst bei UBS-Kapitalregeln

Wohnen. Bundesrat will mehr Geld für bezahlbare Wohnungen freigeben

WohnenBundesrat will mehr Geld für bezahlbare Wohnungen freigeben

Meistgelesen

Als Netanjahu seine Rede hält, laufen zahlreiche UN-Delegationen aus dem Saal
Lufthansa-Gruppe streicht Tausende Jobs – auch Swiss betroffen?
Nato-Jets fangen russische Kampfflugzeuge über Europa ab
Alles egal? Trump bricht Regeln mittlerweile ganz öffentlich
Sandra Studer spricht Klartext über offene Beziehungen