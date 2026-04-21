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Kerosin zu teuer Swiss-Mutter Lufthansa streicht 20'000 Kurzstreckenflüge 

dpa

21.4.2026 - 21:00

Die Lufthansa-Group, zu der auch die Swiss gehört, hat mit Kerosin-Knappheit zu kämpfen.
Die Lufthansa-Group, zu der auch die Swiss gehört, hat mit Kerosin-Knappheit zu kämpfen.
Bild: sda (Archivbild)

Seit Beginn des Iran-Krieges hat sich der Preis für Kerosin verdoppelt. Die  Lufthansa zieht nun Konsequenzen: Bis Oktober streicht die Swiss-Mutter 20'000 Kurzstreckenflüge.

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DPA, Redaktion blue News

21.04.2026, 21:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Lufthansa streicht bis Oktober rund 20'000 Kurzstreckenflüge.
  • Damit liessen sich nach Angaben des Konzerns rund 40'000 Tonnen Kerosin einsparen.
  • Der Preis für Flugbenzin hat sich seit Beginn des Iran-Krieges verdoppelt.
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Der Lufthansa-Konzern streicht mit dem angekündigten Aus der Regionaltochter Cityline 20'000 Kurzstreckenflüge bis Oktober. Das entspreche einer Einsparung von rund 40'000 Tonnen Kerosin, dessen Preis sich seit Beginn des Iran-Krieges verdoppelt habe, teilte das Unternehmen in Frankfurt am Main mit.

Mit den Anpassungen sinke die Zahl unwirtschaftlicher Kurzstreckenflüge. Das Lufthansa-Angebot soll über den Sommer über die sechs Drehkreuze Frankfurt, München, Zürich, Wien, Brüssel und Rom optimiert werden. Passagiere hätten so weiterhin Zugang zum weltweiten Streckennetz. 

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Erste Streichungen bereits umgesetzt

Die ersten 120 täglichen Flugstreichungen mit Wirkung bis Ende Mai wurden laut Lufthansa am Montag umgesetzt. Die betroffenen Passagiere seien informiert worden. Die Strecken von Frankfurt nach Bydgoszcz und Rzeszow in Polen sowie Stavanger in Norwegen entfallen vorübergehend. Zehn Verbindungen innerhalb der Gruppe sollen über andere Airports laufen – betroffen sind Heringsdorf, Cork (Irland), Danzig (Polen), Ljubljana (Slowenien), Rijeka (Kroatien), Sibiu (Rumänien), Stuttgart, Trondheim (Norwegen), Tivat (Montenegro) und Breslau (Polen). 

Die Lufthansa überarbeitet angesichts der Absenkung ihrer Kapazitäten auch die mittelfristige Streckenplanung. Details sollen Ende April, Anfang Mai veröffentlicht werden. Für die nun im Sommerflugplan vorgesehenen Flüge erwartet der Konzern eine «weitgehende stabile Treibstoffversorgung».

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