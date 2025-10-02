Unterlagen zeigenLufthansa zwingt Swiss zu riesigem Sparprogramm
Sven Ziegler
2.10.2025
Die Lufthansa-Gruppe verschärft den Sparkurs: Bis 2030 sollen 4000 Stellen gestrichen werden. Besonders bitter für die Swiss – sie liefert zwar Gewinne, muss aber trotzdem deutlich mehr Geld an die deutsche Konzernzentrale abführen.
Die Lufthansa hat am Kapitalmarkttag in München ihren neuen Kurs vorgestellt – und der bedeutet für die Tochter Swiss einschneidende Veränderungen. Während die Airline in Zürich bislang weitgehend eigenständig agieren konnte, werden zentrale Funktionen wie Streckennetzplanung, Vertrieb oder Loyalitätsprogramme künftig in Frankfurt gesteuert.
Für die Premium-Töchter – Swiss, Austrian und Brussels Airlines – bleiben primär das Produkt an Bord als Differenzierungsmerkmal.
Gewinne reichen nicht – zusätzliche Millionen gefordert
Besonders umstritten ist die Forderung der Lufthansa-Chefs, die Swiss müsse deutlich mehr Geld nach Frankfurt abführen. Laut dem «Tages-Anzeiger» sollen es mindestens 160 Millionen Franken zusätzlich sein – trotz Rekordgewinnen. 2024 flog die Swiss mit 684 Millionen Franken Gewinn das zweitbeste Ergebnis der Firmengeschichte ein. Dass ausgerechnet die erfolgreichste Airline im Konzern stärker zur Kasse gebeten wird, sorgt in Zürich für Frust.
Die Lufthansa peilt an, die operative Marge in den nächsten fünf Jahren von vier auf acht Prozent zu verdoppeln – das entspräche einem Plus von 1,3 Milliarden Euro pro Jahr. Damit will die Gruppe nach eigenen Worten «wettbewerbsfähiger» werden.
Ob die Swiss in einem hart umkämpften Markt ihre Gewinnbeiträge noch weiter steigern kann, bleibt jedoch fraglich. Fachleute warnen, dass überzogene Renditeziele zu Lasten von Service und Qualität gehen könnten.
Noch offen ist, wie stark die Sparmassnahmen das Flugerlebnis selbst betreffen. Kritiker verweisen darauf, dass die Swiss in den letzten Jahren zwar wirtschaftlich glänzte, beim Service und im Kundendienst aber unter Druck geraten ist. Sollte die Airline im Zuge der Zentralisierung erneut sparen, könnte das die Reputation als Premium-Marke belasten – und am Ende auch den Gewinn gefährden.