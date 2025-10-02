Die Lufthansa übernimmt bei Swiss laut verschiedenen Berichten vermehrt die Kontrolle. KEYSTONE

Die Lufthansa-Gruppe verschärft den Sparkurs: Bis 2030 sollen 4000 Stellen gestrichen werden. Besonders bitter für die Swiss – sie liefert zwar Gewinne, muss aber trotzdem deutlich mehr Geld an die deutsche Konzernzentrale abführen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lufthansa zentralisiert Kernfunktionen wie Streckennetz oder Vertrieb und entzieht damit der Swiss Kompetenzen.

Bis 2030 fallen 4000 Jobs weg, auch Schweizer Büros sind betroffen – genaue Zahlen sind offen.

Obwohl Swiss als einzige Airline im Konzern regelmässig Gewinne erzielt, verlangt Lufthansa zusätzlich 160 Millionen Franken Beitrag. Mehr anzeigen

Die Lufthansa hat am Kapitalmarkttag in München ihren neuen Kurs vorgestellt – und der bedeutet für die Tochter Swiss einschneidende Veränderungen. Während die Airline in Zürich bislang weitgehend eigenständig agieren konnte, werden zentrale Funktionen wie Streckennetzplanung, Vertrieb oder Loyalitätsprogramme künftig in Frankfurt gesteuert.

Für die Premium-Töchter – Swiss, Austrian und Brussels Airlines – bleiben primär das Produkt an Bord als Differenzierungsmerkmal.

Die Zentralisierung geht Hand in Hand mit einem grossen Sparprogramm. Bis 2030 sollen 4000 Stellen im Konzern verschwinden, vor allem in administrativen Bereichen. Betroffen sind auch Arbeitsplätze in Zürich, wobei der genaue Umfang unklar bleibt. Klar ist: Auch die Swiss-Belegschaft spürt die Folgen. Gewerkschaften sprechen von «tiefer Verunsicherung» beim Personal und werfen der Konzernleitung vor, auf Kosten der Mitarbeitenden zu sparen.

Gewinne reichen nicht – zusätzliche Millionen gefordert

Besonders umstritten ist die Forderung der Lufthansa-Chefs, die Swiss müsse deutlich mehr Geld nach Frankfurt abführen. Laut dem «Tages-Anzeiger» sollen es mindestens 160 Millionen Franken zusätzlich sein – trotz Rekordgewinnen. 2024 flog die Swiss mit 684 Millionen Franken Gewinn das zweitbeste Ergebnis der Firmengeschichte ein. Dass ausgerechnet die erfolgreichste Airline im Konzern stärker zur Kasse gebeten wird, sorgt in Zürich für Frust.

Die Lufthansa peilt an, die operative Marge in den nächsten fünf Jahren von vier auf acht Prozent zu verdoppeln – das entspräche einem Plus von 1,3 Milliarden Euro pro Jahr. Damit will die Gruppe nach eigenen Worten «wettbewerbsfähiger» werden.

Ob die Swiss in einem hart umkämpften Markt ihre Gewinnbeiträge noch weiter steigern kann, bleibt jedoch fraglich. Fachleute warnen, dass überzogene Renditeziele zu Lasten von Service und Qualität gehen könnten.

Kritik an «Verdeutschung» der Swiss

Schon länger ist von einer «Verdeutschung» der Swiss die Rede. Schon im August wurde bekannt, dass immer mehr Kompetenzen von Zürich nach Frankfurt wandern sollen, während die Tochter-Airline in Zürich auf reine Ausführungsarbeit reduziert werde. Für Swiss-Chef Jens Fehlinger, seit 2024 im Amt, bedeutet dies eine heikle Gratwanderung zwischen Konzernvorgaben und der Wahrung der Eigenständigkeit.

Noch offen ist, wie stark die Sparmassnahmen das Flugerlebnis selbst betreffen. Kritiker verweisen darauf, dass die Swiss in den letzten Jahren zwar wirtschaftlich glänzte, beim Service und im Kundendienst aber unter Druck geraten ist. Sollte die Airline im Zuge der Zentralisierung erneut sparen, könnte das die Reputation als Premium-Marke belasten – und am Ende auch den Gewinn gefährden.