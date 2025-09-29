  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Auch Auswirkungen auf die Swiss? Lufthansa will 4000 Stellen streichen

dpa

29.9.2025 - 07:52

Auch der Druck auf die Swiss dürfte jetzt steigen. 
Auch der Druck auf die Swiss dürfte jetzt steigen. 
sda

Der Lufthansa-Konzern will bis zum Jahr 2030 in der Verwaltung 4000 Stellen einsparen. Die Prozesse sollen digitalisiert, automatisiert und gebündelt werden, teilt das Unternehmen in München mit. Es konkretisierte damit unbestätigte Berichte aus der Vorwoche.

DPA

29.09.2025, 07:52

29.09.2025, 07:58

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Lufthansa Group streicht bis 2030 weltweit rund 4000 Stellen, vor allem in der Verwaltung.
  • Mehr als 230 neue Flugzeuge sollen bis Ende des Jahrzehnts die Flotten modernisieren.
  • Die Integration der Konzern-Airlines wie Swiss, Austrian oder Brussels Airlines wird vertieft – Kompetenzen wandern stärker nach Deutschland.
Mehr anzeigen

Die Lufthansa Group hat an ihrem Kapitalmarkttag in München harte Einschnitte angekündigt. Der Konzern will bis 2030 weltweit 4000 Stellen streichen und setzt auf tiefere Integration der Airlines, Digitalisierung und eine gigantische Flottenerneuerung. Auch die Swiss dürfte von den Umbauten betroffen sein.

Kahlschlag bei Airline. Lufthansa-Gruppe streicht Tausende Jobs – auch Swiss betroffen?

Kahlschlag bei AirlineLufthansa-Gruppe streicht Tausende Jobs – auch Swiss betroffen?

Bis 2030 sollen 4000 Jobs wegfallen, hauptsächlich in administrativen Bereichen in Deutschland. Begründet wird dies mit Digitalisierung, Automatisierung und dem Abbau von Doppelstrukturen innerhalb der Gruppe. Die Lufthansa betont, operative Stellen – etwa bei Crews oder Technik – seien nicht betroffen. Dennoch dürfte auch die Swiss Veränderungen spüren: Zentrale Funktionen wie Netzplanung oder Loyalitätsprogramme werden zunehmend aus Frankfurt gesteuert.

Druck auf Swiss dürfte steigen

Parallel setzt der Konzern auf die grösste Flottenerneuerung seiner Geschichte. Über 230 neue Flugzeuge, darunter 100 Langstreckenmaschinen, sollen bis 2030 ausgeliefert werden. Eurowings erhält zudem 40 Boeing 737-8 MAX, um Kosten zu senken und die Flotte zu verjüngen.

Finanziell peilt Lufthansa für den Zeitraum 2028–2030 ehrgeizige Ziele an: eine EBIT-Marge von 8 bis 10 Prozent, einen jährlichen Free Cash Flow von mehr als 2,5 Milliarden Euro sowie eine Rendite auf das eingesetzte Kapital von 15 bis 20 Prozent. Um diese Ziele zu erreichen, wird der Druck auf die Airlines steigen – auch auf die profitablen Töchter Swiss und Austrian.

Für die Swiss bedeutet die neue Strategie vermutlich weniger Entscheidungshoheit. Bereits im Sommer hatte der Konzern angekündigt, zentrale Steuerungsfunktionen aus Zürich abzuziehen. Die Airline soll sich künftig stärker auf das Kundenerlebnis an Bord konzentrieren. Wie viele Stellen in der Schweiz vom Abbau direkt betroffen sind, ist noch offen.

Mehr aus der Wirtschaft

Luftverkehr. Lufthansa-Konzern streicht rund 4000 Jobs

LuftverkehrLufthansa-Konzern streicht rund 4000 Jobs

Telekommunikation. Australischer Telekomriese erneut von grosser Netzstörung getroffen

TelekommunikationAustralischer Telekomriese erneut von grosser Netzstörung getroffen

Warenprüfung. Genfer Prüfkonzern SGS überwacht Fussballstadion-Bau in Valencia

WarenprüfungGenfer Prüfkonzern SGS überwacht Fussballstadion-Bau in Valencia

Meistgelesen

Die Schweiz schafft den Eigenmietwert ab und das hat Folgen für alle
«Historischer Tag» für Eigentümer – Mieter fordern jetzt ihren Anteil
«Die Schweizer Politik kam mir fast langweilig vor – aber im positiven Sinn»
Er war auf Tour – dann fand man die Leiche einer Minderjährigen in seinem Auto
Walliserin nach E-ID-Ja: «Ich bin dem Volk dankbar»