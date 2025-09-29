Auch der Druck auf die Swiss dürfte jetzt steigen. sda

Der Lufthansa-Konzern will bis zum Jahr 2030 in der Verwaltung 4000 Stellen einsparen. Die Prozesse sollen digitalisiert, automatisiert und gebündelt werden, teilt das Unternehmen in München mit. Es konkretisierte damit unbestätigte Berichte aus der Vorwoche.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Lufthansa Group streicht bis 2030 weltweit rund 4000 Stellen, vor allem in der Verwaltung.

Mehr als 230 neue Flugzeuge sollen bis Ende des Jahrzehnts die Flotten modernisieren.

Die Integration der Konzern-Airlines wie Swiss, Austrian oder Brussels Airlines wird vertieft – Kompetenzen wandern stärker nach Deutschland. Mehr anzeigen

Die Lufthansa Group hat an ihrem Kapitalmarkttag in München harte Einschnitte angekündigt. Der Konzern will bis 2030 weltweit 4000 Stellen streichen und setzt auf tiefere Integration der Airlines, Digitalisierung und eine gigantische Flottenerneuerung. Auch die Swiss dürfte von den Umbauten betroffen sein.

Bis 2030 sollen 4000 Jobs wegfallen, hauptsächlich in administrativen Bereichen in Deutschland. Begründet wird dies mit Digitalisierung, Automatisierung und dem Abbau von Doppelstrukturen innerhalb der Gruppe. Die Lufthansa betont, operative Stellen – etwa bei Crews oder Technik – seien nicht betroffen. Dennoch dürfte auch die Swiss Veränderungen spüren: Zentrale Funktionen wie Netzplanung oder Loyalitätsprogramme werden zunehmend aus Frankfurt gesteuert.

Druck auf Swiss dürfte steigen

Parallel setzt der Konzern auf die grösste Flottenerneuerung seiner Geschichte. Über 230 neue Flugzeuge, darunter 100 Langstreckenmaschinen, sollen bis 2030 ausgeliefert werden. Eurowings erhält zudem 40 Boeing 737-8 MAX, um Kosten zu senken und die Flotte zu verjüngen.

Finanziell peilt Lufthansa für den Zeitraum 2028–2030 ehrgeizige Ziele an: eine EBIT-Marge von 8 bis 10 Prozent, einen jährlichen Free Cash Flow von mehr als 2,5 Milliarden Euro sowie eine Rendite auf das eingesetzte Kapital von 15 bis 20 Prozent. Um diese Ziele zu erreichen, wird der Druck auf die Airlines steigen – auch auf die profitablen Töchter Swiss und Austrian.

Für die Swiss bedeutet die neue Strategie vermutlich weniger Entscheidungshoheit. Bereits im Sommer hatte der Konzern angekündigt, zentrale Steuerungsfunktionen aus Zürich abzuziehen. Die Airline soll sich künftig stärker auf das Kundenerlebnis an Bord konzentrieren. Wie viele Stellen in der Schweiz vom Abbau direkt betroffen sind, ist noch offen.