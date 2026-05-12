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Laut Vorstandschef Spohr Lufthansa will Mehrheit an Ita schnell übernehmen

SDA

12.5.2026 - 11:05

Die Lufthansa will ihren Anteil an Ita bald auf 90 Prozent erhöhen. (Archivbild)
Die Lufthansa will ihren Anteil an Ita bald auf 90 Prozent erhöhen. (Archivbild)
Keystone

Lufthansa will bei der früheren italienischen Staats-Airline Ita bereits im Sommer die Mehrheit übernehmen. Nach der schnellsten betrieblichen Integration einer Airline in der Geschichte des Konzerns habe man entschieden, die entsprechende Option zu ziehen.

Keystone-SDA

12.05.2026, 11:05

12.05.2026, 12:04

Das sagte Vorstandschef Carsten Spohr bei der Hauptversammlung des Konzerns in Frankfurt. Der Lufthansa-Anteil wird damit auf 90 Prozent steigen.

Lufthansa hält seit Januar 2025 bereits 41 Prozent der Ita-Anteile. Weitere Schritte bis zur vollständigen Übernahme sind mit dem italienischen Staat vereinbart. Der Kaufpreis für die zweite Tranche beträgt fest vereinbarte 325 Millionen Euro. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und wird für das erste Quartal 2027 erwartet. Auch die restlichen zehn Prozent kann Lufthansa nach eigenen Angaben ab 2028 erwerben.

Als Ausgleich für Wettbewerbsnachteile der Konkurrenz mussten Lufthansa und Ita unter anderem Start- und Landerechte in Mailand und Rom abgeben.

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