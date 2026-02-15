Luxus-Townhouses in Baden finden kaum Abnehmer

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

4500 Franken Miete Luxus-Townhouses in Baden finden kaum Abnehmer 

Samuel Walder

15.2.2026

So sah das Gebäude vor der Renovation aus. 
So sah das Gebäude vor der Renovation aus. 
maps

Nach zwei Jahren Bauzeit ist die Liegenschaft an der Badstrasse in Baden komplett erneuert. Während die meisten Wohnungen rasch vermietet wurden, bleiben die fünf Townhouses für rund 4500 Franken Monatsmiete bislang grösstenteils leer – trotz Gratis-Monaten als Anreiz.

Samuel Walder

15.02.2026, 19:31

15.02.2026, 19:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach einer 19,3-Millionen-Franken-Sanierung an der Badstrasse 28/30 in Baden sind 18 Wohnungen, Büros und 1160 Quadratmeter Ladenfläche entstanden, wobei die kleineren Wohnungen rasch vermietet wurden.
  • Die fünf neuen Townhouses für rund 4500 Franken Monatsmiete finden jedoch nur schleppend Mieter, weshalb der Eigentümer mit drei Gratismonaten lockt.
  • Auch die grossen Ladenflächen sind schwer zu vermieten, insbesondere wegen der Kombination aus Erd- und Untergeschoss, dennoch zeigt sich der Immobilienfonds zuversichtlich.
Mehr anzeigen

Wo einst das Traditionsgeschäft Ledergerber Mode Kundschaft anzog, glänzt heute eine rundum erneuerte Liegenschaft: Badstrasse 28/30 in Baden präsentiert sich nach zweijähriger Bauzeit komplett transformiert. Seit Dezember ist das Gebäude bezugsbereit – doch ausgerechnet bei den teuersten Einheiten harzt es.

Insgesamt investierte der Eigentümer, ein Immobilienfonds der UBS, 19,3 Millionen Franken in das Projekt. «Es war ein äusserst komplexes Bauprojekt in einer Ensembleschutzzone», sagt Fondsmanager Samuel Egger gegenüber der «Aargauer Zeitung» bei einem Rundgang. Das Haus stammt ursprünglich aus dem Jahr 1820. Nummer 28 wurde abgebrochen und neu erstellt, Nummer 30 als Bestandsbau saniert.

18 Wohnungen, Büros – und 1160 Quadratmeter Ladenfläche

2009 hatte der Fonds – damals noch unter dem Dach der Credit Suisse – die Liegenschaft von Ledergerber übernommen. Das Modegeschäft blieb bis Sommer 2023 an der Badstrasse und zog danach an die Weite Gasse. Eine Rückkehr ist nicht geplant.

Ab November 2023 folgten Rückbau, Sanierung und Ersatzneubau mit Erweiterungsbau entlang der Oelrainstrasse. Entstanden sind 18 Wohnungen, fünf Büros mit insgesamt 276 Quadratmetern (über die Hälfte bereits vermietet) sowie 1160 Quadratmeter Ladenfläche im Erd- und Untergeschoss.

Die 13 kleineren Wohnungen an der Badstrasse – zwischen 1½ und 4½ Zimmer – waren schnell vergeben. «Alle Einheiten sind vermietet und die Mieterinnen und Mieter sind im Dezember eingezogen», sagt Egger. Die Bewohnerschaft sei altersmässig breit durchmischt.

4500 Franken Miete – und drei Monate gratis

Ganz anders sieht es im Neubau entlang der Oelrainstrasse aus. Dort führen Wege durch einen neu gestalteten Innenhof zu fünf mehrstöckigen Townhouses mit je rund 100 Quadratmetern Wohnfläche. Zwei WCs, eines mit Dusche, eigene Waschmaschine und Tumbler, grosszügige Küche, helles Wohnzimmer mit Blick auf die Limmat – vier Einheiten erstrecken sich über drei Etagen und verfügen über eine eigene Terrasse.

Seit März 2025 sind die Townhouses auf dem Markt, bezugsbereit wären sie seit Dezember. Doch die Nachfrage bleibt verhalten. Seit rund einem Monat lockt man deshalb mit einem Anreiz: Wer bis Mitte Februar unterschreibt, erhält die ersten drei Monate mietzinsfrei – ein Rabatt von rund 13’500 Franken. «Solche Massnahmen sind üblich, wir reagieren so auf den Markt», sagt Egger. Immerhin eines der Häuser ist bereits vermietet.

Er räumt ein: «Ab einem gewissen Preis wird die Luft automatisch dünner. Wer ein grösseres Budget hat, hat auch mehr Auswahl.» Am Mietzins wolle man vorerst jedoch nicht rütteln. Klar sei aber: Leerstand liege nicht im Interesse des Fonds.

Toplage – aber anspruchsvolles Konzept

Egger betont die Lage: Zwei Minuten zum Bahnhof, «man ist extrem schnell in Zürich». Gerade für Pendlerinnen und Pendler sei das attraktiv. Zwar gibt es insgesamt elf Parkplätze für Wohnen und Gewerbe, doch das Konzept setzt klar auf den öffentlichen Verkehr.

Nicht jeder könne allerdings mit dem offenen Grundriss und den Schiebetüren statt klassisch abgetrennter Zimmer etwas anfangen. Deshalb wurde eines der Townhouses möbliert, um bei Besichtigungen das Raumgefühl besser zu vermitteln. «Man spürt den Raum anders und bekommt ein Gefühl, wie es aussehen könnte.»

Dass in der Badener Altstadt hohe Mieten verlangt werden, zeigt ein Beispiel ganz in der Nähe: Eine 4½-Zimmer-Maisonette-Wohnung am Theaterplatz 12 war im Mai 2025 für 5675 Franken pro Monat ausgeschrieben.

Erdgeschoss gefragt, Untergeschoss bremst

Auch bei den 1160 Quadratmetern Ladenfläche ist Geduld gefragt. Die Miete sei Verhandlungssache, sagt Egger – abhängig davon, ob jemand die Flächen als Gesamtpaket oder getrennt übernehmen wolle. Jede Einheit umfasst jedoch Erd- und Untergeschoss.

«Die Erdgeschossfläche allein wäre sehr attraktiv. Die hätten wir schon vermietet, aber zusammen mit dem Untergeschoss gestaltet sich die Situation anspruchsvoller», erklärt Egger.

Inzwischen hat die Tivoli Real Estate Management AG die Vermarktung übernommen. Zuvor war eine andere Firma zuständig. «Mit dem Wechsel wollten wir zusätzliche Retail-Erfahrung und frischen Wind hineinbringen», sagt Egger. In einer Kleinstadt wie Baden sei der Mietermix schwieriger zu steuern als in einem Einkaufszentrum wie dem Shoppi Tivoli, wo er ebenfalls involviert ist. Entlang der Badstrasse dominieren derzeit Modegeschäfte.

Trotz allem bleibt Egger optimistisch: «Es braucht einfach Zeit und Geduld.»

Ob die Townhouses für 4500 Franken bald neue Bewohner finden – oder der Markt doch noch ein Machtwort spricht –, wird sich zeigen.

Meistgelesen

Luxus-Townhouses in Baden finden kaum Abnehmer
Timm Klose: «Ich sehe ohne Brille, dass der Ball draussen war»
Bis zu einen Meter Neuschnee: Der Winter kehrt zurück
Nach Schweden beklagt sich auch die Schweiz über Kanadas Curler
Jetzt reagiert Obama auf Trumps rassistisches Affen-Video

Mehr aus dem Ressort

EU-Subventionen für Schweizer Landwirte. Badischer Bauernverband schreibt Brandbrief wegen «Schnäppli-Bauern»

EU-Subventionen für Schweizer LandwirteBadischer Bauernverband schreibt Brandbrief wegen «Schnäppli-Bauern»

Steuer auf Grundstückgewinne?. So könnte der Bund am Kauf von Wohneigentum mitverdienen

Steuer auf Grundstückgewinne?So könnte der Bund am Kauf von Wohneigentum mitverdienen

«Wir wollen bleiben». 300 Menschen in Zürich von Wohnungskündigungen betroffen

«Wir wollen bleiben»300 Menschen in Zürich von Wohnungskündigungen betroffen