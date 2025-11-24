  1. Privatkunden
Markt schrumpft Reiche geben nur noch 1'400'000'000'000 Franken für Luxus aus

dpa

24.11.2025 - 13:13

Für Luxusjachten geben die Reichen auch 2025 mehr Geld aus. (Archivbild)
Für Luxusjachten geben die Reichen auch 2025 mehr Geld aus. (Archivbild)
dpa

Teure Autos, Getränke und Kunst finden weniger Käufer, dafür geben die Reichen mehr Geld für edles Essen und Reisen aus. Die wirklich grossen Statussymbole legen ebenfalls zu.

DPA

24.11.2025, 13:13

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der weltweite Luxusmarkt verliert 2025 rund 54 Milliarden Franken und sinkt damit das zweite Jahr in Folge.
  • Vor allem Luxusautos, edle Weine, Spirituosen und Kunst drücken die Bilanz.
  • Wachstum gibt es dagegen bei Hotels, Restaurants, Kreuzfahrten – und bei Jachten und Privatjets.
Mehr anzeigen

Der weltweite Luxusmarkt schrumpft. Im laufenden Jahr werden voraussichtlich 1,44 Billionen Franken für teure Autos, edles Essen, Jachten, Privatjets und ähnliches ausgegeben, wie eine Studie der Unternehmensberatung Bain & Company und des italienischen Luxusgüterverbands Fondazione Altagamma prognostiziert. Es wäre der zweite Rückgang in Folge. 2024 waren es noch 34 Milliarden mehr, im Vergleich zu 2025 ergibt sich ein Minus von 54 Milliarden Franken. 

Der Rückgang ist ungewöhnlich, langfristig wächst der Luxusmarkt. 2019 waren es noch 169 Milliarden Franken weniger als aktuell, und auch für die Zukunft sagt Bain deutliches Wachstum voraus: Bis 2035 sollen es insgesamt 2,2 bis 2,7 Billionen werden. 

Woran der Rückgang festgemacht wird

Im aktuellen Jahr ist es vor allem der schwächelnde Absatz bei Luxusautos, der für den Rückgang sorgt. Mit 545 Milliarden Franken stehen sie zwar immer noch für mehr als ein Drittel der Ausgaben, weisen aber ein Minus von 6 Prozent auf. Auch die Ausgaben für edle Weine und Spirituosen sinken – um 5 Prozent auf 93 Milliarden. 

Luxus-Jets für Superreiche. So verdienen zwei Basler Flugzeugfirmen kräftig an Diktatoren-Aufträgen

Luxus-Jets für SuperreicheSo verdienen zwei Basler Flugzeugfirmen kräftig an Diktatoren-Aufträgen

Für Kunst werden sogar 9 Prozent weniger ausgegeben: der Studie zufolge 31 Milliarden Franken. Für persönliche Luxusgüter werden der Prognose zufolge 358 Milliarden bezahlt – 2 Prozent weniger als vor einem Jahr. Hier sind es allerdings Wechselkurseffekte, die für das Minus sorgen – rechne man sie heraus, ist dieser Bereich stabil, die anderen genannten schrumpfen langsamer.

Mehr Geld für Erlebnisse

Andere Bereiche wachsen dagegen weiter: Für Luxushotels und ähnliche Unterbringungen werden 251 Milliarden Franken ausgegeben, das sind 3 Prozent mehr als vor einem Jahr. Für teures Essen und Restaurants steigen die Ausgaben um 5 Prozent auf 74 Milliarden Franken und für Luxuskreuzfahren um 10 Prozent auf 6 Milliarden Franken.

Luxus werde zunehmend über Erlebnisse definiert und nicht mehr allein über Besitz, heisst es von Bain. Die Klassiker unter den käuflichen Statussymbolen legen dennoch kräftig zu. Für Privatjets und Jachten rechnet Bain mit 34 Milliarden Franken – 9 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Welche Märkte schwächeln

Blickt man auf die Weltregionen schwächelt der Luxusmarkt vor allem in China und auch Europa. Im Nahen Osten erwarten die Experten dagegen auch im laufenden Jahr weiteres Wachstum. 

Deutlich rückläufig ist allerdings die Zahl der Kunden. Hatte Bain 2022 noch eine Basis von 400 Millionen Menschen ermittelt, von denen etwa 60 Prozent aktiv kauften, sind es aktuell nur noch 340 Millionen, von denen 40 bis 45 Prozent aktive Käufer sind. Für die Zukunft erwarten die Experten allerdings wieder eine wachsende Konsumentenbasis.

Swiss bietet eine First-Class-Suite an: Das sind die luxuriösesten Airlines der Welt

Swiss bietet eine First-Class-Suite an: Das sind die luxuriösesten Airlines der Welt

Die Swiss International Airlines holt mit Luxus auf und bietet ab Oktober 2025 eine First-Class-Suite an. Welche Airlines bereits eine Luxusklasse anbieten und unter den besten gehören, erfährst du im Video.

05.06.2025

