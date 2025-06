PWaldner

"Wirbel in Luzern" - was für eine Dramatisierung. Ja - die Mieten sind hoch. Wer sich den Luxus leisten will und darf, soll den Mietvertrag abschliessen; ist schliesslich eine Privatsache zwischen Mieter und Vermieter. Die Öffentlichkeit (und insbesondere die Medien) sollten sich raushalten. Sonst wird es nur noch unangenehmer, Vermieter zu sein oder zu werden; was schlicht dazu führt, dass nicht mehr gebaut wird. Und weil nur ein Überangebot an freien Wohnungen zu tieferen Preisen führen kann, werden dann die Mieten einfach weiter steigen.