Das Ende einer Ära am Luzerner Kapellplatz: Der Luxusuhrenhändler Les Ambassadeurs schliesst Mitte November seine letzte Filiale in der Schweiz. Rund 40 Mitarbeitende verlieren ihre Stelle.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Les Ambassadeurs schliesst nach Genf und Zürich auch den letzten Standort in Luzern.

Die Suche nach neuen Investoren ist gescheitert, rund 40 Mitarbeitende verlieren ihre Jobs.

In das Gebäude am Kapellplatz zieht vorübergehend der Konkurrent Bucherer ein. Mehr anzeigen

Nach fast 60 Jahren verschwindet eine bekannte Marke aus der Schweizer Uhrenlandschaft: Les Ambassadeurs, einst Synonym für Luxusuhren und edlen Schmuck, stellt den Betrieb per 15. November endgültig ein. Das bestätigte Verwaltungsratspräsident Renato A. Vanotti in einem Schreiben an die Kundschaft, wie die «Luzerner Zeitung» zunächst berichtete.

Man habe bis zuletzt versucht, mit einem neuen Konzept Investoren zu gewinnen, erklärte Vanotti. Ziel sei gewesen, den traditionsreichen Namen mit unabhängigen Marken und ohne Abhängigkeit von grossen Konzernen weiterzuführen. «Diese Hoffnung hat sich nun zerschlagen», schreibt der Präsident.

Les Ambassadeurs kämpfte in den vergangenen Jahren mit einem tiefgreifenden Strukturwandel in der Luxusbranche. Zahlreiche renommierte Marken – darunter Audemars Piguet (2017) und zuletzt mehrere Swatch-Marken wie Breguet, Blancpain und Omega – zogen ihre Produkte aus dem Handel zurück. Allein diese drei Labels machten laut Vanotti rund ein Drittel des Umsatzes aus.

Markenrückzüge und hohe Mieten

Hinzu kamen stark gestiegene Mieten an Premiumlagen, etwa an der Zürcher Bahnhofstrasse. Dort habe sich der Mietzins «mehr als verdoppelt», sagte Vanotti im Sommer gegenüber der «Luzerner Zeitung»

Der Rückzug erfolgt laut Vanotti «zu einem schuldenfreien Zeitpunkt». Es handle sich weder um eine Liquidation noch um einen Konkurs. «Wir erfüllen alle Verpflichtungen und wollen die vorhandenen Werte sinnvoll nutzen», so der Verwaltungsratspräsident.

Von der Schliessung betroffen sind rund 40 Vollzeitstellen, die Hälfte davon bereits seit dem Frühjahr infolge der Genfer Aufgabe. Spätestens Ende Jahr sollen alle Arbeitsverhältnisse beendet sein.

Das traditionsreiche Gebäude am Kapellplatz, in dem zuvor das Musikhaus Hug und später Les Ambassadeurs residierten, bleibt der Uhrenwelt jedoch erhalten. Nach einem bis Juni 2026 geplanten Pop-up-Store soll dort vorübergehend Bucherer einziehen – als Ersatzstandort während Umbauarbeiten am Hauptgeschäft am Grendel.