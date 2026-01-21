  1. Privatkunden
Cool oder verrückt? Macrons Sonnenbrille löst Hype um Luxusmodell aus

dpa

21.1.2026 - 20:32

Mit diesem Foto von Macron wirbt der Hersteller inzwischen für die Luxusbrille (Archivbild).

Bild: dpa

Bild: dpa

Bild: dpa

Bild: dpa

Trump spottet, aber der Hersteller reibt sich die Hände: Der Wirbel um Macrons Auftritt mit einer Pilotenbrille dauert an. Und Frankreich diskutiert, ob Macron mit Brille cool oder verrückt aussieht.

DPA, Redaktion blue News

21.01.2026, 20:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Emmanuel Macron sorgte am Weltwirtschaftsforum mit einer wegen einer Augenentzündung getragenen Pilotenbrille für Spott von Donald Trump, aber auch für grosse mediale Aufmerksamkeit.
  • Davon profitierte der Luxusbrillenhersteller Henry Jullien, der seither von Anfragen überflutet wird.
  • In seinem Heimatland Frankreich löste der Auftritt zugleich Bewunderung, Spott und scharfe Kritik an Macrons Selbstdarstellung aus.
Mit seiner beim Weltwirtschaftsforum am Rednerpult getragenen Sonnenbrille hat Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron sich zwar den Spott von US-Präsident Donald Trump eingehandelt. Viele Zeitungen aber hoben ein Foto von Macron mit Pilotenbrille – die er wegen einer Augenentzündung trug – auf die Titelseite. Und der kleine französische Hersteller der Luxusbrille kann sich vor Anfragen inzwischen kaum noch retten. Der Online-Shop der Marke Henry Jullien war zeitweise nicht mehr erreichbar.

«Unsere Freunde und Kunden haben angefangen, uns zu fragen, ob das unsere Brille ist, das macht uns wirklich stolz», sagte Stefano Fulchir, der Chef von iVision Tech, der italienischen Muttergesellschaft der Brillenmarke, dem Sender RTL. Hunderte an Mails und Anfragen seien bereits eingegangen.

«Im Durchschnitt stellen wir jährlich 100 dieser Pacific-Modelle her, aber angesichts der grossen Aufmerksamkeit, die sie erhalten, müssen wir dieses Jahr vielleicht 1000 Stück produzieren. Wir haben bereits Kunden, die nach dem gleichen Modell fragen», sagte Fulchir. Auf Instagram wirbt die Marke Henry Jullien bereits mit einem Foto, das Macron in Davos mit der Brille zeigt, für das Modell zum Preis von 659 Euro.

Trump spottet über «schöne Sonnenbrille»

«Ich habe ihn gestern mit dieser schönen Sonnenbrille gesehen. Was zum Teufel ist passiert?», meinte Trump in seiner Rede in Davos zu Macrons Auftritt am Vortag mit der Brille. Macron habe wie Tom Cruise daherkommen wollen, der im Film «Top Gun» eine ähnliche Brille getragen habe, scherzte so mancher in Frankreich.

«Ein Stück Eis, kalt und schlecht gelegen». Trump verwechselt Grönland mehrfach mit Island

«Ein Stück Eis, kalt und schlecht gelegen»Trump verwechselt Grönland mehrfach mit Island

Die Zeitung «Le Figaro», die ausführlich über Macrons Brillenmodell aufklärte, erntete auch kritische Kommentare. «Nein, für wen hält er sich eigentlich? Er wirkt völlig verrückt», reagierte ein Leser. «Eine Brille macht noch keinen grossen Mann», ätzte ein anderer. «Hofft er, wieder internationale Bedeutung zu erlangen, indem er den Clown spielt?», fragte ein anderer Leser. Auch gab es den Vorschlag, Macron hätte besser eine Augenklappe tragen sollen.

Trump lästert über Keller-Sutter

Trump lästert über Keller-Sutter

US-Präsident Donald Trump kritisiert in seiner Rede am WEF die Schweizer Bundesrätin Karin Keller-Sutter scharf.

21.01.2026

