Tochter von Schrauben-Milliardär Würth stirbt überraschend

Marion Würth mit ihrem Vater und Milliardär Reinhold Würth. Imago

Die älteste Tochter des Milliardärs und Würth-Gründers Reinhold Würth ist tot. Marion Würth starb mit 66 Jahren überraschend – auch in der Schweiz trauern Mitarbeitende und Kunstfreunde.

Marion Würth, Tochter des deutschen Milliardärs und Firmengründers Reinhold Würth, ist im Alter von 66 Jahren überraschend gestorben. Das bestätigte das Unternehmen gegenüber der «Heilbronner Stimme».

In einer Traueranzeige der Familie heisst es: «Du warst so geerdet, und jetzt bist du auf dem Weg in den Himmel – ohne dich wären wir nicht, wer wir sind.» Über die Todesursache wurden keine Angaben gemacht.

Die Würth-Gruppe mit Sitz in Künzelsau (D) gilt als Weltmarktführerin im Handel mit Montage- und Befestigungsmaterial. Das Familienunternehmen beschäftigt weltweit über 87’000 Mitarbeitende und erzielte zuletzt mehr als 20 Milliarden Euro Umsatz.

Würth zum internationalen Konzern aufgebaut

Auch in der Schweiz ist Würth fest verankert: In Rorschach am Bodensee betreibt das Unternehmen das Forum Würth Rorschach, ein modernes Ausstellungshaus mit Werken aus der Sammlung Würth. Diese gilt als eine der bedeutendsten privaten Kunstsammlungen Europas. Bereits 2002 eröffnete in Chur das erste Forum Würth der Schweiz – ebenfalls mit freiem Zugang zur Kunst.

Die Familie Würth verbindet seit Jahrzehnten Wirtschaft und Kultur. Vater Reinhold Würth (90) hatte das Schrauben-Handelsunternehmen nach dem Krieg aus einem Ein-Mann-Betrieb zu einem internationalen Konzern aufgebaut.