Der US-Spielzeugriese Mattel bringt erstmals eine Barbie-Puppe mit Diabetes auf den Markt. Damit wolle man noch mehr Kinder «repräsentieren und inspirieren», erklärte der Konzern.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mattel bringt eine Barbie mit Insulinpumpe und Glukose-Sensor auf den Markt, um Kinder mit Typ-1-Diabetes sichtbarer zu machen.

Die Barbie-Linie bietet inzwischen über 175 Looks, darunter Puppen mit Hörgeräten, Prothesen, Vitiligo oder Sehbehinderungen. Mehr anzeigen

Hunderttausende Kinder leiden an Typ-1-Diabetes. Jetzt gibt es auch eine Barbie, die eine Insulinpumpe und einen Glukose-Sensor mit sich trägt – in auffälligem Pink auf blauem Kleid und in Herzform am Arm. Sie hat ausserdem eine hellblaue Handtasche dabei, in der sie ihre Vorräte und Snacks verstaut, um ihren Blutzuckerspiegel tagsüber im Griff zu behalten, natürlich passend zu ihren Schuhen.

«Durch die Berücksichtigung von Krankheiten wie Typ-1-Diabetes sorgen wir dafür, dass sich mehr Kinder in den Geschichten, die sie sich ausdenken, und in den Gegenständen, die sie lieben, wiederfinden können», sagt die Chefin der Puppen-Sparte bei Mattel, Krista Berger.

Die neue Barbie-Puppe wurde in Zusammenarbeit mit der Diabetes-Organisation «Breakthrough T1D» entwickelt. Barbie ehrt ausserdem die US-Fitnesstrainerin Robin Arzón und das britische Model Lila Moss, die beide unter Typ-1-Diabetes leiden und über die Erkrankung aufklären, mit ihren eigenen Barbie-Puppen.

Barbies mit Beinprothese und Vitiligo im Sortiment

Typ-1-Diabetes ist eine Autoimmunerkrankung, die dazu führt, dass die Bauchspeicheldrüse sehr wenig oder gar kein Insulin produziert. Anders als die sogenannte Altersdiabetes (Typ 2) hat sie nichts mit der Ernährung oder dem Lebensstil zu tun. Während Typ-1-Diabetes meist schon im Kindes- und Jugendalter beginnt, gelten beim Typ-2-Diabetes neben einer erblichen Veranlagung Übergewicht und Bewegungsmangel als wichtigste Ursachen.

Die Barbie-Linie umfasst Puppen mit mehr als 175 verschiedenen Looks, darunter eine Vielzahl von Hauttönen, Augen- und Haarfarben. Es gibt eine Barbie mit Down-Syndrom, eine mit Hörgeräten, eine blinde Puppe mit Gehstock und eine weitere mit einer Beinprothese. Es gibt auch eine Barbie mit Vitiligo, einer Erkrankung, bei der die Haut ihr Pigment verliert und weisse Flecken aufweist.

Empathie für die Einschränkungen anderer

Das Unternehmen brachte 1997 seine erste Puppe mit einer körperlichen Einschränkung auf den Markt – eine Freundin für Barbie namens Becky, die im Rollstuhl sass. Kunden bemerkten damals, dass Beckys Rollstuhl nicht durch die Türen des Barbie-Traumhauses passte, eine Situation, die viele Menschen mit Einschränkungen aus dem wirklichen Leben kennen.

Wenn Kinder nun mit Puppen spielen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, hilft ihnen das, die Probleme von Menschen mit Einschränkungen, denen sie im wirklichen Leben begegnen, zu erkennen und zu verstehen, erklärt Dr. Sian Jones gegenüber «CNN», Mitbegründerin des Toy Box Diversity Lab an der Queen Margaret University im schottischen Edinburgh.

Der Ansatz basiert auf der «Theorie der Spiegel und Fenster» von Rudine Sims Bishop, emeritierter Professorin für Pädagogik an der Ohio State University. Bishop erkannte, dass vielfältige Charaktere in Büchern allen Kindern zugutekommen: Sie helfen Kindern aus Minderheitengruppen, sich im Leben der Buchfiguren wiederzuerkennen, und geben Kindern Einblicke in das Leben anderer und fördern so ihre Empathie.

Mit Material der Nachrichtenagentur SDA

