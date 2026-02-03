  1. Privatkunden
Nuggets mit Luxus-Twist McDonald’s überrascht mit Kaviar-Aktion

Sven Ziegler

3.2.2026

Der «McNugget Kaviar» – bald kurzfristig in den USA erhältlich
Der «McNugget Kaviar» – bald kurzfristig in den USA erhältlich
McDonalds

Chicken-Nuggets und Kaviar – was nach einem Scherz klingt, wird Realität. McDonald's startet in den USA eine limitierte Aktion und verschenkt spezielle «McNugget Caviar»-Pakete.

DPA

03.02.2026, 14:12

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • McDonald’s verlost in den USA am 10. Februar limitierte «McNugget Caviar»-Pakete.
  • Enthalten sind Kaviar, ein Gutschein für Nuggets sowie Crème fraîche und ein Perlmuttlöffel.
  • Die Aktion steht im Kontrast zum aktuellen Sparkurs vieler Fast-Food-Ketten.
Mehr anzeigen

Eine Kombination aus Chicken-Nuggets und Kaviar klingt zunächst einmal nach einem April-Scherz - doch es ist eine echte Aktion von McDonald's in den USA.

Die Fast-Food-Kette will am 10. Februar eine beschränkte Anzahl von Paketen mit jeweils einer Dose «McNugget Caviar» online verschenken. Zusätzlich zu einer Unze Kaviar (28 Gramm) soll es einen 25-Dollar-Gutschein für die Nuggets sowie Crème fraîche und einen Perlmutt-Löffel geben.

McDonald's machte auf Anfrage keine Angaben dazu, wie viele Kaviar-Pakete vergeben werden. Sie werden ausschliesslich über eine Website in den USA angeboten, wie es hiess.

Die Aktion widerspricht mit ihrem Luxus-Charakter dem aktuellen Trend, dass McDonald's und andere Fast-Food-Ketten im US-Markt im vergangenen Jahr günstigere Menü-Bündel ins Angebot nehmen mussten. Der Grund war, dass Menschen mit geringeren Einkommen angesichts der wirtschaftlichen Lage spürbar ihre Ausgaben bei den Schnellrestaurants zurückgefahren hatten.

