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Laut Medienberichten SpaceX plant Börsengang für Mitte Juni

SDA

16.5.2026 - 00:51

Elon Musks Weltraumfirma SpaceX plant Berichten zufolge einen Mega-Börsengang. Jetzt soll auch ein Termin dafür feststehen. (Archivbild)
Elon Musks Weltraumfirma SpaceX plant Berichten zufolge einen Mega-Börsengang. Jetzt soll auch ein Termin dafür feststehen. (Archivbild)
Keystone

Elon Musks Weltraumfirma SpaceX will ihren Rekord-Börsengang am 12. Juni über die Bühne bringen. Dabei wolle SpaceX bis zu 80 Milliarden US-Dollar bei Investoren einsammeln, schrieb das «Wall Street Journal» unter Berufung auf informierte Personen.

Keystone-SDA

16.05.2026, 00:51

16.05.2026, 08:27

Damit wäre es der mit Abstand grösste Börsengang. Nach Informationen des Finanzdienstes Bloomberg strebt SpaceX bei der Aktienplatzierung eine Bewertung von mehr als zwei Billionen Dollar an.

SpaceX spielt mit seinen Raketen eine Schlüsselrolle für das amerikanische Raumfahrtprogramm. Das Unternehmen betreibt zudem den Satelliten-Internetdienst Starlink. Musk brachte in SpaceX auch seine KI-Firma xAI samt der Online-Plattform X ein. Der Konzern wurde bei dieser Fusion laut Medienberichten insgesamt mit 1,25 Billionen Dollar bewertet.

Jüngst gab Musk bekannt, dass xAI kein eigenständiges Unternehmen mehr sei, sondern seine KI-Produkte wie den Chatbot Grok unter der Marke SpaceXAI vermarkten werde. Der Multimilliardär stellt für die Zukunft KI-Rechenzentren im All in Aussicht. Die Idee dahinter ist, dass die Sonne dort viel Energie liefern kann und die Kühlung im All einfacher ist. Skeptiker verweisen allerdings auf Probleme wie die erheblichen Aufbaukosten sowie die Strahlung, die Schaltkreise beschädigen könne.

Musk, der unter anderem auch den Elektroauto-Hersteller Tesla führt, ist Chef und Grossaktionär von SpaceX.

Drei Riesen-Börsengänge 2026?

Der Börsengang von SpaceX könnte die erste von drei Mega-Aktienplatzierungen in diesem Jahr werden. Berichten zufolge planen auch der ChatGPT-Entwickler OpenAI und sein Konkurrent Anthropic Börsengänge mit extrem hohen Erlösen.

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