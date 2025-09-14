Gras ja, Gestank nein: Eine der grössten legalen Cannabisplantagen der Niederlande steht vor ernsten Geruchs-Problemen. Mehr als 2000 Beschwerden von fast 300 Anwohnern haben die örtliche Umweltbehörde inzwischen erreicht.
Der intensive, süssliche Duft der Pflanzen ist für viele Nachbarn weniger entspannend als erhofft: Statt «Chill-out-Atmosphäre» fühlen sie sich eher wie in einer Dauer-Sitzung unfreiwilliger Aromatherapie.
Der Betrieb auf der Farm im Städtchen Voorne aan Zee westlich von Rotterdam ist erst 2023 gestartet – im Rahmen eines Regierungsprojekts, das Cannabisproduktion unter strengen Auflagen aus der Grauzone holen wollte. Mit einem Gewächshauskomplex so gross wie sieben Fussballfelder ist die Farm der Stolz der Branche. Doch die Anerkennung der Nachbarn hält sich in Grenzen. Schon kurz nach Betriebseröffnung hagelte es Beschwerden über «unerträgliche Geruchsbelästigung».
Ein Rotterdamer Gericht hat nun eine einstweilige Verfügung bestätigt: Der Betreiber der Farm, das Unternehmen «CanAdelaar», hat eine Woche Zeit, die Duftwolke deutlich einzudämmen. Tut er es nicht, drohen Geldstrafen bis zu 3,5 Millionen Euro – oder die Schliessung der Farm. Der zuständige Richter bezweifelt, dass die bisher angekündigten Massnahmen reichen: «Die Geruchsbelastung ist seit 2023 sehr stark.»
CanAdelaar zeigt sich indes optimistisch. «Wir installieren seit Anfang des Monats Luftfilter, weitere sind geplant. Wir sind auf dem richtigen Weg», sagt der Geschäftsführer dem niederländischen öffentlich-rechtlichen Sender «NOS». Der Fall zeigt aber, dass Legalisierung nicht nur steuerliche Einnahmen und weniger Schwarzmarkt bedeutet – sondern auch sehr irdische Probleme wie Lüftungsanlagen, Geruchsfilter und genervte Nachbarn mit sich bringen kann.
