  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Günstiger ÖV für alle? Nach Zürich wollen auch diese Schweizer Städte den ÖV günstiger machen

SDA

5.10.2025 - 17:28

In Zürich soll ein Jahresabo für den Stadt-ÖV künftig nur noch 365 Franken kosten. Auch andere Städte prüfen Vergünstigungen.
In Zürich soll ein Jahresabo für den Stadt-ÖV künftig nur noch 365 Franken kosten. Auch andere Städte prüfen Vergünstigungen.
sda

Mehrere Schweizer Städte prüfen zur Zeit Vergünstigungen im öffentlichen Verkehr. In einigen, wie zum Beispiel in Genf, wurden sie vor Kurzem sogar schon umgesetzt. Ein Überblick.

Keystone-SDA

05.10.2025, 17:28

05.10.2025, 17:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In mehreren Schweizer Städten und Kantonen werden günstigere oder kostenlose ÖV-Abos für Jugendliche und bestimmte Bevölkerungsgruppen diskutiert oder bereits umgesetzt, darunter Luzern, Bern, Zürich, Genf und das Tessin.
  • Besonders fortgeschritten ist Genf, wo seit Januar 2025 alle unter 24 Jahren gratis ÖV fahren dürfen, was zu einem starken Nutzerzuwachs geführt hat.
  • Die politischen Initiativen zeigen einen schweizweiten Trend zu erschwinglicherem öffentlichem Verkehr, wobei die Umsetzungen regional stark variieren.
Mehr anzeigen

Inspiriert von der Abstimmung in Zürich vom 28. September gelangte in Luzern diese Woche die Fraktion der Grünen/Jungen Grünen an den Grossen Stadtrat. Es heisst dort, für die Stadt sei ein vergünstigtes ÖV-Abo finanziell problemlos tragbar. Der Stadtrat solle darum «zügig» ein ÖV-Abo für alle Luzerner für den Preis von 365 Franken statt wie heute 747 Franken einführen.

Der Grosse Rat Basel-Stadt beschloss letztes Jahr, dass Kantonsangestellte das «U-Abo» um 300 Franken vergünstigt erhalten sollen. Dies gilt für den ganzen Tarifverbund Nordwestschweiz, der auch den Kanton Basel-Landschaft sowie Teile von Solothurn, Aargau sowie des deutschen und französischen Grenzgebiets umfasst.

Hängig ist derweil eine am 1. September eingereichte Volksinitiative mehrerer Jungparteien im Kanton Basel-Landschaft. Sie fordern, dass Baselbieter Fahrgäste unter 25 gleich viel bezahlen wie im Nachbarkanton Basel-Stadt. Seit April 2024 bezahlen junge Fahrgäste im Stadtkanton 365 Franken pro Jahr, während es im Baselbiet 542 Franken sind.

Stadtregierung Bern prüft Vergünstigungen

Auf Antrag der linken Parlamentsmehrheit prüft zudem die Stadtregierung von Bern derzeit eine Vergünstigung der Abonnements für Kinder und Jugendliche. Junge Erwachsene unter 26 Jahren fahren bereits vergünstigt. Im Kantonsparlament wiederum wurden mehrere Vorstösse mit ähnlich lautenden Forderungen abgelehnt.

SP-Initiative angenommen. Jetzt gibts das ÖV-Abo für 1 Franken pro Tag – aber nicht alle dürfen profitieren

SP-Initiative angenommenJetzt gibts das ÖV-Abo für 1 Franken pro Tag – aber nicht alle dürfen profitieren

Gratis-ÖV für alle war in der Stadtpolitik in den letzten Jahren ebenfalls ein Thema, eine Volksinitiative wurde von der Stadtregierung und dem Verwaltungsgericht letztendlich als ungültig erklärt. Sie sei nicht mit der Bundesverfassung vereinbar.

In Zürich denkt die SP auf kantonaler Ebene über Vorstösse für Gratis-ÖV insbesondere für Jugendliche und Kinder nach, wie SP-Co-Fraktionspräsidentin Sibylle Marti auf Anfrage sagte.

Auch im Tessin gibt es Bestrebungen, dass junge Menschen ein günstigeres Abonnement bekommen sollen. Anfang Monat übergab die Associazione traffico e ambiente (ATA) der Staatskanzlei über 5600 Unterschriften. Ziel der Petition ist es, ein Jahresabonnement «Arcobaleno» für junge Menschen (6-24 Jahre) zum Preis von 600 Franken pro Jahr vorzuschlagen, das in allen Zonen der Tarifgemeinschaft Arcobaleno gültig ist. Jugendliche bezahlen heute 1280 Franken für ein Jahresabonnement in allen Zonen.

Im Südkanton fahren zudem Touristen, die in «500 Partnerunterkünften» wie zum Beispiel im Hotel oder auf dem Campingplatz logieren, gratis.

Gratis öV unter 24 Jahren in Genf

Im Mai 2024 beschloss das Kantonsparlament von Genf, dass in der Stadt Genf Jugendliche bis zum Alter von 24 Jahren die öffentlichen Verkehrsmittel künftig kostenlos nutzen können. AHV- und IV-Bezüger zahlen nur die Hälfte des regulären Abos.

Durch die Initiative zur Verbilligung wurde auch die Zuständigkeit für die Festlegung der Tarife an den Grossen Rat Genf übertragen. Der Souverän behielt diese Position im November 2024 durch ein Referendum bei und lehnte es ab, dem Staatsrat die Festlegung der Tarifstruktur zu überlassen.

Eine Alternative ist deutlich schneller. In diesen Städten ist der ÖV am langsamsten

Eine Alternative ist deutlich schnellerIn diesen Städten ist der ÖV am langsamsten

Diese Massnahme trat im Januar 2025 in Kraft, sie sei «sehr erfolgreich». Von den 94'000 Begünstigten seien 54 Prozent Neukunden, so das Genfer Departement für Gesundheit und Mobilität. Die Nettokosten der Massnahme belaufen sich auf 45,5 Millionen Franken pro Jahr.

In Lausanne gibt es Ermässigungen für bestimmte Personengruppen wie Rentner, Jugendliche und IV-Bezüger. 2022 schätzte die Stadt die Kosten für die ÖV-Subventionen auf fast 3 Millionen Franken pro Jahr.

Mehr aus dem Ressort

Schnellster Zug der Welt: Dieser japanische Reporter dreht völlig am Rad

Schnellster Zug der Welt: Dieser japanische Reporter dreht völlig am Rad

Als der schnellste Zug der Welt vorbei fährt, verliert der japanische Reporter die Fassung. Es handelte sich um eine Testfahrt für ein Megaprojekt. Die neue Strecke von Tokio bis Osaka ist noch im Bau.

04.09.2025

Meistgelesen

Fast 1000 Menschen sitzen am Mount Everest fest
Ajeti und Otele schiessen effiziente Basler gegen Servette zu 3:0-Sieg
«Ich ging zu Fuss durch die ganze Stadt – Zürich ist atemberaubend»
Schweizer Aktivist spricht von «unmenschlichen» Haftbedingungen
Schmuggelballons aus Belarus legen Flughafen von Vilnius lahm

Mehr News

Kryptowährungen. Bitcoin steigt erstmals über 125'000 US-Dollar

KryptowährungenBitcoin steigt erstmals über 125'000 US-Dollar

Öffentlicher Verkehr. ÖV-Verbände stehen generell vergünstigten Abos kritisch gegenüber

Öffentlicher VerkehrÖV-Verbände stehen generell vergünstigten Abos kritisch gegenüber

Weniger Eigenmarken. Migros streicht 1000 Artikel aus dem Sortiment

Weniger EigenmarkenMigros streicht 1000 Artikel aus dem Sortiment