Streit um Rundfunkgebühren Mehrere Tausend demonstrieren im Tessin gegen SRG-Initiative

SDA

7.2.2026 - 18:25

Die Halbierungsinitiative einfach erklärt – Sind 200 Franken genug? – Das musst du darüber wissen

Die Halbierungsinitiative einfach erklärt – Sind 200 Franken genug? – Das musst du darüber wissen

Die Halbierungsinitiative «200 Franken sind genug!» will die Radio- und TV-Gebühren deutlich senken. Wer hinter der Initiative steckt, welche Folgen sie hätte – und was für die SRG auf dem Spiel steht, zeigt unser Video-Explainer.

04.02.2026

Mehrere tausend Menschen haben am Samstag in Bellinzona für den öffentlichen Rundfunk demonstriert. Ihr Protest richtete sich gegen die Initiative «200 Franken sind genug», über die am 8. März abgestimmt wird.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

07.02.2026, 18:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Bellinzona demonstrierten mehrere tausend Menschen für den öffentlichen Rundfunk.
  • Sie protestierten gegen die SRG-Initiative «200 Franken sind genug», über die im März abgestimmt wird.
  • Befürworter sehen Sparpotenzial, Gegner warnen vor Folgen für die italienische Schweiz und den nationalen Zusammenhalt.
Mehr anzeigen

Am Samstag gingen in Bellinzona mehrere tausend Menschen auf die Strasse, um den öffentlichen Rundfunk zu unterstützen. Ihr Protest richtete sich gegen die Initiative «200 Franken sind genug», über die am 8. März abgestimmt wird.

Die Initiative verlangt eine Senkung der Radio- und Fernsehgebühren von derzeit 335 auf 200 Franken pro Jahr. Für Unternehmen soll die Abgabe ganz entfallen. Bundesrat und Parlament lehnen die Vorlage ab. Gegner sprechen von einer faktischen Halbierung der Mittel und bezeichnen das Begehren als «Halbierungsinitiative».

An der Kundgebung nahmen 2000 Personen teil, gab die Polizei bekannt. Die Organisatoren sprachen von 6000 Teilnehmenden. Aufgerufen hatten Vereine aus den Bereichen Kultur, Soziales und Sport. Der Demonstrationszug führte vom Bahnhof zum Regierungssitz.

Nach langer Diskussion. FDP Schweiz spricht sich deutlich gegen die SRG-Initiative aus

Nach langer DiskussionFDP Schweiz spricht sich deutlich gegen die SRG-Initiative aus

Laut den Organisatoren würde die SRG-Initiative «insbesondere der italienischen Schweiz schaden: Der öffentliche Dienst spielt eine fundamentale Rolle auf unserem Territorium und stärkt den nationalen Zusammenhalt. Diese Rolle wäre gefährdet, wenn die Initiative angenommen würde», erklärten sie.

Anderer Meinung sind die Initianten. Das italienischsprachige RSI habe «durchaus Sparpotenzial», sagte der Tessiner SVP-Ständerat Marco Chiesa im Dezember.

