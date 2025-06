61 Prozent der Schweizer Bevölkerung nimmt in ihrer Region laut einer Umfrage einen Wohnungsmangel wahr. Archivbild: Keystone

Die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung erkennt einer Umfrage zufolge den Wohnungsmangel. Nur eine Minderheit ist demnach aber bereit, bauliche Konsequenzen wie höhere Gebäude oder weniger Grünflächen zu akzeptieren.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Insgesamt spüren 61 Prozent den Wohnungsmangel, doch es gibt starke Unterschiede – etwa zwischen Stadt und Land oder aber in der italienischsprachigen Schweiz.

Dennoch spricht sich eine Mehrheit gegen höhere Gebäude aus. 70,7 Prozent wollen keine Grünflächen streichen. Mehr anzeigen

61 Prozent der Bevölkerung nimmt in ihrer Region einen Wohnungsmangel wahr, wie der Vergleichsdienst Comparis heute mitteilt.

Besonders in Städten wird der Mangel deutlich gespürt (68,6 Prozent), während er in ländlichen Gebieten (55,4 Prozent) weniger stark wahrgenommen wird.

In der Westschweiz ist das Problem am deutlichsten (65 Prozent), in der italienischsprachigen Schweiz dagegen weit weniger spürbar (35 Prozent).

Der Wunsch nach mehr Wohnraum trifft auf kulturelle und emotionale Hürden. 50,7 Prozent der Befragten lehnen höhere Gebäude ab, 70,7 Prozent wollen keine Reduktion von Grünflächen.

Verdichtung: Frauen skeptischer als Männer

Besonders Frauen (57,4 Prozent gegen Hochhäuser, 75,6 Prozent gegen Grünflächenabbau) zeigen sich kritisch, während Männer mehrheitlich offen für höhere Gebäude sind (53,2 Prozent).

Jüngere und besser gebildete Personen sind tendenziell offener für bauliche Verdichtung. In Städten befürworten 56,6 Prozent höhere Gebäude.

Beim Thema Einsprachen zeigt sich ein Einkommensunterschied: Personen mit über 8'000 Franken Monatsbruttoeinkommen sind deutlich häufiger für Einschränkungen bei Einsprachen.

«Not in my backyard»

Comparis-Experte Harry Büsser spricht von einem Zielkonflikt zwischen Wohnraumbedarf und Lebensqualität – und einer verbreiteten «Not in my backyard»-Haltung («Nicht in meinem Hinterhof»).

Eine politische Lösung sei nur möglich, wenn man gezielt Widerstände adressiere, etwa durch mehr Zustimmung bei Frauen oder Einschränkungen des Einspracheverfahrens.

Die repräsentative Befragung wurde im April 2025 unter 1011 erwachsenen Personen in allen Regionen der Schweiz durchgeführt.