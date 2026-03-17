Nach über 40 Jahren macht Mercedes-Benz sein Logistikzentrum in Wetzikon ZH dicht. Von dort aus belieferte der Autobauer alle Schweizer Garagen mit Autoteilen, etwa 1,8 Millionen Teile jährlich. Künftig soll dies vom süddeutschen Reutlingen aus durchgeführt werden.
Wie Mercedes-Benz in einer Medienmitteilung schreibt, wurden die 60 Mitarbeiter am heutigen Dienstag persönlich über die Entscheidung informiert. Zuerst hatte der «Zürcher Oberländer» berichtet.
Ende Januar 2027 ist Schluss
Demnach wurde ein Konsultationsverfahren eingeleitet. Mercedes-Benz stellt einen Sozialplan in Aussicht. Dieser umfasse Abgangsentschädigungen, die Möglichkeit zur Frühpensionierung sowie Unterstützung bei der Stellensuche.
«Um in der aktuellen und künftigen Markt- und Volumensituation effizient und konkurrenzfähig zu bleiben, konsolidiert Mercedes-Benz sein europaweites Logistiknetzwerk für Ersatzteile», heisst es demnach zur Begründung. Die Schliessung des Logistik Centers in Wetzikon sei per Ende Januar 2027 geplant.