  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

60 Stellen betroffen Mercedes macht Logistikzentrum in Wetzikon ZH dicht

Oliver Kohlmaier

17.3.2026

Beim deutschen Autobauer Mercedes-Benz kriselt es.
Beim deutschen Autobauer Mercedes-Benz kriselt es.
Bild: KEYSTONE/DPA/Bernd Weissbrod

Nach über 40 Jahren ist Schluss: Mercedes-Benz will sein Logistikzentrum in Wetzikon ZH per Ende Januar 2027 dicht machen. Betroffen sind rund 60 Stellen.

Redaktion blue News

17.03.2026, 19:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Mercedes-Benz will sein Logistikzentrum in Wetzikon ZH per Ende Januar 2027 schliessen.
  • Die Belieferung von Garagen in der Schweiz soll dann vom süddeutschen Reutlingen aus erfolgen.
  • Betroffen sind rund 60 Stellen. Die Mitarbeiter wurden persönlich über das Vorhaben informiert.
  • Ein Konsultationsverfahren wurde eröffnet.
Mehr anzeigen

Nach über 40 Jahren macht Mercedes-Benz sein Logistikzentrum in Wetzikon ZH dicht. Von dort aus belieferte der Autobauer alle Schweizer Garagen mit Autoteilen, etwa 1,8 Millionen Teile jährlich. Künftig soll dies vom süddeutschen Reutlingen aus durchgeführt werden.

Wie Mercedes-Benz in einer Medienmitteilung schreibt, wurden die 60 Mitarbeiter am heutigen Dienstag persönlich über die Entscheidung informiert. Zuerst hatte der «Zürcher Oberländer» berichtet. 

Ende Januar 2027 ist Schluss

Demnach wurde ein Konsultationsverfahren eingeleitet. Mercedes-Benz stellt einen Sozialplan in Aussicht. Dieser umfasse Abgangsentschädigungen, die Möglichkeit zur Frühpensionierung sowie Unterstützung bei der Stellensuche.

«Um in der aktuellen und künftigen Markt- und Volumensituation effizient und konkurrenzfähig zu bleiben, konsolidiert Mercedes-Benz sein europaweites Logistiknetzwerk für Ersatzteile», heisst es demnach zur Begründung. Die Schliessung des Logistik Centers in Wetzikon sei per Ende Januar 2027 geplant.

Meistgelesen

So absurd macht Trump (79) die Krankheit eines Kollegen publik
Sporting schafft grosse Wende und beendet Bodös Märchen
Autorin schrieb Kinderbuch über Tod ihres Mannes – jetzt muss sie wegen Mordes in Haft
Jetzt kämpfen auch Bergbahnen mit respektlosen Passagieren
Gelingt ManCity gegen Real das Fussball-Wunder?