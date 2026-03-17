Beim deutschen Autobauer Mercedes-Benz kriselt es. Bild: KEYSTONE/DPA/Bernd Weissbrod

Nach über 40 Jahren ist Schluss: Mercedes-Benz will sein Logistikzentrum in Wetzikon ZH per Ende Januar 2027 dicht machen. Betroffen sind rund 60 Stellen.

Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mercedes-Benz will sein Logistikzentrum in Wetzikon ZH per Ende Januar 2027 schliessen.

Die Belieferung von Garagen in der Schweiz soll dann vom süddeutschen Reutlingen aus erfolgen.

Betroffen sind rund 60 Stellen. Die Mitarbeiter wurden persönlich über das Vorhaben informiert.

Ein Konsultationsverfahren wurde eröffnet. Mehr anzeigen

Nach über 40 Jahren macht Mercedes-Benz sein Logistikzentrum in Wetzikon ZH dicht. Von dort aus belieferte der Autobauer alle Schweizer Garagen mit Autoteilen, etwa 1,8 Millionen Teile jährlich. Künftig soll dies vom süddeutschen Reutlingen aus durchgeführt werden.

Wie Mercedes-Benz in einer Medienmitteilung schreibt, wurden die 60 Mitarbeiter am heutigen Dienstag persönlich über die Entscheidung informiert. Zuerst hatte der «Zürcher Oberländer» berichtet.

Ende Januar 2027 ist Schluss

Demnach wurde ein Konsultationsverfahren eingeleitet. Mercedes-Benz stellt einen Sozialplan in Aussicht. Dieser umfasse Abgangsentschädigungen, die Möglichkeit zur Frühpensionierung sowie Unterstützung bei der Stellensuche.

«Um in der aktuellen und künftigen Markt- und Volumensituation effizient und konkurrenzfähig zu bleiben, konsolidiert Mercedes-Benz sein europaweites Logistiknetzwerk für Ersatzteile», heisst es demnach zur Begründung. Die Schliessung des Logistik Centers in Wetzikon sei per Ende Januar 2027 geplant.