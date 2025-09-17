  1. Privatkunden
Bitteres Ende für Meyer Burger Lichterlöschen bei Schweizer Solar-Traditionsfirma

SDA

17.9.2025 - 07:18

Meyer Burger steht definitiv vor dem Aus.
Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Der Solarkonzern Meyer Burger findet keinen Ausweg mehr aus seiner Krise. Nach dem Scheitern in Deutschland und den USA ist nun auch in der Schweiz klar: Eine Rettung der gesamten Gruppe ist nicht mehr möglich.

,

Keystone-SDA, Sven Ziegler

17.09.2025, 07:18

17.09.2025, 07:34

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Verwaltungsrat sieht keine realistische Chance mehr auf eine Sanierung.
  • Aktionäre müssen sich auf den Totalverlust einstellen.
  • Nur ein kleines Abwicklungsteam bleibt, fast alle Mitarbeitenden sind entlassen.
Mehr anzeigen

Beim Thuner Solarzellenhersteller gehen die Lichter wohl endgültig aus. Nach der Insolvenz in Deutschland und den USA wird nun auch für die Schweizer Gesellschaften einschliesslich der Muttergesellschaft die stille Nachlassstundung als ordentliche provisorische Nachlassstundung weitergeführt.

Nach Einschätzung des Verwaltungsrats besteht aus heutiger Sicht keine realistische Chance mehr für eine Rettung der gesamten Unternehmensgruppe, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Auch gegen das Dekotierungsverfahren, das von der SIX eingeleitet wurde, werde kein Einspruch erhoben. Derweil würden die Bemühungen für einen Verkauf von Teilen der Gruppe oder von Aktiven in der Schweiz, Deutschland und in den USA weitergeführt.

Schon Massenentlassung in den USA

Für die Muttergesellschaft Meyer Burger Technology AG werde der Abschluss eines Nachlassertrags angestrebt, womit ausgeschlossen sei, dass den Aktionären eine Liquidationsdividende ausgerichtet werden könne, heisst es weiter. Sowohl den noch verbliebenen rund 45 Mitarbeitenden in der Schweiz als auch den 600 Mitarbeitenden in Deutschland wurde bis auf ein Abwicklungsteam gekündigt.

Aktien-Analyse eingestelltSchweizer Traditionsfirma stirbt den langsamen Tod

Die 300 Angestellten in den USA wurden bereits im Mai entlassen. Derweil wurde Anfang September von einem Gericht in den USA der Verkauf von Maschinen und Anlagen an die Firma Babacomari Solar North für insgesamt rund 29 Millionen US-Dollar genehmigt.

Meyer Burger sieht keine Chance auf Rettung

